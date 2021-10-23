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Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы?

Сейчас с беременностями всё просто. В том плане, что родители могут заранее узнать, кто у них появится на свет: мальчик или девочка.

Раньше было сложнее. Но уже в древние времена были свои приметы, которые позволяли приблизительно понять, кто именно появится на свет. Одна из них – потеря красоты мамой. Говорили: «Дочка сидит в утробе, красоту мамину себе забирает». Почему так считали и до сих пор считают?». Об этом поговорим. А также и о других приметах, позволявших определить, кто именно появится на свет.

Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы?

Приметы разные

Разные «методы определения пола» использовали. Некоторые применяются до сих пор.

Например:

1. Если будущая мама мучается от токсикоза – непременно родится девочка. Не знаю даже, как это объяснить. Можно точно сказать, что примета неверная. Моя приятельница вынашивала мальчика и очень сильно страдала от токсикоза. Просто невозможно было холодильник открыть. Самые нежные запахи мяса ввергали её в состояние гнева. И тут же она бежала в туалет. Это было просто невыносимо. Я даже не хотела представлять себя на её месте. Никому не пожелаешь.

2. Если беременная хочет фруктов и сладостей – родится девочка, если мяса и соленого – мальчик. Это какой-то откровенный примитив.

Логика, конечно, понятна: девочки – воздушные создания, которые любят сладкое и фруктовое. Я бы сейчас не отказалась от фруктового льда. Мальчики – воины, добытчики. Они должны питаться суровой едой. Но никаких других объяснений и связей нет. Поэтому придется считать, что примета надуманная.

Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы?

3. Если беременную тянет влево при ходьбе, то родится девочка. Не знаю, как это объяснить. Может быть, мальчикам налево ходить нельзя? Поэтому?

Еще одна примета про лево есть: если левая грудь у беременной больше правой, то обязательно родится девочка.

4. Иногда работает примета о форме живота, но я не берусь утверждать, что она истинная. Скорее всего, совпадение 50 на 50. Суть в следующем: если у женщины живот круглый, значит, внутри находится девочка. Если вытянутый – мальчик.

Если вы знаете еще какие-то приметы – пишите в комментариях. Интересно знать, во что верят, что рассказывают. Самое интересное: как это всё объясняют.

Отнятая красота

В древности, да и сейчас тоже, замечали, что девочки отнимают у своих матерей красоту. Как при рождении, так еще и до этого:

· выпадают волосы;

· лицо отекает или сохнет кожа;

· появляются прыщи и так далее.

В общем, беременная становится не такой красивой, как была раньше.

Всё это объясняли просто: как я уже отмечала, дочь забирает красоту у матери.

Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы?

Самое интересное, что нельзя сказать: нет, такого не бывает. Наблюдается. В основном, в течение двух первых месяцев беременности. Но и бывает, что на других сроках. Да и после родов некоторые женщины никак не могут прийти в форму.

Всё это очень странно, можно легко поверить в мистику. В существование возможности забрать красоту, здоровье у человека. Становится даже немного страшно.

Я вам скажу следующее: наши предки, конечно, молодцы, что приметили потерю красоты. Она, действительно, в ряде случаев имеет место. Но мы же с вами живем в цивилизованном обществе. У нас наука победила всех и вся. Поэтому будем искать именно научные объяснения. Они у меня есть. И их целых два.

Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы?

Почему дочь отнимает красоты

Во-первых, отмечу, что вынашивание ребенка – это сложное дело. Тяжелый процесс, который отнимает силу, энергию, ресурсы. Всё идет на питание малыша. И не особо важно, мальчик это или девочка.

Что касается прекрасного пола, то тут есть одна особенность. Когда мама вынашивает девочку, то отдает ей свои гормоны. Пол один. Определенные вещества требуются и одной, и другой. Но именно мама отдает своей дочке гормоны. Естественно, что будут иметь место негативные изменения.

Наши предки, наверняка, про гормоны ничего не знали, поэтому объясняли всё для себя понятнее и проще: дочка забирает красоту. По сути, так оно и есть. Даже удивительно, что до этого додумались.

Все же есть древняя народная мудрость. Существует она. Сейчас объясняют всё детальнее: с расчетами, формулами и тому подобным. Но и раньше была правда тоже. Хотя, конечно, не во всем. Ведь молнии, как мы уже знаем, не боги метают.

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