12 кармических законов, управляющих нашей жизнью

С санскрита слово «Карма» переводится как «действие». Карма является своего рода повторением ньютоновского закона, гласящего, что у любого действия есть противодействие. Когда мы думаем, говорим или действуем, мы тем самым запускаем противодействие соответствующей силы.
Эту силу можно модифицировать, менять и даже останавливать, но люди, как правило, неспособны нивелировать.
Закон причины и следствия вовсе не является наказанием. Наоборот, он преследует образовательную и обучающую функцию.
Нельзя уйти от последствий своих поступков, но страдать вы будете только если сами создаете условия для таких страданий. Незнание закона не снимает с вас ответственность, независимо от того, создан этот закон одним человеком или же он создан для всех.
Что же нужно знать о кармических законах, чтобы перестать бояться и реализовать свой потенциал?
Закон взаимосвязи
- Все связано, поэтому даже если наши действия кажутся нам непоследовательными, начатую работу все равно необходимо довести до конца.
• Мы движемся вперед шаг за шагом, без исключений.Чтобы работа была сделана, нужно с чего-то начать.
• Ни первый, ни последний шаг нельзя назвать более важным, поскольку для выполнения задания должны быть сделаны и первый, и второй.
• Все взаимосвязано: будущее, настоящее и прошлое.
Закон человечности
- Изменений без принятия не бывает.
• Если перед нами стоит враг или человек, обладающий, по нашему мнению, негативным качеством, то мы не сфокусированы на высшем уровне существования.
Закон развития
- «Куда не пойди, от себя не уйти».
• Духовное развитие предполагает, что меняться должны именно мы, а не люди, места и вещи вокруг.
• Принадлежим себе в этой жизни только мы сами. Это тот фактор, который вы действительно можете контролировать.
• Меняя в своем сердце суть того, кто мы и что мы, мы меняем и нашу жизнь.
Закон возвращения
- «Как аукнется, так и откликнется».
• Хотите жить в счастье, мире, любви и дружбе? Тогда будьте спокойными, счастливыми, заботливыми и искренними друзьями.
• Вселенная всегда возвращает то, что ей послали.
Закон ответственности
- Если с моей жизнью что-то не так, значит, не так что-то со мной.
• Мы это отражение того, что нас окружает, а наше окружение это отражение нас самих.
- Нам необходимо быть ответственными за происходящее в нашей жизни.
Закон сосредоточенности
- Нельзя одновременно думать о нескольких вещах.
• Если мы сосредоточены на духовных ценностях, то не можем позволить себе иметь низкие помыслы вроде жадности или злости.
Закон гостеприимства и щедрости
- Если вы верите в истинность чего-либо, то в какой-то момент вашей жизни вы получите призыв открыть эту истину для других.
• Мы на практике применяем то, чему, как мы утверждаем, научились на личном опыте.
Закон «здесь и сейчас»
- Оглядываясь назад, чтобы проанализировать, что было в прошлом и что ждет нас впереди, мы не можем полностью сосредоточиться на том, что мы имеем здесь и сейчас.
• Устаревшие мысли, стили поведения и мечты мешают появлению новых мыслей, стилей поведения и желаний.
Закон перемен
- История повторяет себя столько раз, сколько нужно, чтобы мы усвоили урок, который нам нужен для изменения своего пути.
Закон терпеливости и награды
- Любое вознаграждение требует начальных усилий.Ценные награды невозможны без терпения и усердного труда.
• Настоящее счастье приходит от того, что мы должны делать, и от знания того, что наградам тоже отведено свое время.
Закон важности и мотивации
- Любой ваш вклад приносит отдачу.
• Ценность чего-либо это прямой результат вложений вашей энергии и стремлений.
• Любой ваш вклад это часть общего вклада всех людей.
• Мизерный вклад не обогащает и не приуменьшает общий вклад.
• Ваша любовь наполняет общий вклад вдохновением и важностью.
Закон создания
- Жизнь требует вашего участия, а не просто происходит с вами.
• Мы и вселенная – единое целое, как снаружи, так и внутри.
• Все наше окружение указывает на наше внутреннее состояние.
• Окружайте себя тем, что вы хотите видеть в своей жизни. Будьте собой.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2379710928239987087/
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