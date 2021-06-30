Какие русские имена запретил Петр I

Люди с давних пор уделяли большое внимание именам, ведь они характеризуют своих носителей, обозначая религиозную, национальную, а иногда и сословную принадлежность человека. На Руси существовало четкое разграничение антропонимов на княжеские и простонародные. Но помимо этого имена делились на христианские и языческие. Вплоть до эпохи Петра I Алексеевича русские могли называть своих детей не по церковным канонам. И лишь в начале XVIII века православие одержало окончательную победу над многобожием.

Религиозная борьба

Как известно, христианство пришло на Русь из Византии в Х веке. С этого момента началось жесткое противостояние между сторонниками новой и старой веры, которое нашло свое отражение и в антропонимической лексике. Очень часто у людей было два имени: церковное и домашнее. Официально мужчина мог называться, например, Василием или Федором, а среди родственников и друзей его именовали, скажем, Кудряш или Вешняк (родился весной), или Аботур (богатырь-победитель), или Дрозд (в честь тотемной птицы).

Существовали еще языческие имена, данные родителями как бы «от противного», чтобы обмануть злых духов. Например, Балда должен был вырасти умным, толковым парнем, а Замятня – спокойным, уравновешенным человеком.

Традиция давать детям исконные имена, отсутствующие в церковных святцах, сохранялась в России долгое время. Об этом известный специалист по ономастике, лингвист Владимир Никонов написал в статье «Русские», которая вошла в сборник научных работ «Системы личных имен у народов мира» (Москва, 1989 г.). Исследователь отметил, что церковь долгие века вела упорную борьбу с языческими антропонимами.

Даже представители аристократии давали своим детям исконные имена. Так, в официальном перечне дворян Кинешемского уезда Костромской губернии, составленном в 1612 году, значатся помещики: Томило Новоприходец, Жук Софонов, Непородко Осипов и Бессонко Фролов. И более 18% всех дворян, упомянутых в писцовой книге Тульского уезда за 1578 год, носят языческие антропонимы. Самыми распространенными из них являются: Неждан, Ждан, Томило, Истома. А среди женских по частоте употребления лидирует красивое – Милава.

«Только на рубеже XVII-XVIII вв., при Петре I, правительству удалось запретить нецерковные имена (позже проскальзывали единичные)», – сообщает В.А. Никонов.

Жесткий запрет

Петр I помимо всех прочих реформ провел и церковную. Он ликвидировал автономию духовенства, превратив религию в один из институтов контроля над населением. Православие окончательно приобрело характер государственной идеологии. Отныне русские люди были обязаны регулярно посещать официальную церковь и исповедоваться, иначе им грозил штраф. Некоторые исследователи полагают, что таким образом среди населения выявлялись язычники, раскольники и прочие неблагонадежные элементы.

Кандидат исторических наук Александр Павлушков посвятил данной теме статью «Создание системы церковного надзора в первой половине XVIII века», которая вышла в «Вестнике Череповецкого государственного университета» (No 7 за 2014 г.). В ней говорится, что при Петре I органы власти стали внимательно следить и за представителями духовенства, и за мирянами. Причем, не только церковные органы, но и светские учреждения, вроде тайной канцелярии и Преображенского приказа, занимались этими вопросами.

Даже представители аристократии давали своим детям исконные имена. Так, в официальном перечне дворян Кинешемского уезда Костромской губернии, составленном в 1612 году, значатся помещики: Томило Новоприходец, Жук Софонов, Непородко Осипов и Бессонко Фролов. И более 18% всех дворян, упомянутых в писцовой книге Тульского уезда за 1578 год, носят языческие антропонимы. Самыми распространенными из них являются: Неждан, Ждан, Томило, Истома. А среди женских по частоте употребления лидирует красивое – Милава.

«Только на рубеже XVII-XVIII вв., при Петре I, правительству удалось запретить нецерковные имена (позже проскальзывали единичные)», – сообщает В.А. Никонов.

Жесткий запрет

Петр I помимо всех прочих реформ провел и церковную. Он ликвидировал автономию духовенства, превратив религию в один из институтов контроля над населением. Православие окончательно приобрело характер государственной идеологии. Отныне русские люди были обязаны регулярно посещать официальную церковь и исповедоваться, иначе им грозил штраф. Некоторые исследователи полагают, что таким образом среди населения выявлялись язычники, раскольники и прочие неблагонадежные элементы.

Кандидат исторических наук Александр Павлушков посвятил данной теме статью «Создание системы церковного надзора в первой половине XVIII века», которая вышла в «Вестнике Череповецкого государственного университета» (No 7 за 2014 г.). В ней говорится, что при Петре I органы власти стали внимательно следить и за представителями духовенства, и за мирянами. Причем, не только церковные органы, но и светские учреждения, вроде тайной канцелярии и Преображенского приказа, занимались этими вопросами.

По словам А.Р. Павлушкова, одним из направлений такого надзора являлось «...соблюдение правил семейного общежития, что подтверждалось крещением детей в православной церкви по православному обряду».

То есть, обязательное крещение само по себе исключало возможность наречения ребенка именем, не содержащимся в церковных святцах. Так русская антропонимическая лексика лишилась целого пласта древней культуры. Большинство исконных имен были безвозвратно утрачены.

Как звали русских

Автор книги «Православные имена. Выбор имени. Небесные покровители. Святцы» (Санкт-Петербург, 2010 г.) Анна Печерская считает, что русские антропонимы, возникшие еще в дохристианскую эпоху, представляли собой, скорее, прозвища. Они зависели от внешности человека, его характера, обстоятельств рождения и т.п.

Значительная группа древних исконных имен была связана с тотемными животными, птицами, рыбами или растениями, которым поклонялись предки, например: Кот, Жаворонок, Орех. Другие имена обозначали особенности самого человека: Черняк, Рябой, Храп. Иногда имя давалось ребенку в надежде на благополучную судьбу: Деньга, Мясоед. Или человека называли, чтобы уберечь от сил зла, «от противного»: Злоба, Жадоба, Пьянко.

В книге «Забытая история Руси. Другая история Руси. От Европы до Монголии» (Москва, 2006 г.) Дмитрий Калюжный и Сергей Валянский изложили собственную, оригинальную версию, объясняющую живучесть исконных имен среди русского народа. Они полагают, что с Х по XVIII век просто не было достаточного количества церквей, чтобы крестить детей по православным канонам.

«Однако припомним, что почти все церкви были построены помещиками при их усадьбах трудом крепостных крестьян. Значит, и крестить младенцев до широкого строительства церквей было негде и некому, люди (кроме жрецов, князей и их приближенных) вырастали и умирали под этими чисто русскими прозвищами», – написали Д.В. Калюжный и С.И. Валянский.

А с XVIII века церкви появились почти по всей России, к тому же, Петр I запретил народу уклоняться от православных обрядов, вот ситуация и изменилась.

Сделали исключение

Впрочем, некоторые антропонимы, не имеющие отношения к греко-византийской традиции, сумели «проскочить» по тем или иным причинам. Например, это были имена русских князей, канонизированных церковью в XI-XII веках – Владимир, Борис и Глеб, Всеволод, Игорь. Как отметила А.И. Печерская, позднее представители православия «узаконили» еще пять имен: Ярослав, Мстислав, Олег, Вячеслав и Святослав.

Это антропонимы славянского или скандинавского происхождения, традиционные для представителей правящей элиты Руси. Простые люди называли своих детей иначе. Начиная с XVIII века, большинство исконных русских имен оказались под запретом, но они не пропали бесследно, найдя свое отражение в фамилиях.

Источник :https://cyrillitsa.ru/history/160863-kakie-russkie-imena-zap...

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