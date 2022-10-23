Советские пограничники не только ловили нарушителей границы, но и "снежного человека"

Служебная деятельность частей и подразделений Пограничной охраны ОГПУ, Пограничных войск НКВД-КГБ СССР на Памире всегда проходила в сложных условиях. Первоначально местное население, находившееся под сильным влиянием мусульманского духовенства в основном относилось к пограничникам если не откровенно враждебно, то настороженно. Со временем удалось наладить хорошие отношения с населением приграничья, создать в его лице опору для обеспечения надежной охраны государственной границы.

Таджики и киргизы населявшие Памир верили в "гуль-биявана" (дикого" человека) и охотно делились своими преданиями, еще с русскими офицерами Памирского отряда. Но, Октябрьская революция а затем, Гражданская война на территории бывшей Российской империи задвинула на задний план экзотические рассказы памирцев. И только с середины 20-х годов стали вновь появляться сведения о гуль-бияване. Советские пограничники, оказались одними из тех, кому приходилось сталкиваться не только с "ожившими" преданиями, но и с экзотическими существами. Местные жители хранят рассказы о волосатых человеко-зверях — чудовищных существах (гуль-бияванах), живущих в горах, однако отнюдь не только в снегах. К людям (“к мусульманам”) они якобы относятся враждебно, сами не нападают, но столкнувшись где-нибудь на горной тропе могут убить, оторвать голову. Согласно поверьям, встреча с таким существом, его взгляд, его вой обязательно приносят человеку несчастье и смерть. Те места в высоких горах, где они обитают, являются их царством, и человеку туда ходить нельзя, там не живут даже архары и барсы.

Гуль-бияван ("снежный" человек)

В 1925–1926 гг. Красной Армией с приданными ей пограничными частями велись активные боевые действия против басмаческих формирований в горных районах Таджикистана. К этому времени относится встреча кавалерийского отряда ОГПУ в составе которого были пограничники Хорогского отряда, с предполагаемым "диким" человеком. Комиссар этого отряда ОГПУ М.Топильский, преследовавшего на Западном Памире остатки банды басмачей, оставил письменный рассказ про таинственного "гуль-биявана". Остатки банды укрылись в пещере, которая была заблокирована красными. Басмачам предложили сдаться, и они попросили на "раздумье" час. Неожиданно в пещере раздались выстрелы, и почти сразу от стрельбы обвалился ледяной козырек завалив вход в пещеру. Только одному раненому басмачу удалось выскочить. Он рассказал, что когда шло обсуждение ультиматума, из дальней части пещеры появились страшные волосатые существа с палками в руках. Между басмачами и "снежными" людьми, которые жили в пещере, закипела схватка. Троим басмачам удалось вырваться из пещеры, но двое были убиты огнем красных, а третий (рассказчик) ранен.

М. Топильский

Для проверки этого необычного рассказа красные расчистили место завала, и обнаружили человекообразный труп с пулевыми ранениями, который комиссар подробно описал:"На первый взгляд мне показалось, что предо мной труп обезьяны: он был покрыт шерстью. Но в то же время труп оказался похожим на человека. Мы неоднократно переворачивали труп на живот и на спину, измеряли. Тщательный осмотр трупа, произведенный нашим лекпомом, исключал допущение, что это был человек. Существо было мужского пола, ростом 165—170 сантиметров. В целом цвет его шерсти был серовато-бурый, шерсть весьма густая, хотя и без подшерстка. Меньше всего волос — на ягодицах, из чего лекпом сделал заключение, что существо сидит, как человек. Больше всего волос на бедрах. На коленях волос совсем нет, заметны мозолистые образования. Вся стопа и подошва совершенно без волос, покрыта грубой коричневой кожей. Плечи и руки покрыты волосами так, что густота их уменьшается к кисти, причем на тыльной стороне кисти волосы еще есть, а на ладони совершенно отсутствуют. Убитый лежал с открытыми глазами и оскаленными зубами. Цвет глаз темный. Зубы очень крупные, ровные, без сильно выступающих клыков. Над глазами очень мощные выступы — надбровья. Сильно выступающие скулы. Нос приплюснутый, с глубоко вдавленной переносицей. Уши безволосые, кажется, более заострены кверху, чем у человека. Нижняя челюсть очень массивная. Убитый обладал мощной грудью, сильно развитой мускулатурой. В строении тела мы не заметили отклонений от человека". В конце концов было решено закопать труп на месте, во избежания осложнений с местным населением.

Советские пограничники на горной памирской тропе

Следующая встреча пограничников ( из тех, кто рискнул об этом рассказать) со "снежным" человеком относится к началу тридцатых годов. Служивший в Пограничных войсках П. Пьянкова вспоминал: “В середине лета 1932 г. я в составе отряда из семи человек находился в засаде на перевале, через который шла тропа в Кашгар. Во второй половине дня из нашего укрытия мы увидели человека, который двигался по снежному перевалу по направлению к тропе. Решив, что это нарушитель границы, мы приготовились к его задержанию. “Человек” был хорошо освещен лучами заходящего солнца. Мы ясно видели его на расстоянии 600 – 700 м. Он шел неторопливой, но довольно быстрой легкой походкой. Видно было, что скалистая местность ему нипочем. Росту он был среднего, коренастый; согнулся вперед, с длинными руками… “Человек” под прямым углом пересек тропу и направился в непроходимые скалы. Мы поднялись к месту, где он пересек тропу. На снегу мы обнаружили следы — похожие на человеческие, но и отличные от человеческих; отпечатков обуви не было — “человек” шел босиком. Следы вели в непроходимые скалы. Мы осмотрели доступные нам места, но ничего не обнаружили. Тогда пошли по следам в противоположном направлении и установили, что “человек” шел вдоль хребта, по которому проходила граница, и его следы уходили в недоступные для человека горы”

В районе ледника Федченко на советском Памире

Из воспоминаний, относящихся к "снежному" человеку , интерес представляет следующее. Старый деятель революционного движения Таджикистана Бобокалонов рассказывал о том, что осенью 1935 г., когда он с отрядом красноармейцев - пограничников находился в одном из боковых ущелий Туркестанского хребта, на высоте около 3 тыс. м., они натолкнулись на “дикого человека” — “одами-явои”. Он в это время вырывал траву и ел. Его выгнали из ущелья и поймали. Он был высокого роста, около 180 см. Лицо, шея, а также ладони рук были голые, остальные части тела заросли волосами черного цвета. На голове у него были длинные волосы, ниспадающие на уши; под маленьким лбом были большие глаза. Предложенную лепешку не взял и все время молчал. Затем его, якобы, отправили в Душанбе в музей. Раньше, до 1935 г. “дикий человек” был, теперь пропал”

В местной таджикской печати изредка появлялись короткие заметки геологов, гидрологов, врачей и людей других профессий,чья деятельность была связана с экспедициями малонаселенных районов Памира. Один бывший пограничник откликнулся на сообщение гидролога А. Пронина о событиях связанных с : “После войны, во время прохождения службы в районе р. Пяндж, мы, в составе троих солдат и сержанта, видели группу странных двуногих животных. Их было три. По внешности они были похожи на то, что Вы написали в газете. Из-за большого расстояния нам не удалось разглядеть морды. Следов найти не удалось. Собака не пошла по следу”. Другая группа бывших пограничников пишет: “В 1954 г. служили в районе ледника Федченко. Своими глазами видели “снежного человека”. Мы считаем, что нужно его искать летом. Поймать его трудно. Зверь этот хитрый и осторожный” . Летом 1961 г. в кишлаке Шур-Хок Регарского района таджик Бобоев уверенно говорил исследователю Б. Поршневу, что, по его сведениям, год или два тому назад, т.е. в 1959 или 1960 г. на Памире (военными) пограничникамибыли пойманы и доставлены в г. Душанбе два “одами-явои” (дикие люди): мужчина и женщина. Их отличительные признаки: тело их было покрыто волосами, они не имели речи, ели только сырое мясо.

Пограничники могли бы поставить все точки над "и" в историях о "снежном" человеке и обеспечить ученых если не телом, то хотя бы костями и шкурой реликтового гоминида. Пограничные войска находившиеся в составе КГБ СССР в связи со своей реструктуризацией в пограничную службу, может быть и раскроют некие "секреты", касающиеся "встреч" военнослужащих с человекообразными существами ("снежными" людьми) .

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А вы знали об этом?

Крис Эванс - именно так сейчас зовут внучку легендарного советского вождя Иосифа Сталина. При рождении девушка получила имя Ольга, но сразу же сменила его, как только представилась такая возможность. Крис - дочь Светланы Аллилуевой и ее третьего супруга, с которым женщина познакомилась после побега из СССР в США. Большую часть сознательной жизни женщина провела в Америке и на Западе. Как и у ее матери, к СССР и знаменитому деду у Крис сформировалось определенное отношение. Женщина считает, что именно дед виноват в разрушенной личной жизни ее матери. Себя Крис считает "узницей своего деда". Она рада, что появилась на свет чуть более свободным человеком, чем ее мать. За Крис не тянется такая вереница наследства Иосифа Сталина, как когда-то тянулась за Светланой. Больше всего из жизни Эванс шокирует ее внешний вид. Женщине 50 лет, а все ее тело украшают огромные татуировки. Она объясняет это увлечениями восточной философией и исповеданием буддизма. В Штатах Крис поддерживает достойный уровень жизни. Женщина является владелицей магазина антикварных вещей и одежды в стиле ретро. Бизнес приносит Эванс достойную прибыль, которой хватает на то, чтобы покрыть все расходы. Эванс не стесняется высказывать свою точку зрения на советскую политику и открыто признавать свое негативное отношение к деду. Внучка просто терпеть не может своего знаменитого деда. Крис считает, что Иосиф Сталин был очень страшным человеком, и искренне сочувствует своей матери, которая долгие годы была вынуждена оставаться рядом с ним.

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