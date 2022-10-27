Избежать развода: 20 простейших советов для крепкого брака

Считается, что построить крепкую семью и быть счастливыми вместе всю жизнь - это очень сложно. Что отношения - это работа, трудная и часто неблагодарная. Да ничего подобного! В конце концов, все очень просто: нужно просто слышать своего партнера и стараться сделать его жизнь комфортной. Вот какие практические советы, которые помогут сделать ваш брак крепким, дают эксперты по отношениям.

1. Женщины хотят, чтобы их слушали, мужчины хотят личное пространство

Для мужчин: от вас не требуется постоянно что-то решать или советовать. Часто лучшее, что вы может сделать, - это просто молча выслушать свою женщину. Для женщин: мужчине нужно время, свободное от вашего присутствия. Дайте ему его, и тогда он будет с радостью возвращаться к вам. - Коучинг MarsVenus

2. Не пытайтесь менять друг друга — меняйте себя

Люди тратят огромные усилия на то, чтобы изменить своего партнера. Но надо понимать, что черты характера, которые вас бесят в ком-то другом, скорее всего, присущи и вам. Поэтому меняйте лучше себя. А без ваших бесконечных упреков отношения точно станут крепче. - Доктор Рик Киршнер, тренер по связям с общественностью

3. Помните, что жизнь длинная

То, что сейчас вам кажется суперважным и критичным, со временем потеряет свою значимость.

4. Оценивайте такие проблемы, как скука в кровати, недостаток разговоров, взаимные обиды, как симптомы заболевания. Лечите заболевание, а не симптомы

Прежде чем ругаться и закатывать скандал, подумайте о том, что это все забудется и растворится во времени. Не позволяйте одному неприятному событию разрушить ваше счастье. -Мелани Горман

Бросьте на это все силы, используйте любую возможность наладить отношения и вернуть былой интерес друг к другу. Скорее всего, какой-нибудь способ действительно сработает. - Алиса Боуман, тренер по связям с общественностью

5. В следующий раз, когда вы будете спорить со своим партнером, перестаньте обвинять его, откажитесь от желания выйти из конфликта победителем, просто слушайте

Затем расскажите, как вы себя чувствуете. Формулируйте мысль, начиная со слова «я». Ваш партнер - не телепат, и он вряд ли угадает ваши переживания. - Шарон Ривкин

6. В браке нет ничего важнее, чем отношения между мужем и женой

Отношения должны быть приоритетом для обоих. Проблемы начинаются тогда, когда карьера, дети или личные занятия становятся более важными. Не допускайте этого, и ваш брак будет процветать. - Кэти Мейер

7. Не начинайте предложение со слова «ты»

Вместо этого говорите «я». Поделитесь своими чувствами, а не рассуждениями. Это не так просто, как кажется, их легко спутать.

Настоящие чувства - это грусть, злость, счастье, одиночество и т. д. Расскажите о них, это укрепит вашу эмоциональную связь. - Вероника Моне

8. Перестанет критиковать и стыдить

Сфокусируйтесь на том, за что вы цените и уважаете своего партнера, а потом спонтанно и честно выразите свое восхищение его положительными сторонами. - Джудит Джойс, коуч

9. Ходите на свидания

Романтические вечера должны стать для вас правилом, а не исключением. Это прекрасная возможность всегда помнить, за что вы влюбились друг в друга. - Джон Совец

10. Позаботьтесь в первую очередь о себе

Многие из тех, кто пережил развод, утверждают, что его причина кроется в том, что они забыли о себе и полностью растворились в партнере. Продолжайте работать над собой, и интерес к вам не угаснет никогда. - Мэри Джо Рапини

11. Прикасайтесь друг к другу чаще

Исследования показывают, что объятия, поцелуи и нежные прикосновения способствуют выработке гормона окситоцина, который снижает тревогу, вызывает чувство спокойствия рядом с партнером и усиливает привязанность людей друг к другу. - Лори Лоу

12. Вы можете изменить свои отношения в лучшую сторону, просто если будете использовать эти фразы

«Я люблю тебя», «Я тебя понимаю», «Извини меня», «Спасибо», «Я очень ценю все, что ты делаешь», «Очень приятно тебя видеть». - Джина Спилман

13. Вспомните 3 самых счастливых момента в вашем браке

Проворачивайте их в памяти каждый день, и вы удивитесь результатам. - Лючия, тренер знакомств

14. Делайте комплименты каждый день

Комплименты - это слова признания и признательности. Говорите их чаще. Пусть партнер знает, за что вы его цените. - Николь Джонсон, тренер по знакомствам и отношениям

15. Имейте четкое представление о совместном будущем

Садитесь рядом, говорите, внимательно слушайте. Гораздо проще создать крепкие отношения, если потребности и пожелания людей будут озвучены. - Ева Эге, доктор философии

16. Один из самых важных факторов крепких отношений - уважение

Уважайте друг друга, избегайте словесных оскорблений. Помните, слово - не воробей… - Грузия Панайи

17. Перестаньте критиковать все подряд

Каждый раз, когда вы открываете рот, чтобы жаловаться на что-то (будь то еда, услуга, фильм, погода — что угодно!), ваш партнер может чувствовать, что он виноват в том, что вы плохо проводите время. Мужчины счастливее, когда они могут угодить своей женщине! - Делане Мур, тренер по работе с родственниками

18. Лучший способ укрепить брак - поддерживать друг друга

Сильный брак - это тот, в котором оба партнера понимают, что каждый должен иметь интересы за пределами дома и реализовываться в своем деле. - Доктор Джо Амоя

19. Вы потеряли чувство любви?

Шаг 1. Запишите 10 качеств, которые вам понравились в партнере при первой встрече и озвучьте их друг другу. Шаг 2. Составьте список забавных вещей, которые вы сделали вместе на первых свиданиях. - Таша Димлинг, тренер знакомств

20. Находите время на развлечения

Суматошный график современного человека вынуждает откладывать любовь на потом. Если вы взглянете на список своих приоритетов, то обнаружите, что построение гармоничных отношений явно не в первой тройке ваших задач. Это неправильно! Как бы вы ни уставали на работе, находите каждый день время на то, чтобы провести его вместе со своим партнером. Гуляйте за руку на природе, запишитесь на йогу, поужинайте в ресторане или хотя бы просто обсудите то, что произошло за день. - Мелоди Такер

Как видите, сложного ничего нет! Эти секреты помогут вам построить долгосрочные, крепкие, нежные и гармоничные отношения, которые сделают счастливыми вас и вашего партнера.

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А вы знали об этом?

На ремонтных заводах по всей Америке авторемонтники ищут разбитые Tesla, чтобы переделать классические автомобили в современные электрокары.Классические автомобили продолжают радовать глаз своим автовладельцам, но двигатель внутреннего сгорания уже на исходе.Компания EV West, находящаяся в Калифорнии, которая занимается переоборудованием, является одной из немногих мест, где классические автомобили переводятся в электрические, но список ожидания рассчитан на пять лет.Бизнес полагается на достаточное количество двигателей и аккумуляторов от Tesla, но при таком высоком спросе на автомобили от компании Илона Маска их нелегко найти.Вместо этого работники предприятия ищут списанные Tesla с необходимым запчастями.

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