Об обязанностях верующих родителей

Священная обязанность родителей – научить своих детей молиться. Молитва – основа богообщения и корень всех добродетелей. Она является неисчерпаемым источником жизненных сил, внутренней крепости и духовной устойчивости. В молитве Бог познается как Любовь, Ребенок, навыкший к молитве, гораздо легче переживает трудности переходного возраста, ибо имеет в душе твердое основание, которое «есть Христос».

Прекрасно, когда малыш с колыбели наблюдает за молящимися родителями. Чуть позже, когда у него появится сознание, пусть мать приучает его складывать пальчики для крестного знамения. Очень полезно каждое утро и вечер прочитывать две-три молитвы над детской кроваткой, осеняя ее крестным знамением («Отче наш», «Богородице Дево, радуйся…», «Ангеле Христов»…). Как только ребенок начнет овладевать речью, нужно выучить с ним самые простые молитвы, например: «Господи, помилуй» и «Пресвятая Богородице, спаси нас». Когда же он станет постарше и будет в состоянии стоять хотя бы несколько минут спокойно, можно приучать его к регулярной молитве утром и вечером. Пока ребенок не научился читать, молитвословия ему прочитывают родители. Как бы мы ни были заняты, утром обязательно нужно найти хотя бы 2-3 минуты для того, чтобы перед отправкой ребенка в детский сад или школу встать благоговейно перед иконами и не спеша прочесть посильное для него утреннее молитвенное правило.

Обращение к родителям!

Дорогие родители! Делайте это неторопливо, креститесь благоговейно. Помните: вы – пример для вашего ребенка. За небрежность в Божием деле потом очень серьезно придется расплачиваться. Кстати, учитывая, что почти во всех современных семьях утро проходит в суете и гонке, можно перенести ежедневное молитвенное поминовение живых и умерших из утренних молитв в вечерние.

Очень хорошо, если на детскую вечернюю молитву собирается вся семья (такое может реализоваться, если все члены верующие, что, увы, в наше время редкость). В этом случае пусть молитвенное правило прочитывают все члены семьи поочередно, начиная со старшего. Первоначально смысл даже самых простых молитвословий может быть не совсем ясен ребенку, но ему вполне понятны и близки будут молитвы, обращенные к Богу с просьбой: «Господи, помоги папе», «Господи, помоги маме и бабушке».

Обязательной частью вечернего правила должна быть молитва за обидчиков, например, «Господи, прости Вовку, который отнял у меня игрушку». Очень полезно по окончании молитв испрашивать взаимное прощение; если детей несколько, пусть просят прощения перед сном друг у друга, потом у родителей, а потом и родители у детей (что очень полезно для поддержания общего мира в семье). Особо рекомендуется молиться вечером в темноте при затепленной перед иконой лампадке. Ее цветной огонек вносит успокоение и умиротворение в детскую душу. К сожалению, современное «телевизионное» поколение детей напичкано впечатлениями от мультиков сомнительного содержания, фильмов ужасов со сценами убийств и безобразиями монстров. Это не может не отразиться на сосредоточенности в молитве. Поэтому, в тех семьях, где нет возможности полностью отказаться от телевизора для того, чтобы чувства ребенка пришли в надлежащую тишину и успокоение, должно пройти не меньше часа между последним просмотром «телика» и вечерней молитвой.

Трудно говорить о продолжительности молитвенного правила для ребенка. Она сильно зависит от возраста и его молитвенного темперамента. Дорогие родители, не расстраивайтесь, если Ваши дети не в состоянии выдержать продолжительных (более 3 минут) молитвословий. В молитве важен не объем, а искренность и регулярность. Цель ежедневных молитв – выработка у ребенка потребности в разговоре с Богом. Навыкнув к молитве, ребенок сам продолжит ее в детском садике, на улице, в кроватке, и во всех необходимых случаях найдет простые детские слова, с которыми обратится к Господу Богу.

Быт православной семьи должен быть пронизан молитвой. Пусть молитва совершается до и после еды, перед всеми серьезными событиями в жизни семьи, как то: отъезды всей семьи или отдельных ее членов, первое отправление ребенка в садик или школу, экзамены, переезды с квартиры на квартиру, перед отправкой в больницу и т. п.

Гармоничное религиозное воспитание ребенка формируется не только на основе молитвенного делания, но и ежедневным соприкосновением со Словом Божиим. С ранних лет необходимо знакомить детей с основными событиями Священной истории Ветхого и Нового Заветов, а позже и с текстами Священного Писания. Родители! Помните: дети, воспитанные в православном духе, – лучшие молитвенники за Вас как при вашей земной жизни, так и после смерти.

Иерей Никита Заболотнов:

Начать молиться вместе с ребёнком. Пусть это будет общесемейное дело, где перед Богом собираются все вместе – и большие, и маленькие. Если семья живет вместе с бабушкой, можно с бабушкой вместе встать, помолиться. Это не должно быть длинным молитвенным правилом – вычитыванием канонов, акафистов, правил утренних и вечерних. Это должна быть особая малая семейная молитва, с особым правилом, соизмеряясь с возрастом детей.

Очень важно объяснить смысл основных молитв, то есть о чём мы молимся. Здесь могут возникнуть проблемы, трудности у самих родителей, потому что иногда спрашиваешь: а что в этой молитве, о чём мы молимся? И выясняется, что человек не понимает, к примеру, какой-нибудь грех, в котором он кается каждый день на вечернем правиле: «мшелоимство» или еще что-то. Ну, положено читать – я и читаю. А кто будет разбираться, кто будет узнавать и понимать, что это такое? И поэтому нам нужно сначала разобраться самим, а потом рассказать об этом детям. Если трудно, можно посмотреть русский перевод молитв – их довольно много, или подойти к священнику на приходе и попросить рассказать: «Батюшка, а вот в этой молитве о чём идёт речь, а что здесь главное, а что вот это значит?». Священник расскажет вам, а вы уже поделитесь своим опытом с ребенком.

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