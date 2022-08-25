«Духовное обрезание»: почему православный должен сделать его с собой сам

Обрезание крайней плоти считалось необходимым с Ветхозаветных времен. Согласно заповеди, которую праотцу евреев Аврааму дал сам Бог-Творец, это знак договора между человеком и Всевышним: «Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол… обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.» (Быт. 17:10,11).

Господь завещал обрезать крайнюю плоть каждому еврейскому младенцу на восьмой день после рождения. Те же, кто отказывался это сделать, навсегда изгонялись из еврейского народа за нарушение завета, поскольку отныне обрезание отличало евреев от прочих людей и означало «избранных Богом из всех народов».

Через обрезание веками проходили все мужчины народа Израилева, включая самого Иисуса Христа – младенцем он был обрезан на восьмой день, в честь этого в православии даже установлен праздник Обрезания Господня, который празднуется 14 января по Григорианскому календарю.

Поэтому после Евангельских событий, когда на апостолов сошел Дух Святой, и они пошли проповедовать Благую Весть не только иудеям, но и языческим народам, не знавшим Бога, остро встал вопрос – а следует ли уверовавшим во Христа мужчинам проходить обряд обрезания?

Обрезать или не обрезать?

Разъяснение по этому поводу дал апостол Павел в послании «К римлянам», в котором он указал, что отныне «народ Израилев» – не одни лишь евреи, а прежде всего те, кто уверовал во Христа и крестился Святым Крещением. Само по себе обрезание вообще бесполезно, – считал апостол, – так как время Ветхого завета прошло. Бог заключил с человечеством новый договор, по которому обрезание иудею «полезно», только в том случае, если уверовавший в Спасителя выполняет закон, и совершенно не приносит пользы, если человек его преступает. Отныне главным становится не физическое, а духовное, и если человек грешит в сердце своем, то уже неважно, обрезан он или нет – он изгоняется из «малого стада Христова», «...ибо не тот Иудей, кто таков по наружности... но тот..., кто внутренно таков» – пишет апостол Павел и указывает, что физическое обрезание отныне утратило смысл.. Теперь истинное обрезание – это «то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве» (Рим. 2:25—29).

Впрочем, о том, что обрезание имеет не только физическое, но и духовное значение, не раз говорится даже в Ветхом Завете. Например, пророк Иеремия обличает евреев и называет их «домом Израилевым с необрезанным сердцем», что явно свидетельствует о том, что ограничения должны налагаться и на духовную жизнь человека, верующего в Бога (Иер. 9:26).

О «необрезанном сердце» людей говорит Моисею сам Бог-Творец в книге Левит (26:41).

Традицию обличения греха перенимает Новый Завет: первомученик апостол Стефан, убитый в Иерусалиме евреями, обличает своих мучителей, называя их людьми «с необрезанным сердцем и ушами» (Деян. 7:51).

По мысли священника Димитрия Выдумкина, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Образцово Московской области, Евангелие вкладывает в понятие «обрезания» совершенно иной смысл. Ранее ветхозаветный обряд, хотя и причислял младенца к народу, познавшему Бога, но все же не снимал с него автоматически первородного греха, и не лишал его души склонности к греховным поступкам. Обрезание крайней плоти отличало евреев от язычников и означало надежду на приход Спасителя, его ожидание.

«Отвергнись себя и иди за Мною!»

Ожидаемые события произошли, и все изменилось.

«Царство мое не от мира сего» – сказал Спаситель ученикам. Христос пришел в мир не для того, чтобы даровать его иудеям, обогатить их и вручить им судьбы других народов, а для того, чтобы призвать все человечество в Царство Божие. Для этого уже мало принять физическое обрезание, для этого нужно подняться на иную ступень бытия – духовную, и принять «духовное обрезание».

Вот как о «духовном обрезании» говорит игумен Никон Воробьев, подвижник благочестия XX века: «Господь Иисус Христос неоднократно говорил: "Кто хочет идти по Мне, — т.е. за Господом Иисусом Христом в Царствие Божие, в славу Божию, — тот должен отвергнуться себя, и, взяв свой крест, следовать за Мной". Вот это отвержение себя и есть духовное обрезание. Но что значит отвергнуться себя? - Это значит отвергнуться греха, который так проник в душу и тело каждого человека, что отвергнуть грех равносильно тому, как будто человек должен самого себя отвергнуться.» (игумен Никон (Воробьев) Слово на Обрезание Господне).

Очищение дается с великим трудом, поскольку грех и страсти проникают в самые потаённые уголки человеческой души, и избавиться от них нелегко. По мысли о. Никона «Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись в него, как рак — болезнь въедается в тело человека… и лишь тяжелая и болезненная операция может спасти человека. Так и грех необходимо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым.»

Это и есть «духовное обрезание».

Связать себя, чтобы освободиться

Святитель Феофан Затворник указывал, что «духовное обрезание» – это стеснение самого себя с целью войти в «тесные врата» Царствия Небесного. Гневливому следует стеснять сердце свое и не гневаться, любвеобильному – следует стать сдержанным с женой, любителю осуждать нужно вспомнить, что когда-нибудь на Страшном Суде будут судить его самого и попридержать язык.

Таким образом желающий быть со Христом во Царствии Небесном должен отрезать от себя греховные страсти и желания, связать их духовными узами, и при этом помнить, что в этих узах и находится истинная свобода и путь к бессмертию.

«Но для чего же принял обрезание сам Спаситель?» —спросите вы. В этом было два главных смысла. Во-первых, по мнению отцов Церкви, Господь таким образом явил пример, как следует людям исполнять Божественные установления, а во-вторых, для того, чтобы никто впоследствии не усомнился в том, что Он был истинным Человеком.

Вот так событие, совершившееся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Господом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». (Кол. 2,11)

Источник

А вы знали об этом?

Мы привыкли, что страна с седьмым чудом света называется Египет (Арабская республика Египет).Но коренные египтяне называют свою страну не иначе как "Маср" (в некоторых источниках — "Миср"), а себя самих — народом Масри или Масриин. Давайте разбираться, почему так вышло. Название "Маср" происходит от арабского глагола «массари», что означает «заселять». Отсюда можно сделать вывод (и исторические данные это подтверждают), что названия Маср или Миср пришли во время захвата и заселения Египта арабскими народами.Таким образом, "Миср" - официальное название страны, а "Маср" — более разговорное и укрепившееся в народе. Древний же Египет до захвата называли "Та-Кемет": в переводе — «черная земля».До сих пор неизвестна точная причина такого названия, так как весь Египет того времени — это вечная белая пустыня, примыкающая к могущественной реке Нил. Однако есть предположение: раз в год Нил выходил из берегов, и почва вокруг становилась черной. История современного названия Египта намного проще. Оно произошло от названия одной из его столиц — Хикупта — с ее величественным городским храмом, который поражал всех вокруг. Для удобства созвучным словом "Айгуптус" начали называть всю страну. А через время название превратилось в Египет, так как трансформировалось в речи в более простой вариант.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Как маршал Жуков дважды спас Хрущева, а тот его предал и обманулhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43234709723/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!