Советский фильм, который в СССР же не просто запретили, а хотели «полностью уничтожить»

Кинокартина «Первороссияне», которая была снята в 1967 году, настолько испугала советское руководство, что то пошло на непривычно жесткий шаг. Фильм не ограничили в прокате («положили на полку»), не запретили, а уничтожили. Оказались «смыты» все тридцать две прокатные копии фильма. О нём мы сейчас знаем только благодаря чудом сохранившимся негативам. Которые не меньшим чудом два десятилетия назад удалось восстановить.

Кадр из фильма "Первороссияне" (1967)

Так что же произошло? Начнем с того, что в 1966-1967 годах снималось значительное количество лент, которые должны были быть посвящены «Юбилею Октября», то есть пятидесятилетию октябрьской революции. Собственно творческая интеллигенция ещё не слишком осознала, что «оттепель» закончилась и начались первые проявления «заморозков». По этой причине «на полку» (то есть под негласный запрет) попали многие фильмы, снятые в то время: «Интервенция», «Начало неведомого века», «Комиссар» и т.д.

Кадр из фильма "Первороссияне" (1967)

Однако оные никто не уничтожал. Чем же так не угодили, точнее говоря, ужаснули «Первороссияне», которые были волной экранизацией поэмы вполне признанной советской поэтессы Ольги Бергольц. Проблема в том, что фактический создатель ленты Евгений Шифферс решили обратиться к «подлинной природе» революции, рассматривая её не как романтическое и праздничное происшествие, а как проникнутое мрачной мистикой деяние.

Кадр из фильма "Первороссияне" (1967)

И пока интеллигенция, которая по привычке таила «либеральную фигу» в кармане, воспевала «комиссаров в пыльных шлемах», Евгений Шифферс решили явить потенциальному зрителю подлинную кино-мистерию. Не «сентиментальный марш», про то, как всем будет хорошо, а явление мистических сил, пришедших к нам будто бы из другой вселенной. В итоге мы видим Ленина не как вождя, не ожившую иллюстрацию про «доброго дедушку», а как представителя иного мира, фактически «иносущество».

Кадр из фильма "Первороссияне" (1967)

Опять же фильм начинается с геометрически выверенной процессии похорон, которая более напоминает прорвавшийся сквозь тысячелетия древнеегипетский ритуал, нежели революционную демонстрацию. И тут нам показывают главных героев фильма, которые с испугом и в то же время с любопытством взирают на «новый мир». Они словно те самые, похороненные, которые были обращены «иносуществом», а потом воскресли, и пытаются понять, что же произошло.

Кадр из фильма "Первороссияне" (1967)

Красивая узнаваемая, но «неназываемая» актриса

Отправившись из Петрограда на далекий Алтай, они должны там создать коммуну. Что, конечно же, не вызывает восторга у местных жителей. И опять мы видим мистические отсылки. С одной стороны коммунары, которые сами впрягаются в борону, словно проводя обряд пахоты. А ещё есть механически действующие неутомимые косцы, которые стройным рядом двигаются на зрителя. Невольно вспоминаешь про «мрачного жнеца».

Кадр из фильма "Первороссияне" (1967)

Новый лидер показов нашего канала «Самая плейбойная из криминальных актрис»

С другой стороны, есть старейшины, которые в итоге решаются на убийство большевиков. И те напоминают старцев-сказителей с иллюстраций Билибина. Да и сам атаман, двигающийся в белёсой пурге, походит на сказочного персонажа.

Источник

А вы знали об этом?

Исследователи недавно обнаружили особый аспект взаимоотношений между осой-паразитом и некоторыми видами пауков. Уже давно известно , что осы используют пауков для создания особо прочных гнезд. Причем, осы делают это очень необычным образом, превращая пауков в своеобразных контролируемых зомби. Самка осы откладывает яйцо в брюшко паука. После того, как личинка вылупляется, она прикрепляется к нервной системе паука, питаясь его кровью и выделяя химическое вещество, которое заставляет паука стать «бездумным рабочим», строящим ультра-прочное осиное гнездо. Модифицированная паутина, которую выделяет паук, отражает ультрафиолетовый свет, вместо того, чтобы поглощать его как обычная паутина. После завершения работы личинка пожирает своего зомби-раба.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43486770848)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Арно Хидирбегишвили: Когда потомков грузин заинтересует - как продавали Грузию, пусть прочтут эти строки https://otari.mirtesen.ru/blog/43522031095/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!