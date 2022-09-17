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Какого учёного Третьего рейха больше всего хотел выкрасть Сталин

Какого учёного Третьего рейха больше всего хотел выкрасть Сталин

После окончания Второй мировой войны победителям досталось немало трофеев из Германии, среди которых были не только предметы роскоши, но и настоящие чудеса науки и техники. Одним из таких трофеев стали чертежи орбитального бомбардировщика под названием Silbervogel. Их автором был австрийский ученый Эйген Зенгер.                                                                                                                                                                         

Серебряная птица                                                                                                                                                      

Эйген Зенгер в 1929 году окончил Высшую техническую школу в Вене и начал работать инженером. В апреле 1931 года он провел первые эксперименты с ракетными двигателями. В течение пяти лет ученый совершенствовал жидкостный ракетный двигатель, охлаждение которого осуществлялось собственным топливом, которое циркулировало вокруг камеры сгорания. Такой регенеративно-охлаждаемый двигатель Эйген Зенгер собирался использовать в своем орбитальном бомбардировщике Зильберфогель («Серебряная птица»). Этот бомбардировщик изначально создавался для нанесения ударов по США, но мог бы использоваться для удаленных территорий Советского Союза – например, Сибири и Дальнего Востока.

                                           

Зильберфогель ученый предлагал устанавливать на специальные «сани», которые оснащались разгонными ракетными двигателями. Вся конструкция размещалась на эстакаде с монорельсовой дорогой общей длиной в 3000 метров. «Сани» должны были обеспечить тягу в 600 тонн всего за 11 секунд. После взлета и достижения высоты в 1,5 километра на скорости 1850 км/ч должен был запускаться главный ракетный двигатель бомбардировщика, который в течение 8 минут разогнал бы боевой летательный аппарат и поднял его на высоту 145 километров. По плану Эйгена Зенгера аппарат мог оттолкнуться от плотных слоев атмосферы и подняться еще выше без чрезмерного нагревания. Амплитуда таких «прыжков» должна была непрерывно сокращаться до тех пор, пока бомбардировщик не вышел бы на нормальное планирование для приземления с использованием обыкновенного шасси. Фактически, проект Эйгена Зенгера сильно опередил концепцию американского «Спейс шаттла» и советского «Энергия-Буран».                                                                                                                           

Когда работа над теоретической стороной была завершена, проект Зенгера поддержали чиновники из Верховного командования Люфтваффе. Они предложили ученому трудиться в специальном секретном НИИ в небольшом городке Трауэн. Власти хотели, чтобы работы по строительству полигона для испытаний двигателя бомбардировщика начались уже в июне 1941 года. Однако срок реализации программы составлял без малого десять лет, и это помешало ее воплощению в жизнь. Начав боевые действия против СССР, Германия отказалась от всех долгосрочных проектов и отдала предпочтение более перспективным и понятным.                                           

Погоня за разработкой                                                                                                                                    

В конце Второй мировой войны советских конструкторов, среди которых были Борис Черток и Сергей Королев, командировали в Германию для ознакомления с образцами немецкой ракетной техники. Основной их целью был осмотр ракетных заводов и полигонов. Во время этой командировки ученым по счастливой случайности удалось найти отчет, выпущенный в 1944 году небольшим тиражом под грифом «Совершенно секретно». В работе под заголовком «Дальний бомбардировщик с ракетным двигателем», Эйген Зерген и его супруга, математик Ирен Бредт, с помощью графиков показали, что с жидкостным ракетным двигателем тягой 100 тонн возможен полет на высотах 50–300 километров со скоростями 20 000–30 000 км/ч и дальностью полета 20 000–40 000 км. Кроме того, в руки советских войск попали полуразрушенные взрывами отступавших нацистов циклопические сооружения стартовой катапульты и отдельные части «Серебряной птицы».                                                             

Большой интерес к проекту проявлял Иосиф Сталин. Эйгена Зенгера он мечтал привезти в Советский Союз, и даже отправил для этого в Германию своего сына, Василия, и ученого, Григория Токаева. Последний собирал любую имеющуюся информацию о ракетной программе Вернера фон Брауна. В 1947 году Токаева вызвали в Кремль и попросили оценить возможность использования реактивных бомбардировщиков из плана Зенгера. Увы, к этому моменту Зенгер уехал во Францию и выкрасть его в СССР не получилось. Токаев, оказавшись в британском секторе разделенного Берлина, и вовсе попросил политического убежища в Великобритании. Эйген Зенгер вернулся на родину только в конце 1950-х годов.                                                                                           

Оксана Баринова

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Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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