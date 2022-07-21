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Сможете ли вы разгадать загадки этих хитрых винтажных картинок

Пытливый человеческий мозг всегда нуждался в загадках, чтобы пошевелить извилинами и получить неподдельное удовлетворение от их разгадок. Десятки лет назад люди умели создавать забавные картинки с загадками не хуже, чем это делают наши современники.

Спешим вам представить небольшую коллекцию винтажных картинок-загадок, которые предлагаем вам разгадать. Если вы зайдёте в тупик, то вы всегда сможете свериться с правильным ответом ниже картинки.

Попробуйте найти 8 кроликов на этой картинке. На самом деле их очень сложно найти всех, но 2-3 штуки вы просто обязаны заметить

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Правильный ответ

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Попробуйте найти на этой картинке спрятавшегося астронома

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А вот и он

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Одни видят на этой картинке влюбленную пару, другие — ребёнка

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Вот и он. Это было довольно просто, не так ли?

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Найдите на этой картинке спрятанную жену матроса

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Довольно сложная задачка, учитывая то, что чтобы увидеть женское лицо перед этим картинку надо перевернуть

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Найдите спрятанного медведя гризли на этой картинке

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Та-да! Зверь всё это время был замаскирован под грязь на фоне охотника

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Сколько загадок вам удалось успешно разгадать?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2524699816243759484/

А вы знали об  этом?

Японский язык считается одним из самых сложных во всем мире. Япония долгое время была изолированной страной, культура которой развивалась без влияния западных цивилизаций. Зато японский тесно связан с китайским языком и отягощен дополнительными правилами, разобраться в которых досконально может лишь носитель.

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