«Древнерусский фэншуй»: почему раньше в крестьянских избах не было стульев

В интерьере древнерусской избы каждая вещь выполняла установленную функцию, подчиняясь религиозным канонам, представлениям о целесообразности, пользе и надёжности.

Исходя из этого, такой привычный для современного человека предмет мебели, как стул, лишь в середине XIX веке смог закрепиться во внутреннем убранстве крестьянского дома, в котором безраздельно властвовала лавка.

Неподвижные лавки

В старорусском жилище добротные деревянные лавки устанавливались вкруговую от входа вдоль всех стен и были надёжно приколочены к ним. С их помощью происходило объединение всех основных зон избы: красного угла, печки и периферии.

Этот обязательный предмет домашней обстановки представлял собой доску шириной 55-60 см, подпёртую либо подставками из толстого деревянного бруска, либо украшенными резьбой точёными ножками-стамиками.

Верх неподвижной лавки устилали плотным сукном или войлоком, на которые укладывали декоративное покрытие, именовавшееся налавочником. В зажиточных домах в его качестве использовали дорогие импортные ткани, например бархат, шёлк, камку, которые расшивались бахромой, жемчугом, вышивкой или полудрагоценными камнями.

В жилищах со скромным достатком налавочником служила колоритная и пёстрая домотканая полосатая дорожка.

Край лавки обычно прикрывали доской, которая называлась «опушкой».

Однако эстетическая составляющая лавки в значительной степени уступала её бытовым функциям. Этот незаменимый атрибут старорусской мебели использовался для сидения, лежания, занятия ремеслом и хранения домашнего обихода.

Каждая лавка, согласно «древнерусскому фэншую», имела своё строго определённое место, предназначение и название, соотносимое или с координатами внутреннего пространства, или со сформировавшимися в традиционной культуре представлениями о закреплении деятельности мужчины или женщины к определенной локации в избе.

Исходя из этого имевшие разную длину и внешнее оформление лавки подразделялись на мужские и женские.

В славянской культуре лавка была местом, на которое дозволено было садиться не всем, а лишь тем, кто получил разрешение.

Коник – мужская лавка

Хозяин дома и все представители сильного пола пользовались широкой, но короткой лавкой, которая называлась коником, а также передней и красной. Она располагалась напротив печки, справа или слева от входной двери, и была украшена вырезанной из дерева головой коня.

Внешне напоминавшая ящик с откидной плоской крышкой, лавка-коник была местом, где крестьянин занимался мелкими ремесленными работами. Именно поэтому под ней хранилась тара с инструментами и снаряжением: молотком, шилом, рубанком, стамеской, топором, конскими сбруями, рыболовными снастями.

Сидя на ней, мужчины занимались мелким ремонтом или плели лапти. Женщинам на короткой лавке, где трапезничали мужчины, сидеть запрещалось.

Именно на ней предпочитал спать отец семейства, а слово «коник» впоследствии преобразовалось в слово «койка».

Долгая – женская лавка

Самой длинной лавкой избы была та, что именовалась долгой или бабьей и предназначалась для женской половины семьи. В среднерусских и северорусских губерниях она обычно тянулась от красного угла дома до мужской лавки-коника, а в южнорусских губерниях, начавшись у красного угла, пролегала вдоль фасадной стены с окнами.

Устроившись на ней, бабушки, женщины и девочки занимались рукоделием: шили, вышивали, вязали и пряли. Зачастую долгую лавку сразу снабжали основой для кудели – приспособления для крепления будущей пряжи.

Долгая лавка, сидя на которой обедали представительницы женского пола, служила местом проведения обряда инициализации и символизировала собой путь для трансформации.

Девушки-невесты при переходе из одной возрастной группы в другую должны были несколько раз пройтись по ней вперёд-назад и впрыгнуть в понёву (южнорусские губернии) или сарафан (Владимирская губерния), которые олицетворяли собой обретение нового статуса.

Долгая лавка располагалась вдоль половиц, и спать на ней запрещалось, поскольку именно на неё головой под иконы красного угла клали покойника. Поэтому её еще называли смертной лавкой, на которую во избежание разлада не пускали садиться сватов.

Если же долгая лавка лежала поперёк половиц, то на ней можно было устроиться на ночлег. Но в любом случае доступ к ним мужчинам был под запретом.

Нищая лавка

Поскольку в старину чужим людям воспрещалось проходить в избу дальше матицы - горизонтально лежащей балки, служившей основанием для потолка, а православная вера требовала сострадания и добросердечности по отношению к страждущим личностям, в каждом доме обязательно должна была быть так называемая нищая лавка.

Её оборудовали на стене прямо у порога, и предназначалась она для незнакомцев, богомольцев, юродивых, бездомных и нищих, просивших хозяев дома о еде, отдыхе, милостыне или ночлеге.

Поскольку в народной среде незваные гости и странники считались посланниками Бога, хозяева с радостью пускали их отдохнуть на нищей лавке.

Другие лавки

Для приготовления еды и хранения посуды в избе сколачивали судную лавку. Она была чуть выше остальных лавок и размещалась между передней стеной избы и печкой. Под ней вещали занавеску или делали раздвижные двери, прикрывавшие полки с кухонной утварью.

На этой лавке не сидели, зато её использовали в качестве разделочного стола и за ней же иногда трапезничали.

На Урале, в частности в Пермской губернии, пространство под судной лавкой перекрывали решёткой и устраивали там насест.

Также возле печи, в так называемом бабьем куте, то есть уголке, располагалась кутная лавка. Она служила местом хранения только что испечённого хлеба, а также чугунков, горшков и вёдер с водой.

В непосредственной близости от печи было принято собирать деревянный настил – полати, на которых спали, хотя в праздничные дни они служили местом посиделок детворы.

А под потолком располагались полавошники — полки, где хранилась крестьянская утварь.

Переносные скамьи

Помимо неподвижных лавок в старорусских избах использовали переносные скамьи, которые в случае нехватки места для сидения или спанья подставлялись к столу или традиционной мебели.

Они имели четыре ножки и перемётную спинку, которую можно было перекидывать с одного края на другой.

Если у скамьи была сквозная или глухая спинка, то её украшали резьбой или росписью, а если у неё имелась боковина, то её использовали как опору для подушки.

Стулья

Стулья в избах появились в середине XIX века, когда стало очевидным влияние городских тенденций. Этот новый предмет мебели в основном имел квадратное дощатое сиденье, той же формы сквозную спинку и несколько выгнутые ножки. Чаще всего стулья окрашивали в два-три цвета, причём они могли вообще не сочетаться между собой.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/164135-drevnerusskiy-fyenshuy-...

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