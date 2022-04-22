Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

В первую очередь хочу выразить искреннюю признательность за Вашу деятельность, поскольку именно Вы вернули былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны, которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки!

Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует). Если бы не целеустремленная и последовательная Ваша политика , этот план давно уже осуществился бы.

Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к Вашим прозападным недальновидным оппозиционерам, в числе которых некоторые, похоже, выжившие из ума актеры кино, музыканты, журналисты и даже известный когда-то амбициозный шахматист Каспаров, не выражавший никакого протеста против коммунистической диктатуры и произвола, а теперь почему-то его русофобия прямо зашкаливает.

Увы, многие советские диссиденты, яростно боровшиеся с советской властью, с энтузиазмом кинулись подыгрывать прозападным врагам России, ставя свои амбиции выше интересов государства! Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Вы — уже дано стали исторической фигурой и после того, что сделал для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко!

Разве можно сравнивать Вашу президентскую деятельность с деятельностью предыдущих руководителей страны? И разве Вы выгодно не отличается от палача народов Сталина,устроившему геноцид своему народу, необразованного колхозника Хрущева,слабовольного орденоносца Брежнева ,продажного губошлепа Горбачева и ,конечно, от Ельцина, позорящего страну на весь мир своими запоями?

Однозначно в новейшей истории России ,пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, подобного Вам !Именно поэтому, безусловно, были своевременными и дальновидными Ваши действия, предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали слова: «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!

Таким образом, США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло ! Одновременно с этим вызывает возмущение оголтелая пропаганда русофобов всех мастей, которые осуждают эти Ваши шаги , считая это аннексией Крыма .

Приоритетным направлением сегодняшней Вашей политики является улучшение благосостояния россиян и предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами, готовыми в любой момент для нанесения глобального удара !

Именно поэтому обращаюсь к Вам в связи с событиями на Украине, поскольку меня крайне возмущает волна русофобских выступлений, особенно у нас в Грузии, где идет подлая и лживая антироссийская пропаганда (подобной грязи и подлости от некоторых моих соотечественников я не ожидал!). Трудно без эмоций слушать в СМИ подлую ложь и небывалые мифы о якобы зверствах российских военных во время проведения спецоперации на Украине!Складывается впечатление , что кто-то целенаправленно использует сегодняшнюю спецоперацию на Украине для разжигания национальной ненависти меду нашими народами!

Именно поэтому я вынужден был написать правдивую статью про сегодняшние события на Украине! Одновременно с этим я очень рад , что моя статья «Для чего Запад развязал войну России на Украине» (http://ru.gruzinform.ge/news/52731/dlA-Cego-zapad-razvAzal-vojnu-rossii-na-ukraine-otari-KidirbegiSvili.html),опубликованная в Грузинформ, отрезвляюще подействовала на многих моих соотечественников!Большой резонанс также вызвала моя статья для российских читателей «Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты»(https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/).В этих моих статьях я постарался доказать, что сегодняшнее противостояние на Украине однозначно затеял именно амбициозный и лживый Запад.

Прочитав эти статьи, безусловно, можно понять как они важны сегодня, когда многие враги ополчились на Матушку- Россию. Вместе с тем меня крайне удивило то, что ведущие российские СМИ почему-то отказали мне в публикации этих статей, в которых я всячески поддерживаю позицию руководства России и восхваляю Вас ,как величайшего государственного деятеля современности. К сожалению, мне отказали принять участие и в передачах российского телевидения ,в которых ведутся острые дебаты о спецоперации на Украине.

Конечно, можно понять,почему мои статьи не опубликовали российские прозападные оппозиционные издания, однако меня крайне возмутил отказ многих ,казалось бы, лояльных нынешним властям ведущим российским СМИ. Складывается впечатление, что руководители этих изданий однозначно скрытно придерживаются прозападной ориентации и что все они подвергаются какому-то западному воздействию из вне и чему-то готовятся (надеюсь, их деятельностью заинтересуются соответствующие органы)!

Уважаемый Владимир Владимирович! Не скрою, что ,обращаясь к Вам, я ,как гражданин Грузии, преследую и свой меркантильный интерес, поскольку недавно став дедушкой, я одновременно стал излишне сентиментальным и поэтому уверен, что в настоящее время только Вы в состоянии предотвратить Третью мировую войну, чтобы наши дети и внуки жили счастливо на мирной планете Земля!

Именно Вы во время своего правления не раз спасали мир от ядерной войны, лишив американцев ложного ощущения неуязвимости и зафиксировали конец американской гегемонии! Именно от Вас сегодня зависит — станет ли Россия вновь великой , какой ей надлежит быть, и воцарится ли долгожданный мир на нашей стонущей от войн и катаклизмов планете.

Дай Бог Вам здоровья и сил в благородном деле сохранения единства , сплоченности и исторической идентичности российского народа.

Господи ! Спаси, сохрани и защити Матушку-Россию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Грузия, Тбилиси

otari@inbox.ru