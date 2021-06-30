Почему Хрущёва не пустили в Диснейленд

Никита Сергеевич Хрущёв был первым советским лидером, который осмелился посетить Соединённые Штаты Америки. Поездка продлилась ровно тринадцать дней. Генсек побывал в Голливуде, потусил с Фрэнком Синатрой и Мэрилин Монро.

Он даже посетил одну американскую ферму и встретился с председателем IBM. Что мечтал осуществить Хрущёв во время своего визита и почему этому не суждено было исполниться, далее в обзоре.

Исторический визит

Никита Хрущёв стал первым главой правительства СССР, кто решился на подобный визит. Состоялась судьбоносная поездка в сентябре 1959 года. Ранее в этом же году Москву посетил вице-президент США Ричард Никсон. В ответной любезности Хрущёв был приглашён посетить Соединённые Штаты Америки.

Хрущёв с журналистами, 19 сентября 1959 год.

Советский лидер прилетел в Америку 15 сентября 1959 года. Он стал гостем президента США Дуайта Д. Эйзенхауэра (который был президентом с 1953 по 1961 год). У Хрущёва во время этого исторического визита был очень плотный график. Он посетил Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Айову, Питтсбург, а также столицу Соединённых Штатов Америки — Вашингтон.

К генеральному секретарю ЦК КПСС было приковано огромное внимание прессы. Немудрено, ведь настоящего живого лидера советского государства американцы видели своими глазами впервые.

Никита Сергеевич же открыто наслаждался происходящим ибо, любил быть в центре внимания.

Никита Хрущёв ест дыню во время обеда в Национальном пресс-клубе.

Как всё начиналось

Первый в истории визит советского лидера в Америку состоялся лишь спустя 42 года после того, как власть перешла к Советам. До этого ни Ленин, ни Сталин международных поездок не совершали по целому ряду причин. Во-первых, побаивались покидать Москву и потерять власть в результате интриг товарищей, во-вторых, не очень-то их там и ждали. Сталин только дважды покидал страну в годы войны: для участия в конференциях союзников в Тегеране и Потсдаме. Но это были конференции, а не официальные визиты.

После того, как к власти в СССР пришёл Никита Сергеевич Хрущёв, им была провозглашена новая политика мирного сосуществования двух систем. Новый лидер начал активно посещать другие страны. Первой такой поездкой стал официальный визит в Великобританию, потом союзный Китай.

Хрущёв любил повышенное внимание к своей персоне.

В конце 50-х годов случилось очередное обострение германского вопроса. Никита Сергеевич тогда весьма необдуманно (как это часто с ним бывало) высказался в адрес США в связи с данной проблемой. Потом генсек спохватился, что наговорил лишнего. Ситуацию нужно было как-то разрулить. С этой целью в США с неофициальным визитом был направлен верный Микоян. Там он встретился с руководством Соединённых Штатов. Американская сторона заверила Микояна, что всё нормально, что они готовы к переговорам и так далее. Кроме этого, Хрущёву передали приглашение приехать с визитом в Америку. Никита Сергеевич решил, что эта поездка станет прекрасной возможностью ещё раз обсудить германский вопрос, ставший в конце 50-х главным камнем преткновения.

Окончательно вопрос с визитом был урегулирован летом, в ходе визита американского вице-президента Никсона в Москву и советского зампредсовмина Козлова в Вашингтон.

Хрущев встречает Фрэнка Синатру, 1959 год.

Мечта генсека

Во время своего исторического турне, которое практически стало чем-то вроде цирка, Хрущёв познакомился с Ширли Маклейн, Фрэнком Синатрой и Мэрилин Монро. Последняя, по слухам даже не знала кто он такой. Горничная Монро, Лена Пепитон написала об этом потом в своих мемуарах так: «Они сказали Мэрилин, что для СССР Америка означает две вещи: Coca-Cola и Мэрилин Монро. Ей это очень и она согласилась поехать». Для встречи ей посоветовали надеть самое «горячее» платье. Хрущёв был сражён наповал очарованием американской кинозвезды.

Мэрилин Монро даже не знала кто такой Хрущёв.

У советского лидера было две заветных мечты. Он мечтал познакомиться со своим кумиром и звездой вестернов Джоном Уэйном и посетить Диснейленд. Обе оказалось воплотить слишком сложно.

Джон Уэйн был ярым антисоветчиком и антикоммунистом, фанатом Республиканской партии. Актёр был одним из немногих, кто поддерживал маккартизм и открыто выступал по делу о расследовании антиамериканской деятельности. Он не стеснялся обличать своих коллег, которых заподозрил в симпатиях к «красным». Типаж брутального шерифа, мужественного ковбоя и бравого солдата бесконечно восхищал Никиту Хрущёва. Было очень сложно убедить такого человека встретиться с советским лидером. Тем не менее это произошло. Джон встретился с Хрущёвым на званом обеде и они даже немного пообщались, обсудив, что лучше водка или текила.

Диспейленд манил Хрущёва со страшной силой.

Второй мечтой Хрущёва было посещение знаменитого Диснейленда. И вот этому, к досаде генсека, не суждено было случиться.

Почему Хрущёва не пустили в Диснейленд

Идея встречи Никиты Сергеевича с Микки Маусом выглядит достаточно сюрреалистично. Этого страстного желания Хрущёва посетить Волшебное Королевство американцы не особенно понимали. Знаменитый парк развлечений открылся всего за несколько лет до визита главы СССР. Но за столь короткий срок он уже успел стать грандиозным известнейшим мировым брендом.

Американская сторона даже сделала соответствующие приготовления, но в последний момент Хрущёву было отказано в посещении Диснейленда. Официально отказ звучал, как невозможность соблюсти все правила безопасности генсека на территории огромного парка. По неофициальным версиям, получалось, что Уолт Дисней был ярым антикоммунистом и не хотел, чтобы советский лидер посещал «его» Диснейленд.

Не пустили!

Была история, которая делает правдоподобной первую версию. Всё испортил помидор. Не сеньор, а совершенно обычный красный овощ, который кто-то бросил в машину в машину Хрущёва. Он не попал в цель, но попал в автомобиль начальника полиции Лос-Анджелеса Уильяма Паркера. В другой раз по маршруту следования кортежа полиция задержала подозрительного мужчину с пистолетом и луком со стрелами, который утверждал, что собирается охотиться на оленей. В результате Паркер был настолько испуган, что выдал соответствующее распоряжение.

Генсека уговаривали, что не стоит рисковать своей жизнью ради Микки Мауса, Дональда Дака, Гуфи и его команды. Никиту Сергеевича это не впечатлило. В истерике он кричал: «Тогда что мне делать??? Там эпидемия холеры что ли? Или гангстеры захватили это место и хотят меня уничтожить?».

С Джоном Уэйном обсудили что лучше водка или текила.

Хрущёв был в ярости. Он даже пригрозил тут же прервать визит и вернуться обратно в СССР. После долгих уговоров и заверений, что это абсолютно невозможно, гнев генсека утих и он смирился с этим. Мечта Хрущёва могла бы воплотиться на родине. Советский лидер возжелал построить подобный парк в СССР. Проект был разработан, но остался лишь на бумаге. Хрущёва сместили и этой мечте тоже не суждено было сбыться. Советленд не состоялся.

Что думали о главе СССР американцы

Западная пресса писала о Хрущёве, что тот был явно не готов к съёмкам крупным планом. Описывали советского лидера, как человека с «родинкой на щеке, щелью в зубах и таким огромным животом, как будто он глотнул целый арбуз».

Несмотря на свою не очень презентабельную внешность, вёл себя Хрущёв непринуждённо и открыто. На критику он не обращал никакого внимания, отмахиваясь от всех замечаний с абсолютной уверенностью в себе. Компания 20th Century Fox стала подмостками для этого впечатляющего политического спектакля. Хрущёв побывал на съёмочной площадке мюзикла Can-Can. Там он познакомился с Ширли Маклейн, которая пригласила его станцевать, но Никита Сергеевич не захотел. В Café de Paris был организован грандиозный обед, где присутствовали многие звёзды Голливуда. Там же были Фрэнк Синатра и Дэвид Нивен.

Хрущёв посетил Голливуд.

Единственным человеком, который не был в восторге от встречи с Хрущёвым, был Спирос П. Скурас, президент компании 20th Century Fox. Во время своего публичного выступления он стремился как можно больше подчеркнуть то, что он, греческий иммигрант, заработал состояние в США при капитализме. Никита Сергеевич же, радостно вещавший о похоронах капитализма, не воспринял пламенную речь Спироса всерьёз.

Западные историки и политические эксперты считают, что кампания Хрущёва по «десталинизации» была успешной. Никита Сергеевич старался улучшить советский уровень жизни и предоставить гражданам СССР больше свободы в культурной и интеллектуальной деятельности. В Америке Хрущёва считали довольно неоднозначной фигурой. В целом же советский лидер произвёл впечатление на

американцев.

Ширли хотела танцевать, а Никита Сергеевич - нет.

Почему кукуруза

Никита Сергеевич в ходе визита посетил штаб-квартиру IBM и встретился с её председателем Томасом Уотсоном, которого также называют «крупнейшим капиталистом в истории». Компьютерная система искусственного интеллекта IBM (IBM Watson) была названа в его честь. Советского лидера не очень заинтересовали компьютеры. Зато на него произвела неизгладимое впечатление кофейня самообслуживания. Позже он организовал подобное в СССР.

Интересно отметить, что глава советского государства даже посетил один супермаркет в Сан-Франциско, а также ферму Розуэлла Гарста в Айове. Этот фермер был известен выращиванием гибридных семян кукурузы. Именно он вдохновил Хрущёва уделить столько внимания этой культуре. Никита Сергеевич организовал посев кукурузы во всех крупных совхозах СССР. Впоследствии Гарст неоднократно по приглашению Хрущёва посещал Советский Союз.

Гарст вдохновил Хрущёва выращивать кукурузу.

Итоги визита

В конце исторического турне по Америке Никита Сергеевич встретился с президентом Эйзенхауэром. Встреча прошла в Кэмп-Дэвиде, знаменитом президентском доме на лесистых холмах (штат Мэриленд). После этого Хрущёв вернулся на родину, убежденный, что у него сложились крепкие личные отношения с Эйзенхауэром. Генсек считал, что теперь сможет достичь мирного соглашения с американцами.

Хрущёв и Эйзенхауэр.

Правда, так случилось, что ни одна из политических целей так и не была достигнута. Соглашения не удалось достичь ни по одному вопросу. Несмотря на это визит Хрущёва в логово мирового капитализма стал историческим. Впервые глава СССР стал таким же публичным, как западные политики. В отличие от Ленина и Сталина, Хрущёв смело разъезжал по Америке под прицелом многочисленных камер и сотен журналистов. Он встречался с разными людьми, много и не всегда по делу болтал. Словом, держался вполне непринужденно. Именно с этого момента советские политики впервые начали двигаться в сторону остального мира. Железный занавес прохудился.

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