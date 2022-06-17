Не скажет словами: 9 типов мужских объятий (и что они значат на самом деле)

Объятия — важная форма физической близости.

В зависимости от их типа можно понять многое о том, какие отношения связывают обнимающихся людей — формальные, дружеские или романтические.

Если вы не уверены, что чувствует к вам мужчина, его объятия дадут важную подсказку.

Объятие одной рукой

В таком типе объятий человек обхватывает рукой другого за талию или за плечо. При этом обнимающий может не смотреть вам в глаза, находясь сбоку. Обычно этот жест свойственен хорошим знакомым, которые не очень близки.

Объятие с дистанцией

Это объятие людей, стоящий напротив друг друга. Верхние части их туловищ могут соприкасаться, однако тазобедренные области находятся на расстоянии — это обеспечивает дополнительное пространство, которое не может быть неверно истолковано (как сексуальный или романтический интерес). Так часто обнимаются хорошие друзья при встрече. На длительность объятия с дистанцией обычно влияет то, насколько люди друг по другу соскучились.

Объятие с похлопыванием

Если другой человек нежно похлопывает вас по спине во время объятий, то таким образом он выражает свою поддержку, пытается приободрить, хочет быть для вас опорой. Это трогательный жест, характерный для людей, которых объединяет глубокая привязанность друг к другу.

Объятие сзади

Этот тип объятий также часто встречается между людьми, у которых установились очень теплые (иногда даже романтические) отношения. При этом люди как бы смотрят в одном направлении, а обнимающий сзади невербально транслирует другому: «Я за твоей спиной, я всегда тебя прикрою от любых невзгод».

Объятие за талию

Если мужчина ласково обнимает вас за талию, можете быть уверены: он искренне дорожит вами. Возможно, испытывает к вам романтический интерес. Такой жест порой предшествует поцелую, если обе стороны его правильно истолкуют и будут готовы к дальнейшему развитию событий.

«Мертвая хватка»

При «мертвой хватке» (или «медвежьих объятиях») партнеры так крепко обхватывают друг друга руками, что даже дышать становится сложно. Дистанция максимально сокращена. Такой тип объятий характерен для очень близких друзей или романтических партнеров и означает взаимную любовь, нежность и безусловную поддержку. В момент «мертвой хватки» оба партнера чувствуют себя в безопасности, у них выделяются гормоны, повышающие уровень счастья. Такие объятия могут длиться очень долго.

Объятие «мост»

Это объятие, при котором между партнерами сохраняется значительная дистанция. Они кладут руки на плечи или талию друг друга, однако их тела не соприкасаются. Так обычно обнимаются знакомые, которые еще не очень хорошо друг друга знают. Впрочем, иногда такое объятие — вовсе не признак отчужденности. Лишь попытка соблюсти нормы приличия (если обнимающиеся находятся на официальном мероприятии).

Объятие за шею

Если мужчинам крепко обнимает вас за шею, то он склонен доминировать в отношениях. Таким жестом он демонстрирует, что вы находитесь в его власти. Да, вы ему очень интересны, но при этом он дает четко понять, кто здесь главный.

«Глаза в глаза»

При таком типе объятий девушка обвивает руками шею мужчины, а он держит ее за талию, при этом их лица находятся напротив друг друга. Это говорит о том, что их связывают по-настоящему глубокие романтические чувства. Партнеры искренне любят друг друга.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501573736011926431

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