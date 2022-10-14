 А вы знали об этом?(Статья 79)

1.

Многие российские историки однозначно доказывают, что Отечественную войну 1812 развязала именно Россия, а не Франция! Эту концепцию поддерживают крупнейшие историки эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые утверждают, что Отечественную войну 1812 года развязал не французский император Наполеон, а фактически Александра I.Однозначно из-за некомпетентности Александра l Россия понесла существенный стратегический и экономический урон.Союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.

Русский царь еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Однако после отказа короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принять участие в войне против Наполеона Александра I не решился напасть на Францию. Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году.

Война 1812 года ничем не отличалась от антифранцузских коалиций, которые вели европейские страны с 1792 года с целью восстановления во Франции дореволюционных порядков.Защищая завоевания революции, французская армия, преследуя русско-прусские силы, постепенно дошла до бывшей польско-российской границы.И тут Александр I был вынужден пойти на Тильзитский мир, условия которого он не хотел выполнять и продолжал готовиться к новой войне, поскольку ненавидел и завидовал Наполеону, который был кумиром всей Европы. Не забывал шизоидный Александр I и того, как он после поражения под Аустерлицем бежал с поля боя и свита нашла его под деревом в слезах и страдающего диареей...

О серьезности намерений Наполеона красноречиво свидетельствуют многие факты.Например, 18 июля 1800 года он предложил императору Павлу безвозмездно вернуть 6732 пленных российской армии, включая 130 генералов и штаб-офицеров; более того, он распорядился вернуть им оружие и выдать новые мундиры за счет французской казны. Позже, уже после возвращения России в стан противников Франции, он все равно продолжал проводить намеченную политику, практикуя столь же широкие жесты (в том числе после разгрома русских под Аустерлицем и Фридландом, когда Наполеон приказывал прекратить преследование).

Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александр же изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном. Именно он был главным инициатором конфликта 1812 года.Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».

Интересно, что вначале Наполеон намеревался дойти только до Смоленска, однако остановить преследование русской армии означало бы для французов серьезное политическое поражение в глазах Европы. Немаловажно также, что если бы Наполеон намеревался полностью покорить Матушку Россию, то он в первую очередь захватил бы ее столицу Санкт-Петербург! Вместе с тем, если бы эта война была оборонительной для России – русские бы не стали преследовать французов до самого Парижа. Тогда многие , включая Кутузова, были против. Правда он был против не из-за того, что хотел сберечь армию, а потому что, проиграв всё что можно, но вдруг оказавшись «спасителем отечества», ему совершенно не нужны были новые поражения.

Действительно,Наполеон ещё раз разбил русскую армию под Лютценом и Бауценом весной 1813 года, но Кутузова к этому времени уже устранили.Важно отметить, что западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой и отмену крепостного права.

Важно также отметить ,что огромные потери Наполеон понес в первую очередь не из-за русской зимы и русской армии, как лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, а от бактериологической войны!Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери от эпидемии оспы !Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а французы !Таким образом, принцип бактериологической войны с применением зараженного материала оспой был второй раз в истории применен в войне 1812 года.Первым же аналогичным фактом в истории было применение европейскими колонизаторами одеял , зараженных оспой , против индейцев Америки, когда было истреблено 100 миллионов индейцев !

Кроме того, лживая пропаганда скрывала , что в 1812 году у России было 975 тысяч солдат, тогда как у Наполеона для отражения агрессии всего 400 тысяч и 100 тысяч поляков ! Несмотря на это, скорость отступления русских войск поразила французов. Интересно, что в России эти события порой называли «нашествием двенадцати языков». Это связано с многонациональностью солдат армии Наполеона.Подобного краха русская армия ,пожалуй,не испытывала за всю истрорию войн России!

2.

Выдры живут одной парой всю жизнь. Выросших детей они не выгоняют из дома, а ждут, когда те уйдут сами. Но если детям «семейная жизнь» не понравилась, родители примут их назад.

3.

Обстоятельства роковой дуэли и гибели поэта до сих пор вызывают споры у «пушкинистов». В показаниях графа Апраксина, зафиксированных в материалах военно-судного дела, указано, что поэт был ранен в грудь». Лексикограф, военный врач и друг Пушкина Владимир Даль после проведения вскрытия свидетельствовал, что была раздроблена подвздошная, и в особенности крестцовая кости. По мнению нашего современника, патологоанатома Ю. Артамонова, в этом отчёте слишком много странного. Например, не указано место входа пули в тело и место её нахождения, а также вызывает вопрос раздробление кости в результате выстрела. Некоторые исследователи и вовсе уверены, что печальный исход дуэли срежиссирован властями или даже членами масонской ложи.

Одной из самых невероятных и криминальных версий является влияние на исход дуэли неизвестного снайпера. На детективный заговор косвенно указывает странное время проведения дуэли (в 17 часов зимним вечером уже сгущаются сумерки) и несоответствие поведения секунданта поэта установленному протоколу. Якобы француз-дуэлянт был только прикрытием для безымянного стрелка, нанятого врагами поэта. В пользу невероятного предположения говорит и то, что Дантес-Геккерен был просто выслан из России, а позже сделал блестящую политическую карьеру. Ну, прямо сказать – не наказание, а поощрение получилось! Смерть поэта была мучительной. Врачи пытались спасти Пушкина, но он скончался через 2 дня после ранения, успев, насколько мог, привести дела в порядок и даже вручить Владимиру Далю перстень с изумрудом.

Впрочем, действия лекарей продолжают вызывать вопросы.Во-первых, пациенту не обеспечили неподвижность, необходимую при подобных ранениях. Во-вторых, массивная кровопотеря усугубилась применением пиявок.В-третьих, на что указывает современный травматолог Сергей Ангархаев, роковым фактором стало промывание желудка. По мнению врача, клизма привела к развитию сильного воспаления в организме. В результате попадания каловых масс в брюшную полость возникли инфекционно-токсический шок и полиорганная недостаточность.В общем, точка в истории со смертью невольника чести ещё не поставлена.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 39) https://otari.mirtesen.ru/blog/43753761219/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!