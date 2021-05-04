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Почему русские цари нанимали в телохранители иностранцев, а не соотечественников

Сегодня телохранители, сопровождающие важную персону, никого не удивляют. Но они существовали на Руси издавна. И, кстати, не всегда были соотечественниками охраняемых вельмож. Например, в 16-18 веках цари нередко брали на службу иноземцев, назначая их личными телохранителями. 

Это было вызвано страхом монархов перед заговорами. Чаще всего в качестве иностранных телохранителей рассматривались профессиональные военные из Западной Европы. Читайте, как защищали свою жизнь Иван Грозный, Алексей Тишайший и Петр Великий.

Почему русские цари нанимали в телохранители иностранцев, а не соотечественников

Как Иван Грозный иноземцев нанимал и кто такие рынды, которые не могли защитить государя

Официальных охранников Ивана Грозного называли рындами. /Фото: history-doc.ru

Официальных охранников Ивана Грозного называли рындами.

Любой дворянин с рождения считался в государстве Московском военным и должен был служить. Тем не менее, в смутные времена монархи полагали, что доверить безопасность своей персоны лучше иноземным наемникам, которым платились за это большие деньги. Приближенные были ненадежными, так как существовала опасность, что они могут иметь тайный умысел — захватить престол. А также быть «засланным казачком» политических противников.
Нанимать иностранцев первым стал Иоанн IV, известный как Иван Грозный. Боясь заговоров, он не мог доверять боярам.

Он также сомневался в безусловной преданности любых приближенных. Со второй половины 16 века при дворе Грозного началось формирование иноземной гвардии, которая насчитывала примерно 1200 военных наемников из Западной Европы. Были созданы «национальные» подразделения — шотландская рота, голландская кавалерия. Но в основном в такой гвардии служили немцы, шведы и датчане.

Во время пиров безопасность царя обеспечивали не менее двадцати немецких дворян. И это при том, что существовали и официальные охранники, так называемые «рынды». Эти люди в парадной одежде находились около царского трона. В руках они держали бердыш или серебряный топорик. Рындами по традиции, идущей от великих князей московских, становились красивые и высокие молодые мужчины, представители знатных родов. Несмотря на представительный внешний вид, юноши не могли обеспечить безопасность царя. Потому и нанимались профессиональные иностранные военные.

Как иностранные военные Лжедмитрию присягали

Лжедмитрий сформировал роты охранников из иностранных военных. /Фото: faktoved.ru

Лжедмитрий сформировал роты охранников из иностранных военных. 

Практику Ивана Грозного подхватили другие правители. Например, у Бориса Годунова существовала целая дружина из наемников. А «царевич Дмитрий», то есть Лжедмитрий охотно принимал наемных военных в свою армию. Он сформировал три роты, в каждой было по сто человек. Они обеспечивали личную охрану Дмитрия. Командовали ротами француз Маржерет, курляндский военный Кнутсон и шотландец Вандтман.

Надо отметить, что многие иностранцы (примерно 500 человек) в Смутные времена возвратились на родину. А среди тех, которые остались на службе у Лжедмитрия, нашлись предатели. Например, когда разъяренные жите ли Москвы в 1606 году решили убить Гришку Отрепьева, только один немецкий телохранитель отдал свою жизнь за своего работодателя.

Грустна история капитана Вандтмана, о котором говорилось выше. Он воевал на стороне Лжедмитрия II и даже служил калужским воеводой. Однако потом самозванец заподозрил капитана в измене, и тот был безжалостно казнен.

Охранники Алексея Тишайшего – 40 телохранителей и 500 стрельцов

Кремль при Алексее Тишайшем охраняли стрельцы. /Фото: inserprud.ru

Кремль при Алексее Тишайшем охраняли стрельцы. 

Закончились Смутные времена, а потребность в телохранителях у монархов не исчезла. Правители продолжали нанимать иностранцев. Был даже создан Иноземский приказ. Это произошло в 1624 году. В функции этого госучреждения входило обеспечение иностранных наемников хорошим жильем, внушительным вознаграждением, качественным обмундированием и так далее.

Царь Алексей Михайлович Тишайший знаменит тем, что проводил реформу церкви. Потому он был вынужден усилить личную охрану — большое количество подданных не одобряли «предательство старой веры», а от некоторых раскольников поступали угрозы о расправе.

В 1648 году в Европе закончилась Тридцатилетняя война, и огромное количество мужчин осталось без средств к существованию. Их умение воевать стало ненужным на родине. Поток военных из таких стран как Швеция, Дания, Германия, Англия, Австрия, Шотландия направился в Россию, так как слухи о огромных заработках распространялись быстро.

В качестве личных охранников царь Алексей использовал самых профессиональных военных. Он никуда не выходил без телохранителей, и было их (сложно поверить, но факт) больше сорока. Иностранцам была неинтересна реформа церкви и внутренние склоки. Потому Тишайший выбирал именно их. Иноземский приказ обеспечивал телохранителей обмундированием и амуницией, и отличить иностранцев от русских военных было не просто.

Но царь использовал не только наемных охранников. Покой Московского кремля и иных резиденций хранили стрельцы. Они несли дежурство круглосуточно. Пятьсот человек находились на страже, зарядив пищали и готовясь дать отпор злоумышленникам.

Петр I, выбиравший в охранники своих друзей и личная армия Петра III из немецких военных

Петр Первый использовал в качестве охраны лейб-гвардейцев. /Фото: petr-i.tilza.pw

Петр Первый использовал в качестве охраны лейб-гвардейцев.

После того как Пётр I расправился со стрельцами, функцию охраны царских резиденций взяли на себя лейб-гвардейцы (Семеновский и Преображенский полк). Хотя Петр очень любил все европейское, как личных телохранителей он рассматривал своих соотечественников — денщиков, которых выбирал самостоятельно. Обычно этой чести удостаивались друзья царя, которым он мог доверять.

В дальнейшем русские правители тоже пользовались услугами гвардейцев, которые нередко участвовали в заговорах. Только Петр Федорович Третий сделал выбор в пользу иностранцев, в частности, были использованы голштинские войска. По сути это была его личная армия, на которую он полагался. Но даже опыт иностранных охранников не помог предотвратить заговор, который организовала Екатерина Вторая, супруга Петра Третьего.

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