Негласное правило войны: когда противникам нельзя было стрелять друг в друга

Война войной, как говорится, а обед по расписанию. И чтобы этот обед не стал последним, как вспоминают фронтовики, приходилось идти на определенные компромиссы с противником. Существовал целый негласный свод правил, которые и советские, и немецкие солдаты старались по возможности соблюдать.

Не стреляй

Как рассказывает Константин Сомов в книге «Жизнь на войне», и наши, и немцы старались не стрелять по санитарам и похоронным командам, занимавшимся эвакуацией с поля боя раненых и убитых. Во-первых, каждый понимал, что однажды сам может оказаться тяжелораненым под вражеским огнем. Во-вторых, работал и здравый смысл — ведь кучи гниющих трупов доставляли не только неудобства своим запахом, но и являлись источником заразы: грызунов, насекомых, болезней.

Также огнем не трогали солдат, справляющих естественную нужду, и водоносов. Хотя последнее практиковалось в основном на устоявших и относительно спокойных участках фронта. Если же советским или немецким войскам удавалось занять удачную позицию, отрезав противника от воды, то его пытались всеми силами к ней не допустить.

Под белым флагом

Парламентеров, поднявших белый флаг, и тех, кто решил сдаться, тоже обычно не трогали. На начальном этапе войны немцы рассчитывали, что советские солдаты будут массово сдаваться в плен, а потому охотно оставляли жизнь тем, кто двигался к ним с поднятыми над головой руками. Но вскоре жизнь научила не быть столь доверчивыми: нередко под видом перебежчиков действовали диверсанты, которые взрывали гранаты, оказавшись рядом со скоплением немцев.

Андрей Васильченко в книге «100 дней в кровавом аду. Будапешт — "дунайский Сталинград”» рассказывает об одном из самых известных случаев нарушения негласного правила не трогать парламентеров. В декабре 1944 года вражеским минометным огнем был убит капитан Илья Остапенко, который передал немецкому гарнизону ультиматум с предложением капитуляции.

А на нейтральной полосе цветы

Если фронт стабилизировался на продолжительное время, то нейтральная полоса становилась как бы «общей» и противники могли посещать ее для отдыха или пополнения припасов поочередно, практически не опасаясь обстрела. Так Герой Советского Союза, старший лейтенант Павел Кокорев, в интервью рассказывал об одном интересном случае в Венгрии в 1944 году. Тогда на нейтральной полосе, пролегавшей между советскими и немецкими позициями, оказались виноградники и винные склады. С наступлением темноты и до полуночи их, чтобы разжиться алкоголем, посещали наши, а с полуночи и до рассвета — немцы.

Негласное правило, с которым в первую очередь знакомили новоприбывших на позиции, — никакой стрельбы по противнику в ночное время. Конечно, все вышеописанные правила могли нарушаться и нарушались — в основном под давлением командиров. Ведь перед ними стояли вполне конкретные цели — победить в войне любой ценой.

Ярослав Горбунов

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