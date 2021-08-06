Не топите детей при разводе!

Как сказать ребенку про развод? Как чувствуют себя дети после развода родителей? Эти и другие вопросы раскрываются по-разному, ведь проблема развода для детей достаточно острая.

В жизни каждой пары может наступить момент, когда они ощущают что отношения давно себя исчерпали и брак не имеет будущего. Ребенок только в полноценной семье начинает познавать мир таким какой он должен быть. Малыш воспринимает поведение родителей, как пример для подражания.

Далее на основании отношений родителей он будет строить свои. Как может повлиять развод на психологическое состояние ребенка? Для детей это большой стресс и весомая травма. Степень переживания развода ребенком зависит от его возраста, чем он старше, тем сильнее осознает проблему и сильнее переживает.

Разведенные родители — это всегда два берега, среди которых ребенок вынужден “разрываться”. Дети при разводе родителей становятся агрессивными, у них развивается чувство вины и детский страх, они бояться лишиться любви одного из родителей, особенно того, кто уходит из семьи.

Воспитание ребенка после развода родителей или как помочь малышу

Развод не должен менять взаимоотношения с ребенком ни одного из родителей. Очень важно подготовить его морально, вести откровенные беседы и рассказывать о том, что произошло.

Чтобы исключить тяжелые последствия, следует стараться уделять малышу как можно больше времени, дарить ему любовь, заботу и обращаться за помощью к детским психологам.

Откровение превыше всего!

Если вы осознали, что развода не избежать, говорите с ребенком максимально честно. Откровенная беседа — лучшее решение. Если вам удастся откровенно изложить свое мнение и позицию, тогда ребенок не будет чувствовать, что с ним поступили как-то не честно. Чаще гуляйте вместе по парку, посещайте кино и театры, — это позволит ребенку отвлечься и чувствовать себя лучше. Воспитание детей при разводе родителей должно основываться на стабильности и создании ощущения порядка. Готовьте малыша к изменениям, которые его ожидают поэтапно. Ведь теперь он будет проводить гораздо меньше времени с кем-то из родителей. Не меняйте его привычные условия жизни, не переводите в другую школу и не меняйте место жительства.

Не отвергайте поддержку близких людей

После того как развод все-таки свершился, многие родственники уходят из жизни детей или играют незначительную для них роль. Они сосредотачиваются на самом конфликте . Ввиду того, что дети остро переживают развод, у них развивается чувство ненужности. При таких жизненных обстоятельствах, требуется забота, внимание, тепло и поддержка близких людей, которым ребенок не переставал дарить свое доверие. Если по окончанию развода сохранить все связи между родственниками, это укрепит психику малыша и состояние его физического, психического здоровья. Родные и близкие могут оказать поддержку ребенку и стать для него настоящей опорой.

Поддерживайте ребенка как можно сильнее в такой сложный период и подбадривайте его своей любовью!