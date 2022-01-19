Осушение Каспийского моря: самый странный план Сталина

В Каспийское море, как известно, впадает великая русская река Волга. А знаете ли вы, что оно могло исчезнуть с карты еще в советскую эпоху? Проект осушения Каспия придумал в 1952 году Иосиф Сталин…

Покорение Каспия

Советская власть всегда любила проекты с размахом. К ним относились, например, планы поворота сибирских рек с целью развития сельского хозяйства в Казахстане и Средней Азии. Однако осушение Каспийского моря обладало еще более глобальным масштабом. Добыча нефти на Каспии началась еще в конце XIX столетия, во времена Российской империи. Чтобы получить еще больше «черного золота», засыпали Биби-Эйбатскую бухту в районе Баку. А в начале прошлого века стали думать об осушении.

В 1906 году даже объявили конкурс на лучший проект. В 1909-1912 годах построили каменную оградительную дамбу и принялись засыпать огражденный участок. Работы прервались на время Гражданской войны, но после установления советской власти в Азербайджане вновь возобновились. К 1927 году был засыпан участок площадь в 300 гектаров.



Смелый план Сталина

В 1949 году в 40 километрах от берега пробурили первую в СССР нефтяную скважину в открытом море. Было запланировано строительство города Нефтяные Камни, который должен был стоять на стальных сваях. Но оказалось, что сооружение многокилометровых эстакад стоит очень дорого, да и строить их можно только на мелководье. В то время Каспий был единственной «точкой» добычи нефти в Советском Союзе, западносибирские месторождения еще не были открыты. Поэтому встал вопрос о том, как интенсифицировать нефтедобычу. И в 1952 году это вылилось в грандиозный проект. Каспийское море планировалось полностью осушить. Воды Волги должны были теперь течь в сторону Северного Казахстана, Терек – в сторону калмыцких степей, а Куру и вовсе предлагалось запрудить.

Несостоявшиеся проекты

Подробно эту историю излагает в своих мемуарах «Записки из чемодана» Иван Серов, который в 1952 году занимал пост первого заместителя министра МВД и курировал строительство Волго-Донского канала. Сталин поручил Серову в двухнедельный срок подготовить предложения и расчеты по осушению Каспия. Однако до реализации проекта так и не дошло. Уже на стадии обсуждения выяснилось, что для отвода рек потребуется строить каналы и на это уйдет 4-5 лет и 10 миллиардов рублей. При запружении же Куры строительство плотины также выйдет очень дорогим, и кроме того, со временем образуется огромное озеро, которое зальет плодородные земли.

Да и полное осушение Каспийского моря невозможно, поскольку оно все равно будет наполняться от атмосферных осадков. Если интенсивно откачивать воду, то при имеющихся технологиях на это уйдет 16-17 лет, пообещали гидрологи. Выслушав их соображения, вождь сказал: «Пожалуй, не стоит». О проекте быстро забыли, он всплыл лишь в 90-е годы, в эпоху гласности: о нем вскользь упомянул бывший министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков. Куда больше говорили о другом проекте, который уже после смерти Сталина, в 1954 году, придумали Маленков и Хрущев – перебросить северные реки в Каспийское море для ирригации засушливых земель Северного Казахстана. Но к счастью, и тут нашлись умные люди, которые не дали осуществиться дерзким планам по изменению природы и климата. Иначе все могло закончиться самым плачевным образом.



Источник : https://russian7.ru/post/osushenie-kaspiyskogo-morya-samyy-s...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Одним из основных мемов строительства виртуального коммунизма в СССР было покорение природы, в результате чего был предложен крайне губительный для окружающей среды «сталинский план преобразования природы».Советская власть объявила, что для неё нет ничего невозможного при строительстве светлого будущего, и в первую очередь решительно и по-большевистски приступила переделке климата!

Ключевым в сталинских планах преобразования природы считалось гидроэнергетическое строительство и для этого не останавливались перед затоплением многих плодородных территорий, уничтожением древних памятников культуры, переселением из-за насиженных мест населения и даже затоплением целых городов! В результате этого учёные уже в 50-е годы стали замечать пагубное влияние искусственных морей (в частности, Рыбинского) на климат окружающих территорий.



Разве нормальному человеку, например , придет в голову перекрытие Оби плотиной у Салехарда, в результате чего вся Западная Сибирь покрылась бы морем площадью несколько сотен тысяч квадратных километров. Этот проект рассматривался в брошюре «Будущее электрификации СССР», изданной в 1954 году на основе проектов, разработанных учёными ещё в сталинское время! По замыслам «мудрого» палача народов Сталина Западно-Сибирское море должно было смягчить суровые зимы в Сибири, отодвинуть границу вечной мерзлоты на несколько сотен километров.

К счастью, после смерти бездарного тирана план строительства был срочно приостановлен из-за найденных в 1960 году в Тюменской области крупных месторождений газа и нефти. Любопытно также, что в вышеуказанной брошюре предлагался еще более губительный и фантастический проект перекрытия плотиной Берингова пролива, который , безусловно, привел бы не к потеплению, а, напротив, к новому великому оледенению. Спасибо американцам, которые не дали согласие на этот безумный проект, который мог прийти в голову только фанатичным и слабоумным коммунякам.Я уже ничего не говорю о бредовой идеи Сталина высушить Каспийское море , чтобы больше и легче добывать нефть!

Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи! Вот какую "великую" страну хотел построить безграмотный большевистский нехристь и кровопийца Сталин !!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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