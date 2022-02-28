Не так страшен царь, как его Малюта: был ли Скуратов злодеем на самом деле

Малюта Скуратов – самый известный царский опричник. Он поднялся на вершину опричной пирамиды, его стремительный взлет прервала геройская гибель, но в народной памяти он все равно остался душегубом.

Создание мифа

Имя Малюты Скуратова неотрывно связано с опричниной. Однако сам Малюта в учреждении опричнины никакого участия не принимал, поскольку происходил из худородного рода. Лишь в её три последних года он выдвинулся на одну из первых ролей. Большое значение в исторической судьбе Малюты сыграли иностранцы, побывавшие в России и сами принимавшие участие в карательных экспедициях опричников, – Генрих Штаден, назвавший Малюту «первым в курятнике», и особенно Альберт Шлихтинг, описавший участие Малюты в казнях. Исторические записки этих проходимцев легли в основу мифа о всемогущем палаче Ивана Грозного. Птицы же более высокого полета, как например англичанин Джером Горсей, о Малюте и вовсе не упоминают.

Первое дело

Первое дело Малюты – расследование по земскому заговору в конце 1567 г. Время было опасное – шла Ливонская война, царь готовился к наступлению, а заговорщиков обвиняли в сношениях с поляками. Дознавателем в имение Губин угол во владениях боярина Федорова-Челяднина – предполагаемого организатора боярского заговора – был назначен Скуратов.

Устранение конкурента

Там он впервые проявил свои способности, замучил 39 человек – дворовых несчастного боярина и, по всей видимости, получил нужную информацию. Царь заметил ретивого опричника.

Следующим важным поручением Малюты стала расправа с последним удельным князем –двоюродным братом царя Владимиром Старицким. Грозный после боярского заговора везде видел крамолу. До царя дошли слухи, что новгородцы хотят поставить на престол князя Владимира – единственного царского конкурента княжеской крови, но просто так с опасным соперником Иван Васильевич расправиться не смог. Было сфабриковано дело об отравителях – в них записали царского повара Моляву и его сыновей, которые ездили в Нижний Новгород за белорыбицей, когда там находился князь Владимир. Царь вызвал брата в Александровскую слободу. На последней ямской станции перед слободой лагерь Владимира Андреевича был внезапно окружен опричными войсками. В шатер к удельному князю явились опричники Василий Грязной и Малюта Скуратов – знатным боярам царь уже не доверял. Они объявили, что царь считает его не братом, но врагом. Царь побоялся в открытую казнить кровного родственника, поэтому Скуратов и Грязной уговорили князя выпить кубок с ядом.

Непокорный митрополит

Расправившись с неугодным князем, царь задумал поход против Новгорода. Чтобы представить это богоугодным делом Грозный решил получить благословение на поход от митрополита Филиппа. Выступивший против опричнины Филипп находился в опале, сосланный в Тверской Отроч монастырь в Старицу. На переговоры с Филиппом был отправлен Малюта. Когда он зашел в келью Филиппа – тот молился. Малюта обратился к владыке: «Благослови царя идти в Новгород». «Благословляют только добрых на доброе, – отвечал Филипп. – Но делай то, для чего ты послан; не обманывай меня, испрашивая дар Божий». Поняв, что уговорить митрополита не сможет, Скуратов бросился на святителя и задушил его подглавием (подушкой). После этого, вышедши из кельи, он сказал игумену и братии, что Филипп умер от угара, и велел похоронить его. Царь рассудил, что на все воля Божья, и наказывать за самоуправство Малюту не стал.

Новгородский разгром

Вопреки распространенному мнению в новгородском разгроме Малюта не участвовал. Сохранился подлинный отчет, или «сказка», Малюты Скуратова: «В ноугороцкой посылке Малюта отделал 1490 человек (ручным усечением), и с пищали отделано 15 человек». По дороге в Новгород отряд Малюты в Торжке и Твери опричники перебили 500 полочан, выселенных из Полоцка после завоевания города русскими. В тюрьме Торжка содержались 19 пленных татар. Узнав о том, что произошло с полочанами, они решили дорого продать свою жизнь. Едва начались казни, татары напали на Малюту и ножами исполосовали ему живот, так что «из него выпали внутренности». Татар расстреляли из пищалей. Будучи тяжело ранен, Скуратов не мог дальше руководить экзекуциями. Следовательно, его отчет касался исключительно начального этапа экспедиции, на пространстве от Москвы до Твери и Торжка. Но при этом Скуратов перебил больше народа, чем царь во время разгрома Новгорода и Пскова.

Браки по расчету

Неправильно видеть в Малюте одного лишь толкового палача. Он был хитрым и расчетливым придворным. После своего возвышения он выдал своих дочерей за представителей знатнейших фамилий. Одна дочь Скуратова стала женой князя Глинского, другая – Дмитрия Шуйского, брата царя Василия Шуйского. Третья дочь Мария вышла замуж за будущего царя Бориса Годунова и сама стала царицей.

Закат опричнины и смерть Малюты

Однако опричный режим долго не продержался, в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей дошел до Москвы и сжег ее. Опричное войско не смогло защитить столицу. Царь в гневе казнил многих опричных воевод. Положение немного исправилось в следующем году, когда земское войско нанесло серьезное поражение крымчакам в битве при Молодях. В том же году опричное войско было распущено. Однако опричникам был дан шанс реабилитироваться, их отправили на штурм крепости Вейсенштейн, в которой засели шведы. В этом походе Малюта не получил, как прежде, места дворового воеводы. 1 января 1573 г. несколько думных дворян, в их числе Скуратов и Грязной, были посланы в проломы крепости на приступ. Обычно воеводы щадили дворян и составляли штурмовые колонны из боярских холопов и стрельцов. Скорее всего дворяне сами напросились на опасную службу, чтобы доказать свою преданность. Малюта был убит на приступе. Царь велел похоронить своего палача в Иосифо-Волоцком монастыре и пожертвовал на его помин немаленькую сумму – 150 рублей. Однако в памяти народной Малюта остался в первую очередь душегубом.

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