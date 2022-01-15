5 самых дорогих и красивых бриллиантов в мире, которые стоят целое состояние

Эти драгоценные камни вызывают восхищение даже не своей стоимостью, а красотой формы и чистотой. Они получают собственные имена и по праву считаются королями в мире камней. Некоторые крупные камни продаются и покупаются, причём стоимость такого приобретения во много раз превышает их объективную цену, потому что каждый камень уникален и владеть такой красотой могут себе позволить только очень богатые люди. Есть и те, которые никогда не выставлялись на торги, они находятся во владении монархов и время от времени выставляются в музеях, чтобы люди могли насладиться их красотой.

Golden Jubilee («Золотой юбилей»)

Golden Jubilee.

Золотисто-желтый алмаз, найденный в шахте «Премьер» в Южной Африке в 1986 году, до огранки весил больше 755,5 карата, а после неё вес бриллианта составил 545,67 карата. Поначалу его называли просто «Безымянный коричневый», а приведение камня в его сегодняшнее состояние с использованием новых технологий резки заняло больше двух лет. Ситуация осложнялась тем, что внутри бриллианта были глубокие трещины и находилось несколько включений, поэтому огранка и полировка оказались довольно сложными. Для работы над камнем даже построили специальное помещение, в котором бы не было даже мельчайших вибраций.

Впоследствии бриллиант получил своё имя, и был приобретен у компании De Beers группой тайских бизнесменов во главе с Генри Хо в 1995 году и передан королю Пумиболу в качестве подарка от народа. Затем камень перешёл дочери короля принцессе Маха Чакри Сириндхорн. Он получил благословение от папы римского Иоанна Павла II и Верховного Буддийского патриарха Таиланда. Стоимость Golden Jubilee, по разным оценкам, колеблется от 4 до 12 миллионов долларов, но в случае продажи камня через аукцион цена его поднимется сразу в несколько раз, так как он имеет дополнительную ценность из-за того, что находится во владении королевской семьи Таиланда.

Cullinan I

Cullinan I.

Камень потрясающей чистоты и формы можно назвать эталоном ювелирного искусства. Он был частью поистине огромного алмаза «Куллинан», который вследствие обработки и огранки стал основой для множества более мелких, но не менее впечатляющих камней. Для того, чтобы произвести эту тончайшую работу, пригласили самого искусного мастера – Йозефа Ашера, известного своей способностью «открывать» алмазы.

Ювелир потратил на изучение алмаза больше двух месяцев и только после этого смог определить ту самую точку, удар по которой расколет камень по уже имеющимся трещинам и одновременно освободит от включений. В результате и появился самый крупный осколок – Cullinan I массой 530,2 карата, ставший украшением Королевского скипетра Британской империи.

Sansy

Sansy.

Этот бриллиант весом 55,23 карата считался принадлежащим древним моголам, но эксперты уверены, что у него индийское происхождение, на что указывает необычная огранка. Он получил своё имя благодаря Николя де Санси, который купил бриллиант у турецкого ювелира, а спустя 35 лет продал его английскому королю Якову I. Через полвека камень оказался в руках кардинала Мазарини, от него перешёл Людовику XIV, а в начале XX века он попал в руки влиятельной семьи Астор. Именно они и продали Sansy Лувру в 1978 году, и теперь камень находится в экспозиции в галерее Аполлона.

Koh-I-Noor («Гора света»)

Koh-I-Noor.

Сегодня этот алмаз весом 105,6 карата находится в платиновой короне Елизаветы II и считается бесценным. Его история связана с многочисленными легендами, согласно одной из которых он был частью расколотой молнией статуи богини Шивы. За свою историю Koh-I-Noor сменил множество хозяев, владели драгоценностью сыновья Ала ад-Дин, которые смогли избавиться от преследовавших их несчастий только после продажи камня и возведения на вырученные деньги новой огромной статуи богини.

Камень переходил из рук в руки, пока не оказался у Великих Моголов, а затем сменил ещё нескольких владельцев до того момента, пока не был преподнесён королеве Виктории. По приказу принца Альберта его подвергли новой огранке. Кстати, носить его могли только представительницы прекрасного пола, так как считалось, будто Koh-I-Noor приносит несчастье мужчинам.

Алмаз Хоупа («Голубой француз»)

Алмаз Хоупа.

Уникальный голубой бриллиант в 45,52 карата отличается особой чистотой и глубиной цвета. Кажется, в Америке больше никогда не было столь знаменитых драгоценных камней. Он получил своё имя благодаря первому владельцу Генри Филиппу Хоупу, чьё имя стало известно истории. «Голубой француз», согласно последним исследованиям, ранее был частью более крупного алмаза Тавернье массой в 115 карат. Версальский королевский ювелир разделил алмаз на несколько более мелких, каждый огранил и отправил в «свободное плаванье». Владельцем «Голубого француза» стал Людовик XIV. Как и многие известные драгоценные камни, алмаз Хоупа неоднократно менял владельцев, пока не оказался в руках ювелира Гарри Уинстона, передавшего его в дар Смитсоновскому институту.

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