Почему в исламе запрещено резать хлеб ножом

Действительно, у мусульман принято разламывать хлеб руками, а не резать его ножом. Запрет на использование ножа в данном случае связан с древним поверьем. Впрочем, представители ислама нередко вообще отказываются от столовых приборов за столом.

Хлеб в исламе

Мусульманские народы клятву на пище приравнивали к клятве на Коране, она считалась такой же прочной, как и данная на священной книге. В особенности это касалось хлеба. У мусульман хлеб вообще считается священным, именно поэтому на нем давали самые верные клятвы. «Клянусь хлебом» — говорят приверженцы ислама, и святее этой клятвы для них не существует. Недаром одним из наиболее страшных проклятий считалось проклятие хлеба, топтание его ногами. Если кусок хлеба случайно падал на пол, его обязательно поднимали и клали на то место, где им могли полакомиться животные или птицы.

Даже крошки, выпавшие изо рта в процессе жевания, мусульмане собирают и отправляют обратно в рот. Считается, что это приносит счастье. А вот выбросить крошки означает выказать свою гордость и пренебрежение к присутствующим за трапезой. Уважительное отношение к хлебу среди мусульман выражается и в том, что на стол его всегда подают первым. Хлеб кладут на стол исключительно по количеству едоков.

Обращение с хлебом

Мало того, новую лепешку подают только тогда, когда будет съедена предыдущая. В противном случае, как пишет Татьяна Лагутина в издании «Секреты мусульманской кухни», это считается неоправданной тратой, грехом (исраф).

Честь преломить хлеб для гостей принадлежит хозяину дома. Все присутствующие за столом также отламывают по небольшому кусочку, кладут его в рот, разжевывают, глотают и только потом отламывают следующий кусочек. Хлеб мусульмане именно разламывают, а не режут ножом. Гасым Керимов, автор издания «Шариат: закон жизни мусульман», утверждает, что запрет на использование ножа в данном случае обусловлен древним поверьем. Дело в том, что на Востоке бытует примета, согласно которой у того, кто режет хлеб ножом, Бог урежет пищу. Впрочем, возникновение подобного поверья связано и с особенностями мусульманской кухни.

На Востоке обычно не пекли и сейчас не пекут толстый хлеб. Хлебом для здешних жителей всегда служили плоские лепешки (лаваш, чурек и прочие), которые бывают как кислые, так и пресные, и сдобные. Такие лепешки, конечно, удобнее ломать, чем резать. Мало того, согласно мусульманским традициям, хлеба не должен касаться не только нож, но и левая рука, которая считается нечистой. Брать еду принято исключительно правой рукой, причем, минимум тремя пальцами. Это очень символично, так как душа также приобретает знания тремя путями: силой мысли, силой слуха и силой зрения. Левая же рука предназначена для гигиенических целей.

Руки вместо приборов

Стоит отметить, что столовые приборы также мусульмане всегда держат в правой руке. В шариате о столовых приборах ничего не сказано, поэтому они довольно широко распространены в исламском мире. Однако пользоваться во время трапезы руками никто также не запрещает. Нередко мусульмане угощаются таким способом даже в гостях. В особенности это происходит, если хозяин дома сам ест руками. Отказываясь от прибора и следуя примеру хозяина, гости тем самым выказывают ему свое уважение и особую благодарность. Впрочем, во многих восточных странах столовых приборов едокам и вовсе не предлагают.

Понятно, что для подобного принятия пищи необходимо иметь чистые руки. Поэтому мытье рук до еды считается у мусульман обязательным. «Благословение пищи, — говорит Пророк, — в мытье рук перед едой и после». Действительно, руки у приверженцев ислама принято мыть и после трапезы. Впрочем, это неудивительно, если принять во внимание тот факт, что столовые приборы во время принятия пищи используются далеко не всегда. Согласно этикету, первым моет руки перед едой самый уважаемый гость, затем тот, кто сидит от него справа и так далее. После обеда первым моет руки гость, который до обеда сделал это последним.

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