Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Чё за хрень написал? Сам понял? О своих пишешь, гуский?Берегини: что изв...
  • моряк океанский
    антирусские и антигосударственные статьи автора, вполне соответствуют его фамилии из республики, которая уже воевала ...Боролись с царем ...
  • галина
    Мы сейчас не крепосные, мы рабы олигархата.Боролись с царем ...

Какой была «Дикая дивизия» горцев в годы Первой мировой войны

Впервые народы Северного Кавказа массово начали сражаться в интересах Российской Империи во время Первой мировой войны. Это было небольшое формирование, прозванное из-за мохнатых головных уборов вояк «дикой дивизией».

Руководил горцами брат императора Николая Второго – Михаил Александрович. Подчиненные относились к нему с уважением, ведь Великий Князь был неприхотлив в быту и отважен в боях.

Великий князь Михаил Романов с «дикой дивизией».Великий князь Михаил Романов с «дикой дивизией».

В дивизии царили собственные порядки. Чины и звания не имели никакого значение. Авторитет горец должен был заработать в бою. Также многие воины были родственниками друг другу. Постоянно приходилось их контролировать, ведь некоторые семьи враждовали между собой. Конфликт мог превратиться в резню.

Но не стоит думать, что внутренние разногласия влияли на боеспособность дивизии. За один военный год (1915) горцы осуществили пятнадцать масштабных атак против обученной и подготовленной австрийской армии с новейшим вооружением.

Однажды часть дивизии переплыла реку Днестр под вражеским огнем, а после захватила плацдарм. Остальная «дикая дивизия» смогла безопасно перебраться на другой берег.

Горцы постоянно терпели большие потери. Штат дивизии составлял три с половиной тысячи солдат, однако прошло через нее суммарно десять тысяч. Также были и необходимые критерии для вступления в ряды: знание русского языка и умение хоть немного читать и писать.

Какой была «Дикая дивизия» горцев в годы Первой мировой войны«Дикая дивизия» в отечественном телесериале «Крылья империи».

Вот так северокавказские народы начали бороться с врагами целой страны. Свои подвиги они продолжат в Великой Отечественной. Более трехсот горцев станут Героями Советского Союза.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Какой была «Дикая дивизия» горцев в годы Первой мировой войны

 

Спасибо автору этой статьи за правдивую и интересную информациию. Любопытно, многие горцы , которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество,из-за агрессивной политикой сталинского кровавого режима были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!                                                                                                     

Ведь именно поэтому в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, беларусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм в ВОВ является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .!!!

Нетрудно догадаться ,что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и поэтому многие воевали не против СССР, а фактически против сталинского кровавого режима!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !  

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

"Последний абрек Кавказа": почему советские силовики боялись подойти к его трупу https://otari.mirtesen.ru/blog/43283054051                                                                                          

Аланы: как стражи Рима стали его разорителями                               https://otari.mirtesen.ru/blog/43786271216        

Рюрик был чеченцем: откуда взялась эта версия (https://otari.mirtesen.ru/blog/43359257604/)

 

Обсудить

Картина дня

наверх