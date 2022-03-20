Хюррем ни при чем: почему на самом деле Сулейман распустил свой гарем

Какими бы нежными не были чувства Хюррем и Сулеймана, султан даже после официального брака с рыжеволосой бестией продолжал "изменять" ей с другими наложницами.

Это в "Великолепном веке" романтично показаны охни и вздохи Хюррем и Сулеймна, на самом же деле, хоть повелитель и поддерживал переписку с султаншей, всегда брал в поход добротную часть гарема. Кроме того, наложницы - это рабочая сила, которая никогда не была лишний в таком огромной дворце, как у Сулеймана. Почему же султан тогда в один момент распустил весь свой гарем?

Все очень просто, однажды во дворце вспыхнул сильный пожар, который уничтожил большую часть жилых помещений. Конечно, все обитатели гарема оказались на улице. Дворец Токапы, где жил султана на постоянной основе, разместил некоторых фавориток и их слуг, но гуда девать сотни остальных наложниц.

Напомним, гарем Сулеймана является одним из самых многочисленных. Ему ежегодно подбирали новых девушек на невольничьем рынке, дарили союзники, а также султан пополнял свой гарем после очередной победы над врагами.

Было решено самых красивых и умных отдать замуж за влиятельных людей государства. А что касается остальных, 300 наложниц, то им Сулейман даровал свободу и некоторое количество денег.

Девушки могли по желанию вернуться к себе домой или же обосноваться в Стамбуле.

Вот истинная причина роспуска гарема, как видите Хюррем была ни при чем. Более того, султанаша никогда не препятствовала общению султана с другими наложницами, все это было ради детей и своей сытой жизни. Устроив Сулейману скандал и потребовав выгнать весь гарем, она бы первой оказалась на улице, лишенная всех регалий и права видеться с детьми.