20 интересных загадок с подвохом

1) Мужчина находился за рулем большого грузовика. Огни у машины были выключены.

Луна тоже не светила. Женщина начала переходить дорогу прямо перед водителем. Каким образом он смог ее разглядеть?

2) Есть утверждение, что они не клеятся, хотя доказать обратное никто не пробовал.

3) На одном острове находятся яблоня и мальчик, на другом острове больница и бабушка. Два острова соединяет мост. Мальчик должен доставить бабушке 2 яблока, хотя мост выдержит только мальчика и одно яблоко. После того как мальчик пройдет по нему, мост разрушится. В воде есть акулы. Каким образом мальчик сможет перенести яблоки?

4) Тюрьма. В обход тюрьмы есть река. 3 заключенных планируют совершить побег в различное время, но друг о друге не подозревают. 1-ый заключенный сбегает, пока плывет через реку, его съедает акула. Умер первый заключенный. 2-ой тоже сбегает, пока плывет через реку, его засекает охрана, подплывает катер, далее заключенного оглушают и расстреливают за попытку бегства. Сбегает 3-ий заключенный, переплывает через реку, убегает и исчезает. В какой момент в двух местах вас обманули?

5) Екатерина очень хотела шоколадку, но чтобы ее купить, ей не хватало 10 рублей. Андрей тоже хотел шоколадку, но у него не хватало 1 рубля.

Они решили вместе купить одну шоколадку на двоих, но в итоге им все равно не хватило 1 рубля. Сколько же стоила шоколадка?

6) В нашей жизни это постоянно увеличивается, но никогда не уменьшается. О чем идет речь?

7) Каким образом можно увеличить число 666 в полтора раза, не совершая над ним математических вычислений?

8) Какое слово при написании справа налево и перевернутое вверх ногами, а так же зеркально отраженное останется прежним?

9) Этим можно поделиться лишь единожды.

10) Каким образом «"да» можно произнести как «"нет»?

11) Что нереально удержать в течение 10 минут, учитывая, что его вес легче пера.

12) Умеет плеваться, но не верблюд. Умеет считать, но не калькулятор. Умеет вещать, но не радио.

13) Зачем у дворников времен Советского Союза взяли и укоротили метлы?

14) На блюде лежит 5 яблок для 5-ых детей. Каждый из них взял себе по одному яблоку, но одно из них осталось на блюде. Каким образом такое возможно?

15) Теща не любила зятя и всегда пыталась его отравить. Зять, в свою очередь, ел только то, что ела теща, и только после нее. Однажды она разрезала кусок мяса на две части, одну съела сама, а другую съел зять. После этого он отравился и умер. Каким образом теща осталась в живых?

16) 5 + 7 будет «"одинадцать» или «"адинадцать»?

17) Человек не желает это делать, но и не хочет это терять. О чем идет речь?

18) Фокусник сказал, что может поставить посреди комнаты бутылку и заползти в нее. Каким образом такое возможно?

19) Лежат две монеты, сумма которых составляет 3 рубля. Одна из этих монет не является 1-им рублем. Что это за монеты?

20) Сегодняшний день недели не воскресенье, но и завтрашний день не среда. Вчерашний день был не пятницей, а позавчерашний был не понедельником. Завтрашний день будет не воскресеньем, но и вчерашний день тоже не был воскресеньем. День послезавтра будет не субботой, но и не воскресеньем. Вчерашний день не был понедельником, но не был и средой. Позавчерашний день был не средой, а завтрашний не будет вторником. Сегодняшний день, тоже не среда. Так какой сегодня день недели, учитывая, что одно утверждение из списка — ложное?

Ответы:

1) Дело днём было.

2) Дела.

3) Мальчик будет идти жонглируя.

4)1) В реке нет акул 2) Зеки лысые

5) Стоимость — 10 рублей (у Екатерины вовсе не было денег).

6) Возраст.

7) Написать на бумажке 666 и перевернуть её вверх ногами.

8) Оно.

9) Секретом.

10) Может быть.

11) Дыхание.

12) Человек.

13) Советские дворники любили стоять, опираясь на метлу.

14) Последний ребенок взял яблоко вместе с блюдом.

15) На одну сторону ножа был нанесен яд.

16) Двенадцать.

17) Работа.

18) В неё — в комнату.

19) 2 рубля и 1 рубль. Одна-то не 1 рубль, а вот другая — 1 рубль.

20) Сегодня воскресенье.