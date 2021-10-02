10 вещей, которые были изобретены женщинами

Услышав словосочетание «великий изобретатель», мы почему-то сразу же представляем себе бородатого (или гладковыбритого) мужчину, сидящего в лаборатории и проводящего какие-то опыты.

Но на самом деле за многие широко распространённые вещи мы должны благодарить вовсе не мужчин, а женщин. К сожалению, представительницам прекрасной половины было трудно добиться признания, даже если их изобретения приводили к настоящему перевороту и делали мир более комфортным и безопасным.

Шкала Апгар

Все дети оцениваются по этой шкале в первые минуты жизни

Это интересно: Все новорождённые оцениваются по шкале Апгар в течение первых пяти минут жизни. Прохождение этого оценочного теста имеет решающее значение для определения состояния их здоровья и обеспечения немедленной помощи в случае необходимости. Дыхание, сердцебиение, поза, реакции и цвет кожи – именно эти параметры оценивают врачи.

Шкала Апгар была названа в честь женщины, которая её изобрела, Вирджинии Апгар. В своё время она была одним из лучших специалистов в области анестезиологии и хирургии.

До появления шкалы Апгар врачи уделяли больше внимания состоянию только что родившей матери, поэтому уровень детской смертности был очень высоким.

Но в 1952 году в области ухода за новорождёнными произошёл настоящий прорыв. Когда все дети начали оцениваться по изобретённой Вирджинией шкале, этот показатель снизился до 7 смертей на 1000 родившихся.

Вирджиния Апгар посвятила всю свою жизнь исследованию и предотвращению всевозможных усложнений у новорождённых. Она была одним из первых, кто заявил, что вирусы, инфекции и относительно высокая влажность в помещении опасны для только что родившегося ребёнка.

Сигнальные ракеты

Сигнальные ракеты спасли не одну сотню жизней

У Марты Костон, изобретательницы сигнальных ракет, была очень непростая жизнь. В 21 год она стала вдовой, оставшись наедине с четырьмя сыновьями. Её супруг, Бенджамин Костон, был изобретателем, служившим в военно-морском флоте Соединённых Штатов. К сожалению, вещества, которые он использовал в своих экспериментах, оказали пагубное влияние на здоровье мужчины. В 32 года он скончался. Бенджамин оставил немного денег, так что Марта была вынуждена обеспечивать себя и четверых сыновей самостоятельно.

Пролистывая тетради мужа, она узнала о его идее по использованию световых сигналов в море вместо цветных флагов и громких криков. Марта потратила почти десять лет, чтобы воплотить задумку супруга в жизнь. Первая сигнальная ракета была испытана Костон в 1862 году. Её изобретение было признано чрезвычайно важным, поэтому руководство ВМС США выкупило у Марты патент на создание сигнальных ракет за 20 тысяч долларов. Они стали использоваться, например, попавшими в бедствие судами. Сигнальные ракеты помогли спасти тысячи жизней.

Мусорное ведро с педалью

Согласитесь, открывать крышку мусорного ведра ногой намного удобней, чем рукой

Супруги Лилиан и Фрэнк Гилберт долгое время проводили исследования в области эффективности управления. В частности, они были первыми, кто предложил использовать психологические методы для улучшения производительности труда рабочих.

Когда Фрэнк внезапно скончался, Лилиан пришлось взвалить все домашние хлопоты на себя. А их было немало: к тому моменту женщина успела родить 12 детей! Лилиан изобрела множество «мелочей», которые тем не менее являются достаточно важными. Например, мусорный бак с крышкой, откидывающейся при нажатии ногой на педаль, дверные полки для холодильника, венчик для миксера.

Лилиан Гилберт стала первой женщиной в Национальной инженерной академии. А ещё она была успешным предпринимателем. Все свои изобретения Лилиан старалась привести в полное соответствие с потребностями простых людей, поэтому её патенты раскупались за большие деньги. Благодаря Лилиан Гилберт наша жизнь стала более комфортной.

Игра «Монополия»

Изначально ‘Монополия’ имела другое название — ‘Арендодатель’

Игра «Монополия» имеет скандальную историю. Начнём с того, что оригинальная игра была названа «Арендодатель», её создала некая Элизабет Мэги. Элизабет была вдохновлена антимонопольными идеями Генри Джорджа о введении единого налога на землю для всех владельцев, в том числе и богатых помещиков. Поэтому она решила развить эту теорию и ознакомить с ней своих друзей и коллег, так сказать, в игровой форме.

В начале XX века в обществе имело место гендерное неравенство: считалось, что женщины не должны получать образование и не могут зарабатывать наравне с мужчинами. Поэтому никто не удивился, что к изобретению Элизабет отнеслись прохладно. В графе «имя изобретателя» работники патентного бюро вообще написали «Лиззи». За свою игру Мэги получила всего 500 долларов.

Игра «Арендодатель» пользовалась немалой популярностью примерно до начала тридцатых годов. Но затем нашёлся некий Чарльз Дэрроу, переименовавший её в «Монополию» и заключивший контракт на её выпуск с компанией Parker Brothers. По сути, «Арендодатель» ничем не отличался от «Монополии», зато Чарльз выдумал красивую историю о том, как он создал игру. И люди ему поверили.

Это интересно: К сожалению, пока «Монополия» дошла до нас, она утратила свою первоначальную идею. Сегодня в ней нет никаких упоминаний о едином налоге. Игроки просто пытаются стать монополистами и обанкротить конкурентов.

Бумажный пакет

Первую машину, производившую бумажные пакеты с плоским днищем, изобрела Маргарет Найт

Во многих продовольственных магазинах сегодня используются бумажные пакеты. Но мало кто знает историю их появления. Давайте же исправим это досадное упущение.

В шестидесятых годах XIX века Маргарет Найт работала на бумажном заводе. Однажды в её голове появилась идея о создании машины, которая могла бы автоматически «штамповать» бумажные мешки с плоскими днищами. Через несколько месяцев Найт собрала этот агрегат и успешно его испытала.

К сожалению, сразу же заработать на своей идее ей не удалось. К удивлению Найт, работники патентного бюро сообщили ей, что некий Чарльз Аннан уже продал аналогичный патент несколькими днями ранее. Оказалось, что он увидел машину Маргарет во время посещения бумажного завода и быстренько украл чужую идею. Найт обратилась в суд.

Это интересно: Адвокат Чарльза Аннана в суде использовал только один аргумент, утверждая, что женщина в принципе не может разработать такую сложную машину. В то же время Маргарет предоставила судье эскизы, чертежи, заметки и расчёты. Это помогло ей выиграть дело. Патент Аннана был признан недействительным, и в 1871 году деньги за изобретение аппарата для создания бумажных мешков получила Маргарет.

Найт была великим изобретателем, и мы должны быть благодарны ей не только за бумажные пакеты, но и за десятки других инноваций, среди которых даже роторный двигатель!

Посудомоечная машина

Посудомоечная машина могла бы никогда не появиться, если бы слуга Жозефины Кокрейн однажды не разбил хрустальные тарелки, моя их

Изобретательница посудомоечной машины Жозефина Кокрейн вела обычную и довольно благополучную жизнь. Её муж был успешным молодым бизнесменом, поэтому женщина могла просто сидеть дома и тратить его деньги, как ей заблагорассудится.

Однажды слуга Кокрейн разбил несколько дорогих хрустальных тарелок, когда мыл их. Расстроенная Жозефина помогла ему собрать осколки… и захотела создать машину, которая могла бы мыть посуду без участия человека.

Кокрейн начала проводить исследования и обдумывать, как должно выглядеть такое устройство. Вскоре её любимый муж внезапно заболел и скончался. Оказалось, что у него осталось много долгов. Поэтому Жозефина была вынуждена закончить своё изобретение и продать его, чтобы выжить. Механик по имени Джордж Баттерс помог ей решить некоторые технические вопросы, после чего агрегат был успешно собран. В 1886 году Жозефина Кокрейн получила патент.

Она считала, что интерес к её изобретению проявят многие домохозяйки, но не тут-то было. Забегая наперёд, отметим, что покупать посудомоечные машины для дома люди начали уже после смерти Кокрейн. Первыми же клиентами Жозефины стали гостиницы и рестораны. В 1890 году Кокрейн основала собственную компанию, выпускавшую механизированные посудомоечные машины. Через 3 года после её смерти, в 1916 году, компанию выкупил один богатый бизнесмен. Он переименовал её в Whirlpool Corporation. Да-да, это тот самый популярный нынче производитель бытовой техники!

Стеклоочистители, которые изменили мир автомобилистов к лучшему

Первые стеклоочистители предназначались для трамваев

В начале XX века основным видом транспорта в Америке считались трамваи. Но когда шёл снег, ездить на них было опасно. Водителям приходилось на ходу высовываться из кабины и стряхивать снег с окна. Из-за этого часто происходили аварии.

Мэри Андерсон захотела решить эту проблему и создала устройство, которое могло самостоятельно очищать лобовое стекло. Патент на механические стеклоочистители был ей получен в 1903 году. Устройство Мэри выглядело, как тонкий деревянный брусок, одна сторона которого была покрыта резиной. Возле водителя находился рычаг, позволявший приводить стеклоочиститель в движение.

Однако производители трамваев отнеслись к этому изобретению прохладно. Они считали, что оно только отвлекает водителей во время движения, а очистить лобовое стекло они могут и самостоятельно.

Только в 1913 году стеклоочистители были оценены по достоинству производителями автомобилей, «укравшими» их у трамваев. В наше время они есть в каждой современной машине. Стеклоочистители (или дворники) – незаменимый помощник для водителя в непогоду.

К сожалению, Мэри Андерсон не получила ни цента за создание столь необходимого и полезного устройства.

Использование солнечной энергии для обогрева жилья

Использовать энергию солнца для обогрева домов впервые предложила Мария Телкес

В 1947 году исследовательница Мария Телкес совместно с архитектором Элеонорой Раймонд построила дом «Довер-Хаус», обогревавшийся исключительно за счёт солнечной энергии.

Система солнечного теплоснабжения была разработана Марией Телкес в одиночку. Исследовательница создала инновационные солнечные аккумуляторы, основным компонентом которых была глауберовая соль, образующаяся при взаимодействии серной кислоты с хлоридом натрия.

Это интересно: «Довер-Хаус» выглядел как обычный дом, за исключением того, что на его крыше были установлены большие прозрачные стёкла, а в стенах находились контейнеры с глауберовой солью. Нагреваясь, это вещество аккумулировало большое количество тепловой энергии, а остывая – отдавало её. То есть в солнечную погоду контейнеры с солью охлаждали дом, а в прохладную – согревали.

«Довер-Хаус» просуществовал более двух с половиной лет, пока коррозия не уничтожила контейнеры, в которых хранилась соль.

Несмотря на это, эксперимент следовало признать удачным. Именно Мария Талкес проложила путь для дальнейших исследований и важных изобретений в сфере использования солнечной энергии.

Циркулярная пила

Первая циркулярная пила приводилась в действие ножной педалью

В начале XIX века Табита Бэббит заметила, что пилы, используемые в деревообрабатывающей промышленности, были не особо эффективными. В те времена, чтобы перепилить толстый ствол, двое мужчин брались за длинную пилу с разных сторон и начинали попеременно тянуть её на себя. Следовало приложить огромное количество усилий, чтобы распилить, например, толстую дубовую ветвь.

У Табиты появилась идея по повышению эффективности пилы. Она создала устройство, состоявшее из круглого лезвия и прялки. Пила приводилась в движение ножной педалью. Это изобретение значительно упростило работу по резке древесины и изменило технологии деревообработки в лучшую сторону.

Это интересно: В соответствии со своими религиозными взглядами, Табита Бэббит не стала патентовать созданное устройство, «поделившись» им с людьми бесплатно.

Кевлар

Кевлар — удивительный материал. Несмотря на лёгкость, он в 5 раз прочнее стали!

В середине шестидесятых годов прошлого века выдающийся химик Стефани Кволек создала лёгкое, но очень прочное вещество, которое получило название «кевлар». Тогда она пыталась изобрести материал, который можно было использовать для армирования автомобильных шин. И ей это удалось.

Это интересно: Кевлар в 5 раз легче и в 5 раз прочнее стали. Этот материал сегодня используется не только для производства защитного оборудования (в частности, бронежилетов) и спортивного инвентаря, но даже в авиационной и космической промышленности.

Изобретение Стефани Кволек помогло спасти тысячи жизней и вывести многие современные технологии на новый уровень.

Непросто поверить, что такие «мужские» вещи, как циркулярная пила, сигнальные ракеты или стеклоочистители создали не мужчины, а представительницы прекрасного пола. Но это так и есть. Так что не удивляйтесь, если ваша дочь когда-то попросит купить ей не куклу, а набор для экспериментов. Возможно, в будущем она также станет великой изобретательницей!

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