Психологи рассказали, какое слово может заставить мужчину изменить свое поведение

Конечно, все люди разные, поэтому некоторые могут не согласиться с подобным рассуждением, но все же общение играет очень важную роль в отношениях между мужчиной и женщиной. Все дело в том, что вы действительно должны помогать друг другу узнавать себя, свои предпочтения, фантазии, табу, мечты... Если не стараться наладить этот контакт, то рано или поздно появляются проблемы разного характера:

Мужчина не знает, как сделать женщину счастливой.

Женщина устала тянуть на себе отношения, ведь он ее "не понимает".

Мужчина чувствует себя безнадежным и начинает отстраняться.

Один из партнеров сдается и уходит.

Запомните, если один из партнеров остается непонятым, виноваты все равно двое. Желание разбираться в своих проблемах позволяет парам оставаться счастливыми.

Например, можно сказать такие фразы:

"Я думаю, что ты игнорируешь меня";

"Почему ты не позвонил мне?";

"Ты должен был сообщить, что придешь поздно".

Такие формулировки могут вызвать совершенно разную реакцию. Эти слова не должны звучат просто как упрек, вы должны стараться докопаться до истины, объяснить источник своих переживаний так, чтобы это не привело к конфликту.

Итак, какое волшебное слово поможет вмиг наладить контакт?

"Чувствовать". Да, это именно то слово, которое следует использовать чаще. Вернемся к женским упрекам в адрес мужчин. Воспользуйтесь другими формулировками:

"Когда ты не отвечаешь мне, я чувствую себя ненужной...";

"Когда ты не звонил, я чувствовала себя так, будто ничего не значу для тебя";

"Когда ты не предупреждаешь, что придешь поздно, я очень беспокоюсь".

Вы удивитесь, но теперь реакция мужчин будет совершенно другой! Агрессии быть совсем не должно. Скорее всего, партнер испытает даже укол совести. На подсознательном уровне мужчины стремятся делать женщин счастливыми, поэтому их высказывания о чувствах очень важны. Так женщины помогают понять, что может сделать их счастливыми, а что нет.

Кому-то этот совет может показаться смешным, но ведь лучше всего просто проверить! Каждый раз, когда между вами с партнером будет возникать какая-то ситуация с непониманием, постарайтесь объяснить ему, что вы чувствуете в этот момент. Увидите, это сблизит вас!

Источник :https://otnosheniya.temaretik.com/2319772302205782479/

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