Какой была «Дикая дивизия» горцев в годы Первой мировой войны

Впервые народы Северного Кавказа массово начали сражаться в интересах Российской Империи во время Первой мировой войны. Это было небольшое формирование, прозванное из-за мохнатых головных уборов вояк «дикой дивизией».

Руководил горцами брат императора Николая Второго – Михаил Александрович. Подчиненные относились к нему с уважением, ведь Великий Князь был неприхотлив в быту и отважен в боях.

Великий князь Михаил Романов с «дикой дивизией».

В дивизии царили собственные порядки. Чины и звания не имели никакого значение. Авторитет горец должен был заработать в бою. Также многие воины были родственниками друг другу. Постоянно приходилось их контролировать, ведь некоторые семьи враждовали между собой. Конфликт мог превратиться в резню.

Но не стоит думать, что внутренние разногласия влияли на боеспособность дивизии. За один военный год (1915) горцы осуществили пятнадцать масштабных атак против обученной и подготовленной австрийской армии с новейшим вооружением.

Однажды часть дивизии переплыла реку Днестр под вражеским огнем, а после захватила плацдарм. Остальная «дикая дивизия» смогла безопасно перебраться на другой берег. Горцы постоянно терпели большие потери. Штат дивизии составлял три с половиной тысячи солдат, однако прошло через нее суммарно десять тысяч. Также были и необходимые критерии для вступления в ряды: знание русского языка и умение хоть немного читать и писать. «Дикая дивизия» в отечественном телесериале «Крылья империи». «Дикая дивизия» в отечественном телесериале «Крылья империи». Вот так северокавказские народы начали бороться с врагами целой страны. Свои подвиги они продолжат в Великой Отечественной. Более трехсот горцев станут Героями Советского Союза.