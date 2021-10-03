Тщеславие как искушение

Прежде всего, начнем с того, что дерзающий проповедовать слово Божие берет на себя великую миссию апостольского служения. Это нелегко, и не всякий должен за это браться, не будучи призван Богом.

В святоотеческих творениях можно найти описания страсти тщеславия, частным проявлением которой является желание учить всех вокруг. Такое бывает, когда человеку, получившему сколько-то поверхностных знаний о христианстве, вдруг начинает казаться, что он все уже знает и в нем пробуждается страсть учить других. И тогда он без дела и по делу начинает «лезть» ко всем со своими наставлениями.

Надо сказать, что святые отцы тщательно старались избегать такой духовной болезни. Можно привести пример преподобного Иоанна Лествичника. Когда он учил, наставлял иноков (а он не просто монахом, он был игуменом Синайским), то некоторые из братии по зависти обвинили святого в том, что он слишком говорлив, пустослов, ищет своей славы. Преподобный Иоанн, чтобы избегнуть этой худой молвы и чтобы показать, что не ради собственной славы и выгоды он проповедует слово Божие, целый год молчал.

Потом уже сами монахи каялись перед ним и умоляли его заговорить, продолжить учить народ. И нас в том числе, потому что его творения дошли до нашего времени.

Мы ими насыщаемся, как источником живой воды. Можно привести в пример и египетских подвижников. Помните, в Патерике описан случай, когда патриарх александрийский Феофил пришел в скит, собралась братия и просила авву Памво: «Скажи что-нибудь Архиепископу, дабы он получил наставление». На что старец ответил: «Если его не научило мое молчание, то он не получит пользы от моей речи».Эти примеры я привел для того, чтобы человек, который готовится проповедовать слово Божие, ясно и четко осознавал ту высокую миссию, которую он берет на себя. Осознавал ту ответственность и перед Богом, и перед людьми или отдельным человеком за каждое слово, которое он произнесет. Но в то же время мы должны понимать ответственность и за отказ от проповеди, за уклонение от этой высокой задачи. Можно привести противоположные примеры того, как Бог благословлял своих проповедников, как он обильно сообщал им дары Святого Духа. Вспомним вселенских учителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, блаженного Августина, святого Амвросия Медиоланского, Ефрема Сирина, проповедь которых была богодухновенной, и которая облетела всю Вселенную.



До сих пор Церковь пользуется их творениями. Есть замечательный случай из жития святого Амвросия Медиоланского, когда во время проповеди этого епископа некто из народа, исполнившись нечистого духа, начал кричать, что Амвросий его терзает. Святой Амвросий, обратившись к нему, сказал: «замолчи, дьявол. Не Амвросий тебя терзает, а вера святых и твоя зависть, потому что ты видишь, как люди восходят туда, откуда ты был низвержен, ибо Амвросию неведомо превозношение». После этих слов кричавший замолчал и простерся на земле и больше не издавал ни звука, который мог бы прервать проповедь святого.

Обратите внимание на слова о том, что «Амвросию неведомо превозношение», и на то, что дьявол завидует благочестивому труду проповеди святого и через это люди восходят в достоинство, из которого ниспали падшие ангелы. Это значит, люди через проповедуемое слово наследуют спасение. В этом смысл церковной проповеди: возвещать истину о Христе, возвещать слово Божие, призывать людей ко спасению, открывать им путь к вечному блаженству, убеждать, вдохновлять, иногда и укорять, указывать на грехи, но указывать и на пути борьбы с грехом, учить народ истинно христианским догматам Христовой Церкви, излагать им жития святых, рассказывать о путях христианской жизни.

Иерей Иоанн Курбацкий

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