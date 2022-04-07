10 шокирующих фактов, в которые очень трудно поверить

Сегодня мы хотим привести вам 10 фактов, которые кажутся полной чушью, но на самом деле являются правдой. Мы настоятельно рекомендуем вам поделиться ими со своей семьей и друзьями, чтобы послушать изумленные «ахи» и «охи».

Вполне вероятно, они даже обратятся к Google, чтобы лишний раз удостовериться в том, что это правда. Мы клянемся, что эти факты абсолютно правдивы, хотя звучат как вымысел.

10. Белые медведи невидимы для приборов ночного видения

В дикой природе белые медведи являются одними из самых страшных и впечатляющих хищников. Они даже могут претендовать на звание самых крупных наземных хищников. Вставший на задние лапы самец достигает 3 метров в высоту и весит в два раза больше, чем крупный самец африканского льва. Распространенное мнение о том, что во время охоты они прячут свои черные носы, чтобы стать невидимыми, похоже, миф. Тем не менее, для своей среды обитания они прекрасно замаскированы, и белых медведей очень сложно отследить с воздуха.

Попытки следить за животными ночью оказались еще менее успешными, поскольку, к своему изумлению, ученые обнаружили, что разъяренные белые медведи, да и вообще белые медведи в любом другом настроении, практически совершенно невидимы для сложных очков ночного видения.

9. Великобритания – горячая точка для торнадо

Как именно белые медведи проделывают этот трюк, стало предметом споров. Нет никаких сомнений в том, что белые медведи превосходно сохраняют тепло, иначе они не выживали бы долго. Однако очки ночного видения улавливают не столько тепло, сколько инфракрасное излучение, исходящее от этого тепла. Довольно трудно объяснить, каким образом белые медведи предотвращают выход этого излучения. Известно лишь, что эти огромные животные обладают невероятной способностью к маскировке.

Типичный торнадо — это вихревая воронка быстрого движущегося воздуха, простирающаяся примерно на 60 метров от земли в небо. Они образуются, когда теплый, влажный воздух сталкивается с холодным, сухим воздухом, и даже небольшой торнадо высвобождает огромное количество энергии. По некоторым оценкам, достаточное, чтобы привести в действие все электрические устройства мира сразу. Торнадо обычно ассоциируются с Соединенными Штатами Америки, а в некоторых штатах даже есть официальный сезон торнадо. На США обрушиваются более чем 1000 торнадо в год, но, если измерять по количеству торнадо на квадратный километр, то больше всего их в Соединенном Королевстве.

Эта новость стала бы сюрпризом для большинства британцев, которые не понимают, что они живут в самой горячей в мире точке для торнадо. Однако европейские торнадо, как правило, гораздо более скромные, чем их американские родственники, что позволяет им в значительной степени оставаться незамеченными. Смерчи классифицируются по расширенной шкале Фудзиты. На ее противоположных концах находятся торнадо F0 со скоростью ветра от 100 до 136 км/час и торнадо F12, скорость ветра в которых немного превыша6ет скорость звука. Торнадо в Великобритании, как правило, находятся в районе шкалы F0. Всем, кому это интересно: торнадо F12 невозможны на Земле, по крайней мере в нынешних условиях, и их формирование ограничено такими планетами, как Нептун.

8. Ученые создали коз, которые производят паучий шелк

Паучий шелк – один из самых необычных материалов во Вселенной. Он в тысячу раз тоньше человеческого волоса, но в пять раз прочнее стали. Кроме того, он эластичен, устойчив к влажности и сохраняет свою прочность даже в экстремальных температурах. Эти свойства делают паучий шелк чрезвычайно полезным для разных областей. Проблема в том, что его трудно получить в большом количестве. Попытки создать паучьи фермы имели небольшой успех, поскольку пауки, как правило, плохо сосуществуют вместе и имеют тенденцию поедать друг друга. По словам главного исполнительного директора компании Nexio Biotechnologies, это все равно что пытаться разводить тигров.

Ученые решили обойти эту проблему, имплантировав гены пауков в коз. Генетически модифицированные козы значительно легче поддаются управлению, и в их молоке полно протеинов шелка, которые можно извлечь и использовать для разных целей. Потенциальная область применения обширна, но в частности, их можно использовать для разработки пуленепробиваемой кожи и подвесных мостов из паутинного шелка.

7. Самая низкая температура была зафиксирована в Массачусетсе

Вселенная характеризуется своими огромными размерами и тем, что по большей части она очень холодная. Нептун, температура на котором составляет -212 градусов Цельсия, соперничает с Ураном за звание самой холодной планеты в нашей Солнечной системе. Глубокий космос еще холоднее, температура там составляет -270 градусов Цельсия, что смертельно для человека.

Хотя в Массачусетсе на северо-востоке Соединенных Штатов Америки бывает холодно, он все же считается более приятным местом, но именно здесь ученые зафиксировали самую низкую когда-либо зарегистрированную температуру. Теоретически температура никогда не может опуститься ниже абсолютного нуля, или -273 градуса Цельсия, при которой атомы теряют всю свою энергию. Абсолютный ноль никогда не фиксировался, и, вероятно, практически невозможно, чтобы что-либо когда-либо было настолько холодным.

Однако в 2003 году исследователям из Массачусетского университета удалось охладить облако атомов натрия до температуры всего на несколько миллиардных долей градуса выше этой температуры. Это была самая холодная когда-либо зафиксированная температура, и, вполне возможно, самая холодная температура, которую когда-либо видела Вселенная.

6. Самый большой в мире водопад находится под водой

Ниагарский водопад, пожалуй, самый известный водопад на планете. Более 3000 тонн воды каждую секунду обрушиваются вниз, и ежегодно он привлекает восемь миллионов туристов. Но, каким бы впечатляющим он ни выглядел, он практически ничто по сравнению с самым большим водопадом в мире. Речь идет о монстре в Датском проливе, перепад высот в котором составляет 3 километра, а объем воды почти в 2000 раз больше, чем даже в могучем Ниагарском водопаде.

Несмотря на эти впечатляющие цифры, этот водопад малоизвестен, и сюда редко приезжают туристы. Во многом это связано с тем, что он расположен глубоко под водой в Атлантическом океане между Гренландией и Исландией.

Концепция подводного водопада кажется несколько странной, но это стало возможным благодаря тому, что холодная вода значительно плотнее теплой. Когда эти воды встречаются у порога Датского пролива, холодная вода падает на дно океана, производя то, что стало самым мощным водопадом на планете. Просто не ожидайте увидеть его на большом количестве туристических открыток.

5. Самое длинное музыкальное произведение в истории продлится 639 лет

В музыкальном мире самый медленный темп называется larghissimo, и в нем всего 10-20 ударов в минуту. Однако этот темп по сравнению с самым длительным и медленным когда-либо исполненным музыкальным произведением просто невероятно быстрый.

В церкви в Хальберштадте (Halberstadt), Германия, есть орган, который с октября 2013 года играет один и тот же аккорд, и он не должен переключиться на следующий аккорд до сентября 2020 года. Это самая медленная часть самого медленного музыкального произведение в мире, и самое долгое время она будет проигрываться без изменений. Тем не менее даже в самой оживленной части данного двенадцатимесячного периода происходит всего три изменения аккордов.

Все это — часть произведения Джона Кейджа (John Cage) «Как можно медленнее», которое началось в 2001 году и должно продлиться 639 лет, то есть примерно столько, сколько этот специально сконструированный орган сможет быть в рабочем состоянии. Не все жители Хальберштадта наслаждаются этим представлением, и орган пришлось спрятать за плексигласовой ширмой после того, как местные жители пожаловались на бесконечный гудящий шум.

4. Люди могут обогнать лошадей

Возможно, человек на самый впечатляющий представитель животного царства. Мы не особенно свирепы, быстры или сильны. Если бы не наши огромные мозги и противолежащие друг другу большие пальцы, мы бы, скорее всего, уже давно вымерли. Тем не менее есть одна физическая дисциплина, в которой люди преуспевают: мы являемся одними из величайших бегунов на длинные дистанции на планете.

Гепард-самое быстрое сухопутное животное в спринте, но на экстремальных дистанциях у него не было бы никаких шансов против лучших представителей человечества. Мы даже способны перегнать животных, специально созданных выносливыми, таких как лошади и волки. Эта способность была очень полезной для наших предков, которым приходилось гоняться за своим обедом, и она стала возможной благодаря нашим семи миллионам или около того потовых желез. В отличие от нас, некоторые млекопитающие, такие как носороги, бегемоты и свиньи, вообще не способны потеть. У других животных, включая нашего ближайшего родственника шимпанзе, потовых желез гораздо меньше, чем у нас. Это делает людей чрезвычайно эффективными в вопросе охлаждения наших тел на ходу.

В современном мире мало кому нужно преодолевать такие расстояния в погоне за едой, но есть гонки на выносливость, где люди соревнуются с животными. Каждый год в одной валлийской деревне в Соединенном Королевстве устраиваются состязания в беге человека против лошади на дистанции в 35 км. В настоящее время ведут лошади, но были и два победителя-человека. Если бы мероприятие проходило в более жарком климате, люди вполне могли бы удержать общее лидерство.

3. Ленивцы могут испытывать голод при полном желудке

Бег на длинные дистанции может обеспечить эволюционное преимущество, но ленивцы сумели выжить в течение десятков миллионов лет, несмотря на то, что почти не двигались. Абсолютно ничего в них не создано для скорости, и даже если бы они шли прямо, им потребовалось бы около месяца, чтобы пройти 1,6 км. Это редко бывает проблемой, так как около 90% своего времени они проводят, вися вниз головой на деревьях и спят до 20 часов в день.

Даже желудок ленивца придерживается аналогичного темпа, и на переваривание одного приема пищи требуется целый месяц. Это может показаться неэффективным, но отлично подходит для ленивца. Он редко будет спешить, чтобы найти еду, поэтому может сохранять свой темп жизни.

К сожалению, у ленивцев есть один серьезный недостаток в пищеварительной системе: при низких температурах их кишечные бактерии полностью перестают работать. Ленивец больше не может переваривать пищу и извлекать из нее питательные вещества, что может привести к феномену голода при полном желудке.

2. На высоте ваши вкусовые рецепторы не работают должным образом

Еда в самолетах обычно тянет на меньше, чем четыре звезды. Отчасти так происходит потому, что блюда, как правило, готовятся не менее чем за десять часов до вылета. Однако свежесть-не единственный фактор в игре. Несколько странно, но исследования показали, что на высоте человеческие вкусовые рецепторы не работают должным образом.

Типичная высота для полета авиалайнера составляет где-то от 10 до 12 км. Тем временем люди начинают терять чувство вкуса на высоте 9 км. Примерно 70-80% того, что мы считаем вкусом, на самом деле обеспечивается нашим обонянием, и, хотя это звучит не очень аппетитно, наше обоняние зависит от испарения носовой слизи. На высоте 9 км внутри самолета влажность составляет менее 12%, что меньше, чем в большинстве пустынь. Это означает, что происходит не так много испарения носовой слизи, поэтому еда в самолете по вкусу напоминает картон.

1. Некоторые из ваших атомов когда-то принадлежали Уильяму Шекспиру

Атомы — это фундаментальные строительные блоки, из которых состоит все, включая нас самих. Каждый человек складывается из примерно семи миллиардов, миллиардов, миллиардов этих частиц, в зависимости от размера индивидуума. Возможно, еще более удивительно то, что крошечная часть атомов, составляющих ваше тело, когда-то принадлежала Уильяму Шекспиру.

Атомы неделимы и во всех отношениях почти полностью неразрушимы. Эти атомы постоянно перерабатываются, и мысль о том, что 99,999% атомов, из которых вы состояли семь лет назад, к настоящему времени перешли в другие объекты, захватывает.

Тем не менее, большинство этих странствующих атомов, а также те атомы, которые когда-то принадлежали великому барду, останутся в непосредственной близости от планеты Земля. Некоторые очень умные люди привлекли очень сложную математику, чтобы провести вычисления и прийти к выводу, что прямо сейчас в нашем теле есть небольшое количество атомов Шекспира, да и вообще почти любой исторической личности, которую можно было бы упомянуть, в зависимости от того, как много их было.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2450833285440604962/

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