5 мистических трактатов, дошедших до наших дней

В мире существует несколько загадочных и мистических книг и свитков, с которыми связаны различные легенды. Некоторые из них таинственно исчезли или были уничтожены, однако есть реальные артефакты, секреты которых ученые пытаются раскрыть до сих пор.

Свиток Рипли

Свиток, названный в честь Джорджа Рипли, знаменитого английского монаха и алхимика XV века, стал результатом его 20-летнего путешествия по Европе в поисках сакральных алхимических знаний.

Свиток представляет собой иллюстрированный рецепт изготовления философского камня, который способен превращать металлы в золото. Оригинальный свиток был утерян, но в XVI веке сделаны репродукции, 23 из которых сохранились до наших дней.

Книга Сойга

Джон Ди был известным математиком, астрономом и придворным английской королевы Елизаветы I. По легенде, 10 марта 1552 года ему явился ангел — с тех пор Ди посвятил свою жизнь раскрытию тайн бытия. Один из таких секретов – Книга Сойга.

Книга представляет собой код из 40 000 букв, расположенных в странной последовательности. Это зашифрованные магические ритуалы. Этот код Ди так и не удалось взломать. В настоящее время существует две копии Книги Сойга, но код так и не расшифрован.

Кодекс Гигас («Гигантский кодекс», или «Библия дьявола»)

Книгу Гигас первый раз опубликовал в Венеции в 1499 году, согласно неподтвержденной информации, священник Франческо Колонна.

Язык книги — это смесь латыни, греческого, арабского языков с вкраплениями идиша. Ее сюжет рассказывает о юноше, который находится в поисках пути к своей любви через страну грез. Книга породила целый ряд конспирологических теорий.Легенда гласит, что монах-писец был приговорен к замуровыванию заживо за нарушение обета. Во избежание наказания он пообещал за одну ночь написать книгу, содержащую все человеческие знания. В полночь он понял, что не сможет сделать это в одиночку. Он начал молиться дьяволу, обещая, что отдаст свою душу, если сатана ему поможет написать книгу.



Дьявол, по легенде, закончил работу, и монах поместил его изображение в книгу. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что для написания каллиграфии в книге, не считая иллюстраций и других украшений, потребуется 5 лет непрерывного письма.

Книга Абрамелина

«Книга Абрамелина», написанная в XV столетии, является одним из самых известных мистических текстов всех времен. Его создал Авраам фон Вормс, еврейский путешественник, который якобы столкнулся с таинственным волшебником Абрамелином во время поездки в Египет. В обмен на 10 флоринов и обещание быть религиозным Абрамелин отдал рукопись Аврааму, а затем передал ее своему сыну Ламеху.

В гримуаре записан только один ритуал, но очень сложный. Ритуал состоит из 18 месяцев молитвы и очищения, рекомендуется только для здоровых мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Что касается женщин, исключение можно сделать только для девственниц.



Если полностью выполнить все шаги полуторалетнего ритуала, мастер свяжется со своим ангелом-хранителем, который якобы даст дары некромантии, пророчества, предвидения, управления погодой, а также знание секретов и способность видеть будущее и открывать запертые двери.

Этот текст оказал глубокое влияние на знаменитого оккультиста Алистера Кроули, который утверждал, что он пережил несколько сверхъестественных явлений после того, как вошел в Герметический Орден Золотой Зари, британский магический орден XIX века. Затем Кроули использовал книгу в качестве основы для системы магии.

Стансы Дзиана

Многие эксперты полагают, что самой загадочной книгой в истории человечества является рукопись «Стансы Дзиана». Она хранит в себе тайные знания. По легенде, эту книгу подарил древним цивилизациям инопланетный разум.

Аполлоний Тианский, живший в I веке н. э., познакомился с этими текстами через индийских жрецов-брахманов, которые дали ему почитать текст, так как признали в нем близкую душу. Он сам признает, что именно эта книга якобы научила его творить чудеса. Но в то же время, по неизвестным причинам, со всеми, кто контактировал с рукописью, случались несчастья.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2266528129984760205/

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