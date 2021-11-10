Почему канонизировали царя Николая II, ведь он не принимал смерть за веру?

Николай II был слабым правителем и сделал немало роковых ошибок. Главной из них стало отречение от престола. Оправданием этого шага императора может послужить лишь его желание с помощью отречения не допустить гражданской междоусобицы. Но она случилась, и ещё более страшная, чем люди это могли себе представить в 1917 году.

Если бы Николай Второй решительно применил силу для подавления восстания в Петрограде, то он вошёл бы в историю как великий государственный деятель. Но никогда не стал бы православным святым. И в этой статье я расскажу почему канонизировали последнего Русского Царя.

Как РПЦ объясняет причину канонизации Николая II ?

Принимая решение о канонизации последнего русского царя, Синодальная комиссия не замалчивала некоторых спорных эпизодов его правления. В том числе и знаменитое Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, после которого оппозиция прозвала царя Николаем Кровавым.

Картина «Кровавое воскресенье». Изображение в свободном доступе.

Если говорить об этом событии, то это были массовые беспорядки в столице, подавленные неумело и непрофессионально – говорит Синодальная комиссия. Николай IIприказов на этот счёт не отдавал – он находился в Царском Селе, и вообще был недостоверно информирован о произошедшем министром внутренних дел и питерским градоначальником.

Кроме того, Русская Православная церковь исходит из того, что канонизован последний император России вовсе не за свою деятельность при жизни, а именно за смиренную и мученическую кончину, и только лишь за неё.

Николай II и его семья поступили как люди страдающие, но покорные Божьей воле. Несмотря на издевательства и оскорбления, в заточении они вели благочестивую жизнь и сохраняли верность христианским заповедям. Последнего российского императора и его семью канонизировали за то, что они приняли муку со смирением, без противления – по-христиански: «На всё воля Божья».

Николай II. Фото в свободном доступе.

Неразрешимые противоречия

Тем не менее, противников этой канонизации немало. И это неудивительно. Потому что есть вопросы, от ответов на которые Синодальная комиссия всё же уклонилась.

Например: Была ли кончина Николая II мученической смертью за Христа, которую он принял потому, что он исповедовал христианство? – Нет. Его расстреляли как раз за прошлую политическую деятельность. Никто и не пытался заставить царя отречься от Христа.

В стране уже шла гражданская война, тысячи людей гибли гораздо более мученической смертью. В том числе и глубоко верующие люди. Однако никто их не канонизировал.

Или ещё вопрос: вошёл ли Николай II в историю как образец христианского правителя, который был добрым примером для подданных и истинным лидером нации? – Тоже нет.

Николай с семьей. Восстановленное фото Klimbim.

Безусловно, Николай Александрович был прекрасным семьянином, и в этой роли показывал хороший пример. Но только в этой. Расстрелы рабочих демонстраций; влияние Распутина не только на государыню, но и на самого государя; войны, от участия в которых можно было уклониться – всё это не позволяет говорить о Николае II как о мудром лидере страны и о добром христианине.

Как перед Русско-японской, так и перед Первой мировой в правительстве были здравомыслящие люди, которые советовали Николаю II ни в коем случае не ввязываться в войну. Однако он поверил не им, а «ура-патриотам» и «бумажным стратегам».

Всё это привело к тому, что ни духовным, ни политическим авторитетом в народе царь не пользовался. А его отречение от престола вообще стало преступлением, которое смело можно сравнить с отказом священника от своего сана.

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Григорий Распутин. Фото в свободном доступе.

Канонизация Николая II– это политически мотивированное решение

Скорее всего смысл этой канонизации состоит в том, чтобы обрести ещё один весомый аргумент для дискредитации советской власти. В первую очередь перед странами Запада. Я так считаю, даже несмотря на то, что сам являюсь противником большевизма.

Есть и ещё одна политическая причина. Николай II и его семья были канонизированы Русской православной церковью заграницей уже давно, ещё в советские времена. Наша православная церковь очень хотела объединиться с зарубежной, поэтому и приняла решение о канонизации, чтобы устранить это важное разногласие.

В заключение я могу сказать, что в этой статье отражено лишь моё субъективное мнение. И как и любой человек, я могу ошибаться.

Вопрос к читателям:

Как Вы считаете, в чём истинная причина канонизации?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору за столь правдивую и интересную статью !На мой взгляд, решение о канонизации последнего Русского Царя Синодальной комиссией вполне оправданное решение в первую очередь как дань памяти и уважения злодейско уничтоженной последней династии русских царей !

Однако вызывает возмущение и протест, когда речь идет о причислении изувера и нехристя Сталина к лику святых!Дорогие мои россияне! О какой иконе может идти речь и насколько позорен сам этот факт, когда нехристь, изувер и палач народов Сталин совершил злодейский геноцид своего народа ! И разве не этот антихрист и безбожник приказал разрушить храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов.

Разве не иуда Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

Немаловажно также, что Сталин решил использовать церковь только тогда, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу ! Именно после этого Сталин восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное зловещее отношение Сталина к религии наблюдалось с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

Друзья! Мне очень интересно, когда подобные бездарные россияне, как Проханов(главный вдохновитель причисления изувера и нехристя Сталина к лику святых),сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких бездарных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »!

Однозначно, когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк, похожих на Проханова , которое универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми. По своей сути коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране. Причём такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения.

Надо бы спросить Проханова, изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму:"Не надоело ли ему безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам"!

Ведь именно подобные деятели настолько отупели , что позорят свою Великую страну! Неужели им не стыдно, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила , стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу ,совершившему геноцид своему народу, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!

Дорогие мои россияне! Неужели в такой огромной стране не нашлось нормального русского, чтобы не выбирать серийного убийцу и палача неизвестной национальности Сталина, который к тому же вместе с Лениным устроил геноцид русского народа(только русских они уничтожил 65 миллионов)!Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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