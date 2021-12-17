4 территории, которые должен был заполучить СССР после Второй Мировой войны, но не добился их

Великая Отечественная война принесла не только принесла страшные потери, но и сделала Советский Союз сверхдержавой на 1/6 части суши. Впрочем, несмотря на все усилия советской дипломатии, СССР так и не смог получить ряд спорных территорий. На какие регионы претендовали Советы после Второй Мировой войны?

Ливия

С 1911 года Ливия являлась колонией фашистской Италии, а в 1943 году была освобождена британскими войсками. Предложение «забрать» часть Ливии поступила от бывшего наркома иностранных дел Максима Литвинова.

Сталин быстро оценил такую возможность и разыграл на Потсдамской конференции в 1945 году настоящую комедию. Выступая перед лидерами союзников, Иосиф Виссарионович иронично заявил: «Англичане утверждают, что Италия навсегда потеряла свои колонии, а если она их потеряла, тогда кто же их найдет?» В зале раздался смех.

Не оценивший шутку Черчилль ответил: «Ливия была освобождена войсками Британии». Сталин мгновенно парировал: «а Берлин освободила Красная Армия».

Согласно мемуарам французского президента Шарля де Голля, заявление Сталина вызвало большой переполох. Английскому министру Эрнсту Бевину стало плохо, заседание быстро прервали.

Потсдамская конференция, 1945 год

По итогу СССР предложил разделить Ливию на три зоны оккупации, где область Триполи отошла бы в ведение советской власти. Регион давал Москве возможность обзавестись военно-морской базой в Средиземном море, что позволило бы создать очаг распространения коммунизма на Северную Африку и Ближний Восток.

Позволить этого западные страны не могли. Переговоры по Ливии продолжались до 1951 года, пока стороны не пришли к «соломонову решению» – подарить ливийцам независимость.

Острова Додеканес

Архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, включающий в себя крупнейший остров Родос, некогда также принадлежал фашистской Италии. В 1945 году судьба архипелага решалась совместно с судьбой освобожденной Ливии и вызывала оживленный интерес у СССР.

Додеканес – это еще одна потенциальная советская военно-морская база. Она позволяла влиять на политику Греции, а также контролировать торговые пути в восточной части Средиземного моря. Следуя политике «ни вам, ни нам», Союзники отдали архипелаг Греции в 1947 году.

Иранский Азербайджан

В 1941 году Иран объявил о нейтралитете в Мировой войне, однако это ему не помогло: страну оккупировали Великобритания и СССР. Вторжения Тегеран не ожидал, а потому проиграл войну в пух и прах.

К 1945 году Красная Армия занимала 2 региона Ирана – Азербайджан и Курдистан. В 1946 году, когда британцы уже вывели свою армию из Персии, Сталин объявил, что хочет присоединить Иранский Азербайджан к Азербайджанской ССР и таким образом включить регион в состав СССР.

В ответ на это Иран выдвинул ноту протеста в ООН. Под угрозой войны Запад вынудил Советский Союз покинуть иранскую территорию. Регионы, лишившись советской поддержки, были тут же отвоеваны иранской армией.

Карская область

Эта историческая территория Армении переходила много раз из рук в руки между Турцией, Россией и самой Арменией.

В 1921 году советская власть, в обмен на построение социализма в Стамбуле, подарила спорный регион молодой Турецкой республике.

Однако местный президент Мустафа Кемаль Москву обманул. Он запретил все коммунистические партии в Турции и про советскую помощь предпочёл забыть.

Мустафа Кемаль Ататюрк

На этом основании, а также ввиду недружественной политики в годы ВОВ, Сталин поставил Турции ультиматум: возвращение Карской области СССР или передача частичного контроля над черноморскими проливами.

Спасать турков пришлось западным державам. США пригрозили СССР ядерным ударом в ответ на конфликт с Турцией, а в 1952 году республика в спешном порядке вошла в блок НАТО.

Советскому Союзу так и не удалось заполучить эти регионы, и он отозвал претензии на них. Страна сосредоточила свои усилия на других регионах планеты.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Читая слова автора , что Великая Отечественная война принесла не только страшные потери, но и сделала Советский Союз сверхдержавой на 1/6 части суши, невольно задумываешься о том , что значит эта кровавая война, унесшая 40 миллионов советских людей, была выгодна СССР и развязана не только Гитлером , но и палачом народов Сталиным !

Что касается последнего, то сегодня только слабоумные люди не верят в то, что эту войну после того, как Германия и СССР по пакту Молотова-Риббентропа поделили между собой некоторые европейские территории и совместно оккупировали Польшу в 1939 г. , затеяли преступные и кровавые диктаторы Сталин и Гитлер! И что особенно смехотворно, что после этого многие тупоголовые сталинисты доказывают, что якобы Сталин был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране и дескать он вел непримиримую борьбу по этому вопросу с Троцким!

Хотелось бы напомнить этим фантазерам и забывчивым деятелям что Сталин не только освободил Европу от фашизма, но и одновременно с этим оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм !А может напомнить мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом!

На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки. После вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)!

В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев . И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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