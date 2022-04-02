Несчастная Анна Шереметева - беда пришла за пару дней до свадьбы

В семье Петра Борисовича и Варвары Алексеевны Шереметевых было шестеро детей. К сожалению, двое из них погибли в раннем детстве и один в подростковом возрасте, но все-таки 2 дочери и 1 сын смогли вырасти и стать известными в определенных кругах.

Первенцем в семье была девочка Анна. В возрасте 15 лет девушка поступила на службу во дворец и стала фрейлиной Елизаветы Петровны. Несмотря на то, ей было позволено ночевать у себя дома, он выбрала все-таки возможность оставаться около государыни.

После кончины императрицы Елизаветы Петровны Анна осталась при дворе и вошла в свиту Екатерины Алексеевны. Однако, большую часть времени она проводила в обществе цесаревича Павла и своего младшего брата Николая, который воспитывался с ним.

Юная фрейлина не блистала красотой, но имела красивые черные глаза, бархатистую кожу и роскошные длинные волосы темного цвета. Кроме того, особый шарм ей придавало хорошее чувство юмора, легкость в общении и веселый нрав.

«очаровательная женщина, имела небольшие черные глаза, смуглое оживленное лицо, маленькие, тонкие, красивые руки, но черты лица были нехороши»

В возрасте 20 лет Анна Петровна получила предложение выйти замуж от Семена Андреевича Порошина, который был одним из учителей цесаревича. Однако, девушка была вынуждена отказать мужчине, хоть и отвечала на его чувства взаимностью.

Одна из самых богатых невест России должна была выйти замуж за более достойного жениха. Поговаривали, что императрица Екатерина Алексеевна собиралась выдать ее замуж за одного из братьев Орловых. К сожалению, Семена Андреевича после этого случая уволили из дворца.

Граф Панин

Однако, спустя некоторое время стало известно о том, что молодая графиня Шереметева стала невестой Панина Никиты Ивановича. Граф был хорошим другом Петра Борисовича и состоятельным человеком. Шереметев согласился выдать дочь за своего ровесника.

В начале 1768 года состоялась помолвка графини Шереметевой и графа Панина. Свадьба была назначена на конец мая. Однако, девушка всего пару дней не дожила до этого дня. Ходили слухи, что черной оспой она заразилась через платок, который подкинула ей одна из конкуренток. Девушке было всего 23 года, когда небеса ее забрали.

«Жалость тебе напишу: Анна Петровна Шереметева умерла от оспы, так сильная оспа была. Отец и жених в неутешной горести. Никита Иванович был во всю болезнь невестину в Петербурге, жил у брата и через третьи руки имел известия, что происходило с невестою». Екатерина Михайловна Румянцева

Граф Никита Иванович Панин очень любил свою молодую невесту и завещал похоронить себя около ее могилы на Лазаревском кладбище. Также поступил и ее младший брат Николай.

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