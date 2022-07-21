Сможете ли вы разгадать загадки этих хитрых винтажных картинок

Пытливый человеческий мозг всегда нуждался в загадках, чтобы пошевелить извилинами и получить неподдельное удовлетворение от их разгадок. Десятки лет назад люди умели создавать забавные картинки с загадками не хуже, чем это делают наши современники.

Спешим вам представить небольшую коллекцию винтажных картинок-загадок, которые предлагаем вам разгадать. Если вы зайдёте в тупик, то вы всегда сможете свериться с правильным ответом ниже картинки.

Попробуйте найти 8 кроликов на этой картинке. На самом деле их очень сложно найти всех, но 2-3 штуки вы просто обязаны заметить

Правильный ответ

Попробуйте найти на этой картинке спрятавшегося астронома

А вот и он

Одни видят на этой картинке влюбленную пару, другие — ребёнка

Вот и он. Это было довольно просто, не так ли?

Найдите на этой картинке спрятанную жену матроса

Довольно сложная задачка, учитывая то, что чтобы увидеть женское лицо перед этим картинку надо перевернуть

Найдите спрятанного медведя гризли на этой картинке

Та-да! Зверь всё это время был замаскирован под грязь на фоне охотника

Сколько загадок вам удалось успешно разгадать?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2524699816243759484/

А вы знали об этом?

Японский язык считается одним из самых сложных во всем мире. Япония долгое время была изолированной страной, культура которой развивалась без влияния западных цивилизаций. Зато японский тесно связан с китайским языком и отягощен дополнительными правилами, разобраться в которых досконально может лишь носитель.

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