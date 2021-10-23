Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы?

Сейчас с беременностями всё просто. В том плане, что родители могут заранее узнать, кто у них появится на свет: мальчик или девочка.

Раньше было сложнее. Но уже в древние времена были свои приметы, которые позволяли приблизительно понять, кто именно появится на свет. Одна из них – потеря красоты мамой. Говорили: «Дочка сидит в утробе, красоту мамину себе забирает». Почему так считали и до сих пор считают?». Об этом поговорим. А также и о других приметах, позволявших определить, кто именно появится на свет.

Приметы разные

Разные «методы определения пола» использовали. Некоторые применяются до сих пор.

Например:

1. Если будущая мама мучается от токсикоза – непременно родится девочка. Не знаю даже, как это объяснить. Можно точно сказать, что примета неверная. Моя приятельница вынашивала мальчика и очень сильно страдала от токсикоза. Просто невозможно было холодильник открыть. Самые нежные запахи мяса ввергали её в состояние гнева. И тут же она бежала в туалет. Это было просто невыносимо. Я даже не хотела представлять себя на её месте. Никому не пожелаешь.

2. Если беременная хочет фруктов и сладостей – родится девочка, если мяса и соленого – мальчик. Это какой-то откровенный примитив. Логика, конечно, понятна: девочки – воздушные создания, которые любят сладкое и фруктовое. Я бы сейчас не отказалась от фруктового льда. Мальчики – воины, добытчики. Они должны питаться суровой едой. Но никаких других объяснений и связей нет. Поэтому придется считать, что примета надуманная.

3. Если беременную тянет влево при ходьбе, то родится девочка. Не знаю, как это объяснить. Может быть, мальчикам налево ходить нельзя? Поэтому?

Еще одна примета про лево есть: если левая грудь у беременной больше правой, то обязательно родится девочка.

4. Иногда работает примета о форме живота, но я не берусь утверждать, что она истинная. Скорее всего, совпадение 50 на 50. Суть в следующем: если у женщины живот круглый, значит, внутри находится девочка. Если вытянутый – мальчик.

Если вы знаете еще какие-то приметы – пишите в комментариях. Интересно знать, во что верят, что рассказывают. Самое интересное: как это всё объясняют.

Отнятая красота

В древности, да и сейчас тоже, замечали, что девочки отнимают у своих матерей красоту. Как при рождении, так еще и до этого:

· выпадают волосы;

· лицо отекает или сохнет кожа;

· появляются прыщи и так далее.

В общем, беременная становится не такой красивой, как была раньше.

Всё это объясняли просто: как я уже отмечала, дочь забирает красоту у матери.

Самое интересное, что нельзя сказать: нет, такого не бывает. Наблюдается. В основном, в течение двух первых месяцев беременности. Но и бывает, что на других сроках. Да и после родов некоторые женщины никак не могут прийти в форму.

Всё это очень странно, можно легко поверить в мистику. В существование возможности забрать красоту, здоровье у человека. Становится даже немного страшно.

Я вам скажу следующее: наши предки, конечно, молодцы, что приметили потерю красоты. Она, действительно, в ряде случаев имеет место. Но мы же с вами живем в цивилизованном обществе. У нас наука победила всех и вся. Поэтому будем искать именно научные объяснения. Они у меня есть. И их целых два.

Почему дочь отнимает красоты

Во-первых, отмечу, что вынашивание ребенка – это сложное дело. Тяжелый процесс, который отнимает силу, энергию, ресурсы. Всё идет на питание малыша. И не особо важно, мальчик это или девочка.

Что касается прекрасного пола, то тут есть одна особенность. Когда мама вынашивает девочку, то отдает ей свои гормоны. Пол один. Определенные вещества требуются и одной, и другой. Но именно мама отдает своей дочке гормоны. Естественно, что будут иметь место негативные изменения.

Наши предки, наверняка, про гормоны ничего не знали, поэтому объясняли всё для себя понятнее и проще: дочка забирает красоту. По сути, так оно и есть. Даже удивительно, что до этого додумались.

Все же есть древняя народная мудрость. Существует она. Сейчас объясняют всё детальнее: с расчетами, формулами и тому подобным. Но и раньше была правда тоже. Хотя, конечно, не во всем. Ведь молнии, как мы уже знаем, не боги метают.

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