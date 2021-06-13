Учёные раскрыли секрет таинственных статуй с острова Пасхи

Много десятилетий учёные пытались раскрыть тайну строительства гигантских истуканов моаи на одном из самых загадочных островов — Пасхи. Применение законов физики, методов археологии и компьютерного 3D-моделирования позволили наконец найти разгадку этого феномена.

Самый загадочный остров

Остров Пасхи таит в себе множество тайн и загадок. Долгие годы учёные пытаются, один за другим, открыть его секреты. Удивительная цивилизация, существовавшая на острове около двух тысячелетий назад, оставила потомкам впечатляющие фигуры моаи. По предположению исследователей, гигантские истуканы – это обожествлённые фигуры предков и родственников древних полинезийцев.



Согласно исследованиям, сама цивилизация практически прекратила своё существование задолго до того момента, когда на остров ступила нога человека. Версий, почему это могло случиться, выдвигалось две: убийственная война, истребившая существовавшие на острове племена, и истощение природных ресурсов острова.



Однако изучение разных видов наконечников копий «мата'а» позволило сделать вывод о том, что они не были орудием убийства, а могли лишь ранить противника. Поэтому предположение об исчезновении цивилизации в результате войны своего подтверждения не нашло.



Скорее, имело место истощение ресурсов, а затем и прибытие на остров европейцев с фактической его оккупацией работорговцами. В то время культура моаи уже почти полностью исчезла и была заменена более агрессивной культурой «птицечеловеков». Таким образом, где-то к середине XIX века были полностью уничтожены остатки древней цивилизации.



Уничтожение самой культуры и носителей языка и стало основной трудностью в разгадке секрета каменных истуканов. Учёных крайне беспокоил вопрос о появлении на истуканах пукао, этих удивительных шляп, весящих до 15 тонн каждая.

Изучение исполинских скульптур показало: туловище и шляпа содержат разные вулканические породы, которые расположены на очень большом расстоянии друг от друга, в разных концах острова. Американские антропологи потратили много лет на поиски разгадки и наконец-то смогли ответить на животрепещущий вопрос о механизме постройки истуканов моаи.

Исследователи приняли во внимание не только состояние поверхности и наличие царапин и повреждений на истуканах и их шляпах, но и все найденные артефакты и состояние грунта острова.

Древние учёные моаи



В результате скрупулёзных расчётов был сделан вывод о единственно возможном способе водружения шляпы на голову истукана. При этом вопрос решался малыми силами: не требовалась колоссальная вырубка лесов и участие большого количества людей в строительстве.



Каменоломня Рано-Рораку. Здесь изготавливали каменные статуи.

Сами статуи оказались изготовлены таким образом, что имели свойство самостоятельно выпрямляться, если появлялся не слишком большой наклон. Это давало возможность передвигать статуи, слегка сдвигая их попеременно в разные стороны. Таким способом сегодня люди двигают большие громоздкие предметы, маленькими шагами из стороны в сторону. Истуканы медленно, но верно перемещались на значительные расстояния.



А вот шляпы попадали к истуканам готовыми не полностью. От каменоломни, где делались заготовки пукао, их просто катили, что подтверждается царапинами на поверхности. Уже возле истукана, для которого шляпа предназначалась, заготовку дорабатывали и, используя весьма простой способ, надевали на каменного владельца.



Аборигены острова Пасхи сооружали из песка и щебня довольно пологую горку, затем оборачивали верёвку вокруг пукао и привязывали её к истукану. Вытягивая свободный конец, поднимали шляпу на горку, где её просто поворачивали на бок и помещали на голову монумента.



Данная версия нашла множество доказательств: остатки горок у некоторых лежащих истуканов, выемка на пукао, с помощью которой и держится шляпа на голове. Дополнительным подтверждением служил и тот факт, что все истуканы изначально стояли под небольшим наклоном к земле. Именно этот наклон и давал возможность надевать шляпу на монумент, а затем выпрямлять его, просто удаляя некоторые камни сзади постамента.



Данный способ позволял обойтись без участия большого количества людей. Для установки исполинов древние полинезийцы применили свой острый ум, законы физики, горстку людей и небольшое количество природных ресурсов. И на века оставили память о себе.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2234140477822864269/

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