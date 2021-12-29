Психология отношений между женщиной и мужчиной

Одной из важных и более востребованных тем является психология отношений между мужчиной и женщиной. И это правильно, ведь в отношениях со своей второй половиной мы себя реализуем и развиваемся. Для того чтобы разобраться во взаимоотношениях, необходимо прежде всего понять различия полов. У нас отличаются ценности и манера поведения. Если не пытаться понять принципиальной разницы между мужской и женской природой, то невозможно построить гармоничные отношения.

Мужская и женская природа

Мы не просто так устроены по-разному. Это заложено природой вести себя соответственно. Из-за одной детали, которая называется склад ума и рефлексы. Это помогает понять, каким законам подчиняется личность. Основное отличие — у мужчин мозг работает аналитически и способен концентрироваться на минимальном количестве задач для максимально быстрого их решения. У женщин все завязано с отделом мозга, который отвечает за ощущения и восприятия. Именно поэтому сильный пол живет идеями, мыслями, целями, рассуждениями, а слабый пол живет эмоциями. Мужчине необходимо побыть в одиночестве, чтобы привести мысли в порядок, женщине для этого необходимо общение, надо иметь возможность высказаться.

Приходя с работы домой, мужчине из-за избытка мыслей надо немного побыть в себе.

Женщина же переполнена чувствами, эмоциями и ей проще выговориться. Чтобы отношения в семье складывались, в такой ситуации необходимо с ее стороны дать мужчине 20 минут тишины, чтобы он привел в порядок свои мысли. Мужская психология в отношении женщин в этой ситуации должна соответствовать ее природе, надо потерпеть и дать ей высказаться минут 20. Не стоит давать ей советов, надо просто слушать, внимательно смотреть и обнимать, наладить эмоциональный контакт. Это ей просто необходимо. С таким подходом отношения в семье будут крепче.

Психология взаимоотношений должна строиться на обоюдном уважении. У нас различные точки, где собирается внутренняя энергия. В одиночестве мужчина становится как личность, проявляет себя идеями, поэтому оно ему просто необходимо в определенные моменты. Если у него нет миссии и цели, то и нет в нем конечной точки, которая требовала бы всех его умений и сил. Женщина должна понимать его одиночество и поддерживать начинания. Сейчас часто современные дамы пытаются манипулировать мужчинами – «ты куда пошел?». Он пошел воплощать свои идеи, это его предназначение. Он все равно уйдет, но если будет поддержка и помощь в самореализации, то с радостью будет возвращаться обратно. Женщине необходима эмоциональная разгрузка и понимание. Мужчине следует это знать, уважать ее желания и уметь выслушать, когда она в этом нуждается.

Внутренняя энергия, которая помогает добиваться чего-то в жизни, накапливается по-разному у женщин и мужчин. Когда она наполняется, появляется сила, способная изменить жизнь к лучшему. У мужчин:

Когда он способен контролировать свои эмоции, не давать выход чувствам при принятии волевых решений. Когда он несет ответственность. Ему чрезвычайно важно защищать семью, бизнес, себя и т.д.

У женщин энергия скапливается, когда она сохраняет целомудрие, верность, спокойствие.

Где же достойные партнеры?

В современном мире очень часто можно услышать от одиноких мужчин или женщин, что рядом нет достойного человека. Природа очень гармонично создана. Все живые существа находят себе пару. У птиц свои семейные гнезда, и вряд ли особь мужского или женского пола сидит на дереве и вздыхает, куда разлетелись все достойные партнеры. У них заложена природой манера поведения и каждый выполняет в паре свою отведенную роль. Людям же предоставлена большая свобода в этом плане. Мы не стремимся изменить себя в лучшую сторону, но хотим этого от других. Чтобы найти соответствующую женщину, необходимо стать для начала достойным самому. Психология отношений мужчины к женщине должна быть направлена на создание опоры, уверенности и защиты. Аналогично и в ситуации с женщинами, она должна быть поддержкой и уютом. Меняйтесь сами и достойные люди долго ждать себя не заставят.

Психология мужчин в отношениях

При построении взаимоотношений очень важно давать ему самостоятельно принимать решения. Самое ужасное, что может сделать женщина, — сама взять гвоздь, молоток, позвать мужчину и пальцем показать куда и что ему прибивать. Ему необходимо самому найти выход из положения. Доверьте это дело мужчине. Он сам найдет молоток, выберет гвоздь и вместе с вами найдет место куда его забить. Это подчеркнет его самостоятельность.

Необходимо также уважать его авторитет, не подавлять его гордость и независимость. Нужно воспитывать в мужчине сильную личность. Это несложно. Достаточно ценить, обращать внимание на его сильные стороны и поддерживать самооценку. Это его энергетика, солнечная, требующая внимания. Если женщина сможет помогать и подпитывать эту энергию своим вниманием, он будет высоко ценить, делать для нее все необходимое и не уйдет к другой.

Любящая женщина, которая верит в своего мужчину, помогает ему расти и развиваться. Важно иногда наступить себе на горло и позволить мужчине самому сделать все, даже если это противоречит ее мировоззрению. Поэтому и говорят, что за каждым великим мужчиной стоит сильная женщина. Когда женщина умеет уступать мужчине, она обретает, как ни странно, настоящее счастье.

Женская психология

Женщина в мужчине ищет убежища от всех противоречий, что находятся в ней. Ей нужна защита от избытка чувств и эмоций. Самая распространенная жалоба женщин – он меня не слушает и не слышит. А так как по природе им надо выговориться, то такое невнимание со стороны мужчины очень обидно, и женщина очень резко реагирует.

Чтобы выплеснуть всю скопившуюся энергию, мысли и чувства, которые заполняют ум, женщина должна скандалить. Без этого никак. Мужчинам необходимо это понять и принять. Возможно, в каких-то моментах даже стоит осадить ее. Но если он тоже начинает скандалить, то потеряет свой авторитет в ее глазах.

Энергия у слабого пола гармонизирующая. Мужчине необходимо дарить впечатления и проявлять заботу. Стать лидером, взять полную материальную и эмоциональную ответственность на себя. Женщины ведь не зря названы слабым полом. Если противоречить своей природе, все контролировать, зарабатывать и содержать семью, стать сильной и независимой личностью, то женщина все равно не будет чувствовать защищенность и удовлетворение. Не сможет выплеснуть эмоциональную нагрузку, а это очень важно. С такой женщиной будет трудно находиться настоящему мужчине.

Психология семейных отношений

Одной из основных целей в жизни является создать и сохранить семью. В современном мире часто разводятся из-за неудовлетворенных взаимоотношений мужчины и женщины. Психология семейных отношений должна строиться на уважении к личности супруга. Для того чтобы отношения в браке были успешными, необходимо:

общая жилая площадь;

взаимное чувство любви и уважения;

общие интересы, цели, ценности;

распределение ролей в семье;

границы допустимого в отношении друг друга;

наличие у каждого супруга своего личного пространства;

терпимость и понимание и др.

Один из важнейших пунктов – распределение ролей. У каждого в семье должно быть свое предназначение, права и обязанности. Чаще всего возникают ссоры именно из-за того, что роли либо не распределены, либо супруги нарушают границы своей ответственности или не соблюдают их. Важно в психологии отношений между членами семьи распределять роли так, чтобы каждый получил роль по своим возможностям и желаниям и чувствовал, что его вклад важен и значим для всех.

Семья — это не только союз между мужчиной и женщиной, но еще, как правило, и дети. Воспитание ребенка важно правильно организовать. Ведь это будущие мужчина и женщина, а значит, стоит относиться к ребенку соответственно. Мама в глазах мальчика должна быть женщиной, которой нужно помогать и защищать. Нельзя доминировать над ним, приказывать, иначе вырастет мужчина, неспособный на поступки и принятие решений. Надо помогать проявлять себя, воспитывать в мальчике самостоятельность и ответственность. Психология отношений между мужчиной и девочкой должна складываться по такому же принципу. Отец должен быть защитой для дочки, терпеливо выслушивать ее, помогать, дарить впечатления и эмоции.

Семья — это маленький коллектив, здесь важна сплоченность. Необходимо часто собираться всем вместе, делать что-то приятное или полезное. Стараться вместе ужинать, играть, убираться, гулять, ездить на отдых и т.д. Это основа счастливого брака. Также не стоит бояться конфликтов, ведь это способ разрешения сложных ситуаций.

Источник :https://otnosheniya.temaretik.com/2378421751748495493/

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