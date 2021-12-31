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12 кармических законов, управляющих нашей жизнью

С санскрита слово «Карма» переводится как «действие». Карма является своего рода повторением ньютоновского закона, гласящего, что у любого действия есть противодействие. Когда мы думаем, говорим или действуем, мы тем самым запускаем противодействие соответствующей силы.

12 кармических законов, управляющих нашей жизнью

Эту силу можно модифицировать, менять и даже останавливать, но люди, как правило, неспособны нивелировать.
Закон причины и следствия вовсе не является наказанием. Наоборот, он преследует образовательную и обучающую функцию.
Нельзя уйти от последствий своих поступков, но страдать вы будете только если сами создаете условия для таких страданий. Незнание закона не снимает с вас ответственность, независимо от того, создан этот закон одним человеком или же он создан для всех.


Что же нужно знать о кармических законах, чтобы перестать бояться и реализовать свой потенциал?

Закон взаимосвязи

  • Все связано, поэтому даже если наши действия кажутся нам непоследовательными, начатую работу все равно необходимо довести до конца.
    • Мы движемся вперед шаг за шагом, без исключений.Чтобы работа была сделана, нужно с чего-то начать.
    • Ни первый, ни последний шаг нельзя назвать более важным, поскольку для выполнения задания должны быть сделаны и первый, и второй.

    • Все взаимосвязано: будущее, настоящее и прошлое.

Закон человечности

  • Изменений без принятия не бывает.
    • Если перед нами стоит враг или человек, обладающий, по нашему мнению, негативным качеством, то мы не сфокусированы на высшем уровне существования.

Закон развития

  • «Куда не пойди, от себя не уйти».
    • Духовное развитие предполагает, что меняться должны именно мы, а не люди, места и вещи вокруг.
    • Принадлежим себе в этой жизни только мы сами. Это тот фактор, который вы действительно можете контролировать.
    • Меняя в своем сердце суть того, кто мы и что мы, мы меняем и нашу жизнь.

Закон возвращения

  • «Как аукнется, так и откликнется».
    • Хотите жить в счастье, мире, любви и дружбе? Тогда будьте спокойными, счастливыми, заботливыми и искренними друзьями.
    • Вселенная всегда возвращает то, что ей послали.

Закон ответственности

  • Если с моей жизнью что-то не так, значит, не так что-то со мной.
    • Мы это отражение того, что нас окружает, а наше окружение это отражение нас самих.
  • Нам необходимо быть ответственными за происходящее в нашей жизни.

Закон сосредоточенности

  • Нельзя одновременно думать о нескольких вещах.
    • Если мы сосредоточены на духовных ценностях, то не можем позволить себе иметь низкие помыслы вроде жадности или злости.

Закон гостеприимства и щедрости

  • Если вы верите в истинность чего-либо, то в какой-то момент вашей жизни вы получите призыв открыть эту истину для других.
    • Мы на практике применяем то, чему, как мы утверждаем, научились на личном опыте.

Закон «здесь и сейчас»

  • Оглядываясь назад, чтобы проанализировать, что было в прошлом и что ждет нас впереди, мы не можем полностью сосредоточиться на том, что мы имеем здесь и сейчас.
    • Устаревшие мысли, стили поведения и мечты мешают появлению новых мыслей, стилей поведения и желаний.

Закон перемен

  • История повторяет себя столько раз, сколько нужно, чтобы мы усвоили урок, который нам нужен для изменения своего пути.

Закон терпеливости и награды

  • Любое вознаграждение требует начальных усилий.Ценные награды невозможны без терпения и усердного труда.
    • Настоящее счастье приходит от того, что мы должны делать, и от знания того, что наградам тоже отведено свое время.

Закон важности и мотивации

Ответственность - понятие, проблема ответственности. Как развивать?
  • Любой ваш вклад приносит отдачу.
    • Ценность чего-либо это прямой результат вложений вашей энергии и стремлений.
    • Любой ваш вклад это часть общего вклада всех людей.
    • Мизерный вклад не обогащает и не приуменьшает общий вклад.
    • Ваша любовь наполняет общий вклад вдохновением и важностью.

Закон создания

  • Жизнь требует вашего участия, а не просто происходит с вами.
    • Мы и вселенная – единое целое, как снаружи, так и внутри.
    • Все наше окружение указывает на наше внутреннее состояние.
    • Окружайте себя тем, что вы хотите видеть в своей жизни. Будьте собой.

Источникhttps://mistika.temaretik.com/2379710928239987087/

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