Символ античного мира: 10 занимательных фактов о древнегреческом Парфеноне

О том, что древнегреческая цивилизация называется одной из величайших в истории, никто не спорит. Ведь она оставила после себя огромный пласт информации о знаниях и технологиях, которыми мы пользуемся и сегодня.

А некоторые следы, которые они оставили после себя поражают своими масштабами или мастерством выполнения, причём эта тенденция наблюдается и в науке, и в искусстве, например, в архитектуре. Ярким примером последнего является одно из наиболее известных и легендарных творений древнегреческой эпохе - Парфенон.

1. О посвящении Парфенона

Компьютерная реконструкция Парфенона демонстрирует статую Афины внутри.

По сути, это уникальное место было построено в качестве храма-посвящения богине Афине-Девственнице, которая считалась покровительницей города Афины и всей Аттики. Согласно сохранившимся свидетельствам, в восточной части Парфенона древние греки расположили святилище Афины, а также установили знаменитую среди историков и любителей античности скульптуру, автором которой является известный скульптор тех времён Фидий.

2. О предыдущем храме на месте Парфенона

Когда-то на месте Парфенона был другой храм.

Так как Парфенон является по своей сути акрополем, нет ничего удивительного в том, он оказался не первым объектом такого функционала.

3. Об османском следе в истории Парфенона

Исследователи уверены, что дошедший до наших дней храм построили на месте более древнего сооружения, которое также было посвящено богине Афине. То несохранившееся здание в научных кругах называют старым Парфеноном, а разрушен он был из-за боевых действий персидской войны в 480 году до н. э., причём, как считают археологи. ещё на этапе строительства. После этого руины никто не трогал несколько десятилетий, и только позднее древние греки приняли решение восстановить афинский акрополь - так и появился нынешний Парфенон.

Османы не только в Константинополе из храма мечеть сделали.

Как сакральное сооружение, Парфенон успел претерпеть несколько трансформаций. Так, например, в 1460-х годах, то есть в период османского владения территорией Греции, бывший античный храм мусульмане решили использовать в качестве мечети. Так продолжалось в течение почти двух столетий. Причём, чтобы переделать акрополь в мечеть минарет соорудили из обычной башни, которая была частью первоначально постройки. Однако и это не все перипетии бывшего святилища Афины - до прихода османов Парфенон использовался в качестве католической церкви.

4. О вывезенных из Парфенона ценностях

Многие скульптуры из Парфенона ныне - экспонаты Британского музея.

В начале позапрошлого столетия, когда территория Греции всё ещё была под властью Османской империи, шотландским аристократом Томасом Брюсом была вывезена примерно половина сохранившихся скульптур Парфенона в Великобританию, на основании, что у него якобы имелось соответствующее разрешение от турок. Все эти произведения скульптурного искусства по сей день хранятся в Британском музее. Вот только современное греческое правительство совсем не в восторге от такого положения дел - на протяжении многих лет оно неоднократно призывало к возвращению этих ценностей обратно в Парфенон.

5. О происхождении названия Парфенона

В истории этого уникального храма даже этимология названия интересная.

Интерес представляет даже происхождение названия знаменитого афинского акрополя. Так, Парфенон переводится с древнегреческого как «место незамужних женщин». Есть несколько вариантов относительно того, почему именно храм так назывался, однако все они сходятся во мнении, что подобным образом называлось либо носило функционал одно из помещений внутри Парфенона, но точно неизвестно какая именно комната имеется ввиду. Наиболее распространённой является версия, что авторами этого названия стали Девы, участвовавшие в жертвоприношениях богине Афине.

6. О функции статуи Афины, которая стояла в Парфеноне

Реконструкция статуи Афины Парфенона.

Парфенон всегда считался и назывался храмом, да и с архитектурной точки зрения внешний вид у него соответствующий. Вот только существует мнение, что акрополь не функционировал как храм. А всё потому, что если традиционным считалось размещение в храмах изображения Афины - святой покровительницы, то в данном случае главный её образ находился в другом районе, а вот Парфенону отвели роль места расположения статуи Афины работы Фидия, которая не несёт никакой религиозной ценности.

7. Об окраске Парфенона

Концепт-арт, как выглядел Парфенон во всех красках.

Было бы удивительно, если бы Парфенон, вслед за большей частью греческой архитектуры и скульптур, не хранил в себе секрет своего первоначального вида. Это до наших дней все эти произведения искусства и инженерии дошли белыми, а первоначально тот же Парфенон был окрашен. На сегодняшний день историки по-прежнему дискутируют относительно того, какой именно вид здания имело, когда было покрашено, однако на ряде элементов археологами при помощи ультрафиолета были обнаружены остатки пигментов красок.

8. Об архитектурной ценности Парфенона

Парфенон - великое наследие античной цивилизации.

Трудно переоценить значение Парфенона в истории греческой архитектуры, да и истории инженерии в целом. А все потому, что авторы продумали его в мельчайших подробностях, причём таких, что их и не разглядит посторонний наблюдатель. Самым ярким примером из умения является так называемая «курватура Парфенона» - это специальная кривизна, которая вносит оптические коррективы при взгляде на сооружение. Работает это так: без использования специальной техники храм видится идеально прямолинейным, а на самом деле в контурах практически нет строго прямых линий.

9. О повреждении Парфенона во время Великой Турецкой войны

Триста с лишним лет назад Парфенон пострадал от боевых действий.

Период турецкого владения территорией Афин и в физическом смысле повлияло на сохранность античного акрополя. Так, во время войны между Османской империей и союзом христианских европейских государств в 1683-1699 годах Парфенон получил серьёзные повреждения и просто чудом остался стоять. Справедливости ради, это произошло не в результате боёв в непосредственной близости от сооружения: в период войны османы переоборудовали мечеть, располагавшуюся там под склад боеприпасов, а во время бомбежки венецианцами последние сдетонировали.

10. Об американской копии Парфенона

Реплика Парфенона из США.

Далеко не всем известно, что американцы построили себе собственный Парфенон. Речь идёт о полномасштабной, детализированной копии древнегреческого храма, которая находится в Сентенниал-парке города Нэшвилл, штат Теннесси. Реплика была построена в 1897 году в рамках международной выставки, которая тогда проходившей в Нашвилле в честь празднования столетнего юбилея вхождения Теннесси в Соединённые Штаты. А почти век спустя, в 1990 году, местным скульптором Аланом Лекуиром была воссоздана и установлена в американском Парфенона статуя Афины, которая также является копией той, что находилась в оригинальном храме.

Источник : https://interesnosti.com/2467361863348521393/

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