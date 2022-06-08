Карл Паукер: за что Сталин казнил начальника своей охраны

«…Неутомимый Паукер, начальник оперативного отдела, начальник личной охраны Сталина, его особо доверенное лицо и даже его личный парикмахер: подставить свое горло под чужую бритву – какое доверие может быть выше», – писал о нем известный советский прозаик Анатолий Рыбаков в романе «35-й и другие годы».

Карла Паукера называют одним из организаторов сталинских репрессий, входившим в группу сотрудников НКВД по делу Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева и принимавшим участие в подготовке процессов над К.Б. Радеком, Г.Л. Пятаковым и М.Н. Рютиным. Однако и самому Паукеру судьба уготовила не менее жестокий конец.

Из парикмахеров в чекисты

Карл Викторович Паукер родился в 1893 году в Австро-Венгерской империи в городе Лемберге в семье мелкого торговца еврейского происхождения. До начала Первой мировой войны и мобилизации на фронт Паукер был гримером и парикмахером в Будапештском театре оперетты.

По свидетельствам очевидцев, Паукер любил хвастать тем, что даже «самые большие опереточные знаменитости Будапешта» отмечали в нем незаурядные артистические способности и с удовольствием приглашали участвовать в театральных постановках в качестве статиста.

«Он действительно был первоклассный комик, копировал кого угодно, мастерски рассказывал анекдоты, особенно еврейские и непристойные. Шут по природе, мог рассмешить даже угрюмого Сталина», – отмечал в своем романе Анатолий Рыбаков. Сближение с большевиками, ознаменовавшее начало его удивительной карьеры, произошло у Карла Паукера в русском лагере для военнопленных в Самарканде, куда он добровольно сдался в апреле 1915 года. Наиболее подробные воспоминания об этом основном периоде его жизни мы находим у одного из обличителей сталинского периода, бывшего советского разведчика-невозвращенца А.М. Орлова.

Характеризуя Паукера как человека малообразованного и политически индифферентного, Орлов отмечает, что решение вступить в большевистскую партию после Октябрьского переворота было продиктовано нежеланием Паукера возвращаться на родину за отсутствием перспектив, а вовсе не идейными соображениями. Партийное руководство направило Паукера на работу в органы ВЧК в Самаркандской области, где он принимал непосредственное участие в Красном терроре. По выражению Орлова, «он получил там должность рядового оперативника и занимался арестами и обысками».

«На этой работе у него было мало шансов попасться на глаза кому-либо из высокого начальства и выдвинуться наверх. Поняв это, он решил воспользоваться навыками, приобретенными еще на родине, и вскоре стал парикмахером и личным ординарцем Менжинского, заместителя начальника ВЧК», – пишет бывший разведчик. С этого момента карьера Карла Паукера идет в гору. Межинский назначает его на должность начальника оперативного управления, затем в 1923 году Паукер становится начальником Оперативного отдела ГПУ, а год спустя попадает к И.В. Сталину на должность начальника охраны.



Низвергнутый сталинский фаворит

«Паукер сумел занять такое положение, что членам Политбюро приходилось считать его чуть ли не равным себе. Он сосредоточил в своих руках обеспечение их продуктами питания, одеждой, машинами, дачами; он не только удовлетворял их желания, но к тому же знал, как разжечь их», – пишет Орлов. Что же до самого Сталина, с ним у Паукера получилось наладить по-настоящему доверительные отношения. Орлов отмечает, что Паукер собственноручно брил и стриг Сталина, доставал для него изысканные сорта немецкой селедки «габельбиссен», которую тот очень любил, лично заботился о его гардеробе и, чтобы компенсировать невысокий рост Сталина, даже изобрел для него сапоги особого кроя, с каблуками, частично спрятанными в задник.

«Абсолютно все, что имело отношение к Сталину и его семье, проходило через руки Паукера. Без его ведома ни один кусок пищи не мог появиться на столе вождя. Без одобрения Паукера ни один человек не мог быть допущен в квартиру Сталина или на его загородную дачу…». К своему фавориту Сталин благоволил и щедро вознаграждал за преданную службу. Он подарил Паукеру лимузин «кадиллак» и открытый «линкольн», отметил шестью орденами, в том числе орденами Ленина, Красной звезды и Красного знамени. С 1935 года Паукера даже сделали членом ЦИК СССР. Как отмечает бывший разведчик, у Паукера был настоящий талант угадывать вкусы и желания Сталина, выполнять любые, даже самые деликатные поручения, смешить его и всячески ему угождать.

Так, по воспоминаниям Орлова, последней шуткой Паукера, от души повеселившей Сталина, стала сцена казни Зиновьева, которую он разыграл перед вождем вместе с двумя офицерами НКВД. Изображая Зиновьева, он «упирался, повисал на руках у офицеров, стонал и гримасничал, затем упал на колени и, хватая офицеров за сапоги, выкрикивал: “Ради бога, товарищи, позовите Иосифа Виссарионовича!”». По утверждению исследователей, сам Карл Паукер неформально играл роль «личного следователя» Сталина. Он имел непосредственное отношение к организации ареста и высылок сторонников Троцкого, Зиновьева и Каменева, участвовал в подготовке открытых процессов над активистами «левой оппозиции».

Однако со временем Сталин начал с подозрением относиться к кремлевским расследованиям Паукера. В частности, Паукера называют фальсификатором дела так называемого «Московского антисоветского центра», часть обвиняемых по которому была полностью оправдана а часть осуждена на сравнительно небольшие сроки. Так что шутка с представлением казни Зиновьева стала для Паукера скверным предзнаменованием.

В апреле 1937 года вчерашний сталинский фаворит Карл Паукер был исключен из партии и арестован по обвинению в шпионаже и подготовке покушения на Сталина. «Когда в марте 1938 года, давая показания на третьем московском процессе, Ягода сказал, что Паукер был немецким шпионом, я понял, что Паукера уже нет в живых», – завершает Орлов свои воспоминания о главном телохранителе Сталина. Карл Паукер был расстрелян 14 августа 1937 года. По решению 1999 года ему, в отличие от многих его коллег, в реабилитации было отказано.



Источник : https://russian7.ru/post/karl-pauker-za-chto-stalin-kaznil-n...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно также , что К. В. Паукер , обладающий чувственными губами и страстными черными глазами,был официальным любовником Сталина!Паукер своим физическими данными сума сводил палача народов Сталина!Именно из-за этого покончила жизнь жена Сталина, не вынесшая гомосексуализм и измены вождя пролетариата с любовниками ! «Красавец мужчина» и активный любовник Сталина Карл Паукер (1893-1937) Известно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть! Таким образом, Иосиф Джугашвили был не только педофилом(довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов,находясь в ссылке, изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней 14-летней сироткой Лидией Перепрыгин), но и активным гомосексуалистом! Кстати,заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле!Именно из-за аналогичной причины он расстрелял и надоевшему ему любовника Паукера, который к тому же оказался довольно болтливым! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом срочно сбежал жить в другое село! Дорогие мои россияне!Вот кого вы выбрали величайшим деятелем всех времён и народов в стране таких величайших гениев, как Пушкин,Достоевский , Толстой и т.д.! Мало того, вы выдающимся деятелем выбрали психически больного педофила,стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу ,устроившему геноцид своему народу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется ,что даже его мать точно не знает,где она нагуляла это чудовище)! Что касается разведчика-невозвращенца А.М. Орлова(Лев Фельдбин), то любопытна его история, поскольку он сумел сохранить жизнь не только себе и своей семье, но и оставшимся в СССР родителям! После того как Орлов , хорошо знавший подробности сотрудничества Сталина с царской охраной и историю конфискации и воровства вождем испанского золота , сбежал в США, зловещий диктатор приказал своим «штатным» душегубам убить перебежчика. Однако опытный разведчик Орлов послал предупредительное письмо Сталину, в котором грозился, в случае его смерти, компромат на вождя и адреса советской резидентуры в загранице предать огласке ! Испугавшись своего разоблачения, продажный предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких! Правда, и Орлов не нарушил своего обещания и только после смерти злодея и тирана Сталина опубликовал свою книгу «Тайная история сталинских преступлений», в которой убедительно доказал сотрудничество Сталина с царской охраной и его «сексуальные подвиги»! С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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