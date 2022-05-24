Советский фильм, который в СССР же не просто запретили, а хотели «полностью уничтожить»

Кинокартина «Первороссияне», которая была снята в 1967 году, настолько испугала советское руководство, что то пошло на непривычно жесткий шаг. Фильм не ограничили в прокате («положили на полку»), не запретили, а уничтожили. Оказались «смыты» все тридцать две прокатные копии фильма. О нём мы сейчас знаем только благодаря чудом сохранившимся негативам. Которые не меньшим чудом два десятилетия назад удалось восстановить.
Так что же произошло? Начнем с того, что в 1966-1967 годах снималось значительное количество лент, которые должны были быть посвящены «Юбилею Октября», то есть пятидесятилетию октябрьской революции. Собственно творческая интеллигенция ещё не слишком осознала, что «оттепель» закончилась и начались первые проявления «заморозков». По этой причине «на полку» (то есть под негласный запрет) попали многие фильмы, снятые в то время: «Интервенция», «Начало неведомого века», «Комиссар» и т.д.
Однако оные никто не уничтожал. Чем же так не угодили, точнее говоря, ужаснули «Первороссияне», которые были волной экранизацией поэмы вполне признанной советской поэтессы Ольги Бергольц. Проблема в том, что фактический создатель ленты Евгений Шифферс решили обратиться к «подлинной природе» революции, рассматривая её не как романтическое и праздничное происшествие, а как проникнутое мрачной мистикой деяние.
И пока интеллигенция, которая по привычке таила «либеральную фигу» в кармане, воспевала «комиссаров в пыльных шлемах», Евгений Шифферс решили явить потенциальному зрителю подлинную кино-мистерию. Не «сентиментальный марш», про то, как всем будет хорошо, а явление мистических сил, пришедших к нам будто бы из другой вселенной. В итоге мы видим Ленина не как вождя, не ожившую иллюстрацию про «доброго дедушку», а как представителя иного мира, фактически «иносущество».
Опять же фильм начинается с геометрически выверенной процессии похорон, которая более напоминает прорвавшийся сквозь тысячелетия древнеегипетский ритуал, нежели революционную демонстрацию. И тут нам показывают главных героев фильма, которые с испугом и в то же время с любопытством взирают на «новый мир». Они словно те самые, похороненные, которые были обращены «иносуществом», а потом воскресли, и пытаются понять, что же произошло.
Красивая узнаваемая, но «неназываемая» актриса
Отправившись из Петрограда на далекий Алтай, они должны там создать коммуну. Что, конечно же, не вызывает восторга у местных жителей. И опять мы видим мистические отсылки. С одной стороны коммунары, которые сами впрягаются в борону, словно проводя обряд пахоты. А ещё есть механически действующие неутомимые косцы, которые стройным рядом двигаются на зрителя. Невольно вспоминаешь про «мрачного жнеца».
Новый лидер показов нашего канала «Самая плейбойная из криминальных актрис»
С другой стороны, есть старейшины, которые в итоге решаются на убийство большевиков. И те напоминают старцев-сказителей с иллюстраций Билибина. Да и сам атаман, двигающийся в белёсой пурге, походит на сказочного персонажа.
А вы знали об этом?
Исследователи недавно обнаружили особый аспект взаимоотношений между осой-паразитом и некоторыми видами пауков. Уже давно известно , что осы используют пауков для создания особо прочных гнезд. Причем, осы делают это очень необычным образом, превращая пауков в своеобразных контролируемых зомби. Самка осы откладывает яйцо в брюшко паука. После того, как личинка вылупляется, она прикрепляется к нервной системе паука, питаясь его кровью и выделяя химическое вещество, которое заставляет паука стать «бездумным рабочим», строящим ультра-прочное осиное гнездо. Модифицированная паутина, которую выделяет паук, отражает ультрафиолетовый свет, вместо того, чтобы поглощать его как обычная паутина. После завершения работы личинка пожирает своего зомби-раба.
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43486770848)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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