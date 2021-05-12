Примечательные факты о Марсе

Среди планет солнечной системы Марс — уникальная. И при этом больше других похожа на нашу. С того самого момента, когда человек стал смотреть на небо, Марс был предметом дискуссий и дебатов. Люди спорили, есть ли на нём жизнь, и спор этот не прекращается по сей день. Причём последние исследования показали, что условия существования на Марсе способны поддерживать различные формы жизни.

На сегодняшний день в разработке находятся несколько пилотируемых миссий на красную планету, и даже ведутся споры о том, можно ли её терраформировать, то есть максимально приблизить условия к земным. Это бы означало искусственное создание парникового эффекта для того, чтобы привести атмосферу в состояние, пригодное для жизни человека.

Однако Марс известен не только возможностями для жизни. Здесь расположена самая высокая в Солнечной системе гора — Олимп (лат. Olympus Mons). На самом деле, это вулкан. Он в несколько раз выше Эвереста, а своей площадью покрыл бы всю территорию Франции.

А ещё Марс — единственная, кроме Земли, планета, имеющая полярные шапки. Если вы всё ещё не заинтересовались, продолжайте читать, и непременно найдёте что-нибудь интересное о нашем планетарном соседе. Предлагаем вашему вниманию 25 примечательных фактов о четвёртой планете Солнечной системы.

Марсианский Олимп

Гора Олимп на Марсе

На Марсе расположена самая высокая в Солнечной системе гора — Олимп. Это потухший вулкан, высота которого составляет 21,2 км от основания, что в три раза выше Эвереста. Диаметр Олимпа — около 540 км, а своей площадью он бы покрыл Францию целиком.

Марс на небе

Одновременно 4 планеты видны невооружённым взглядом

Марс — одна из пяти планет, наблюдаемых на небе невооружённым глазом (Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер). А если использовать телескоп с диаметром объектива от 60 мм, то можно разглядеть некоторые детали на поверхности планеты, такие как кратеры и вулканы.

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Дешевле, чем снять фильм

Схема полёта межпланетной станции

Стоимость индийской миссии на Красную планету оказалась ниже бюджета голливудского фильма «Гравитация». Спутник «Мангальян» достиг орбиты 24 сентября 2014 года, сделав тем самым Индию первой страной, успешно добравшейся до Марса с первой попытки.

Климат

Как и на Земле, самые высокие температуры на экваторе, низкие — на полюсах

Марс — очень холодная планета. Средняя температура на поверхности — –63 градуса Цельсия (–81 по Фаренгейту). Суточный температурный диапазон составляет от −89 до −31 градусов по Цельсию.

Планета в наследство

Тот самый аппарат, который вторгся в «частную собственность»

В 1997 году трое граждан Йемена попытались засудить NASA за вторжение на Марс. Эти ребята были уверены в том, что планета досталась им в наследство от предков тысячелетия назад. И эти трое были недовольны тем фактом, что космическое агентство посмело приземлиться на планете, не спросив предварительного разрешения у них. Истцы даже предъявили документы, якобы доказывающие право собственности. В ответ на это представители NASA максимально доступно объяснили им, что Марс и Солнечная система принадлежат всему человечеству. Очевидно, что иск не был удовлетворён.

Парниковый эффект на экспорт

Так выглядит терраформированная планета в представлении художника

Учёные рассматривают вариант искусственного создания парникового эффекта, чтобы Марс стал пригоден для обитания. Этот процесс получил название «терраформирование».

Флаг

Триколор, символизирующий будущую историю Красной планеты

Один из инженеров NASA придумал флаг для Марса. Цвета флага выбраны не просто так и не наобум. Они символизируют будущую историю планеты: красная полоса означает Марс, каким он является сегодня; зелёная и синяя показывают потенциальные этапы освоения планеты человечеством.

Колонизация

Следующий «огромный скачок» для человечества

Более 100 000 добровольцев заявили о желании участвовать в проекте по колонизации красной планеты. По плану миссия под названием «Марс-один» (Mars One) должна стартовать в 2022 году.

Марсианский год

Среднее расстояние от Марса до Солнца в полтора раза больше среднего расстояния от Земли до Солнца

Из-за того, что радиус орбиты Марса больше радиуса Земли, один год на Красной планете длится 687 земных суток — почти в два раза дольше, чем на Земле.

Населена роботами

Марсоход Opportunity сделал автопортрет, склеив несколько снимков самого себя

Как это ни странно, на красной планете есть население. В данный момент популяция Марса состоит из семи роботов. Это аппараты, в разное время совершавшие посадку на поверхность. Из них работают сегодня лишь два — американские марсоходы Opportunity и Curiosity.

День рождения на Марсе

«Сэлфи» второго работающего на сегодняшний день марсохода — Curiosity

На свой первый день рождения марсоход Curiosity исполнил песенку Happy Birthday в свой адрес, находясь на поверхности красной планеты.

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Сила тяжести

Ваш вес на Марсе составлял бы 38% от земного веса

На Марсе вы бы весили на 62% меньше, чем весите на Земле.

Почва

Почва на Марсе пригодна для выращивания овощей

Марсианская почва идеально подходит для выращивания спаржи и репы, но не клубники.

Почти как на Земле

Первое растение, которое будет выращено на колонизированной планете

Кстати, о марсианской почве. Учёные NASA обнаружили, что она удивительно схожа с почвой на вашей даче или заднем дворе загородного дома. В ней содержатся все необходимые для жизнеобеспечения питательные вещества.

Кислород

Сегодня доля кислорода в атмосфере Красной планеты составляет всего 0.13%

Около 4 миллионов лет назад атмосфера Марса была богата кислородом.

Голубой закат

Снимок выполнен цветной камерой марсохода Curiosity

Закаты на Марсе голубого цвета. Всё дело в особенности пыли в марсианской атмосфере. Она наиболее эффективно пропускает свет синего спектра, а световое излучение других цветов поглощается и рассеивается.

«Ржавая» планета

Фотография марсианского грунта в месте посадки аппарата «Феникс»

Причина, из-за которой планета выглядит красной, кроется в том, что её поверхность покрыта ржавчиной — оксидом железа.

Размер

Сравнение размеров Земли (средний радиус 6371 км) и Марса (средний радиус 3386,2 км)

По размерам Марс примерно вдвое меньше Земли.

Относительный успех

Схема расположения отработавших и действующих беспилотных аппаратов

Из более чем 40 миссий на Марс успешными оказались лишь 18.

Пылевые бури

Фотографии Марса, на которых видна пылевая буря (июнь — сентябрь 2001)

Пылевые бури на Марсе — самые сильные во всей Солнечной системе. Они могут длиться месяцами и распространяться по всей поверхности планеты.

«Сухая» планета

Дельта высохшей реки в кратере Эберсвальде (фото Mars Global Surveyor)

Несмотря на то что Марс вдвое меньше Земли, он имеет примерно такую же площадь сухой поверхности. Это следствие того, что большая часть поверхности нашей планеты покрыта водой.

Марс на Земле

Марсианский метеорит EETA79001

Учёные нашли осколки Марса на Земле, что позволило им изучать Красную планету ещё до того, как стартовали первые космические миссии.

Полезные астероиды

Метеорит марсианского происхождения ALH84001 под микроскопом

Эти куски попали на Землю благодаря астероидам, которые, ударяясь о поверхность Марса, выбрасывали осколки планеты на околосолнечную орбиту. А те, спустя миллионы лет, падали на Землю в виде метеоритов. Примечательно, что в некоторых марсианских метеоритах были найдены образования, похожие на останки живых организмов. Одно из таких образований обнаружено в метеорите ALH 84001.

Бог Войны

Статуя бога войны Марса (Бранденбургские ворота, Берлин)

Своё название планета получила из римской мифологии. Марс — имя бога войны, вместе с Юпитером и Квирином стоявшего во главе раннего пантеона римских богов.

Полярные шапки

Как и на Земле, она состоит изо льда

Помимо Земли, Марс — единственная планета, имеющая полярные шапки. Не говоря уже о наиболее пригодных для жизни условиях.

Удивительная планета, не правда ли? Очевидно, она таит в себе ещё много интересного. Сможет ли человечество разгадать все её тайны? Удастся ли землянам заселить соседнюю планету? Быть может, ваши внуки будут иметь паспорта граждан Марса. Будущее покажет, насколько далеко мы зайдём в своём любопытстве.

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