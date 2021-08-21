Срочная новость: Китай нанёс массированные ракетные удары по району развёртывания британской войск у берегов Китая

Помните провокации британцев около берегов Крыма? Так вот, НАТО, в виде флота Великобритании продолжает провокации, но только . Однако Китай играться не намерен - он нанёс массированные ракетные удары по району развёртывания британской АУГ.

На фоне провокационных действий Великобритании недалеко от территориальных вод КНР, Китай провёл масштабные военные учения, во время которых нанёс масштабные ракетные удары, в том числе и с применением баллистических ракет средней дальности, по району, вблизи которого расположены боевые корабли входящие в состав авианосной ударной группы во главе с британским авианосцем «Queen Elizabeth».



Речь идёт о настоящих ракетных пусках, чем, очевидно, Пекин продемонстрировал готовность атаковать корабли-нарушители в случае малейшей провокации.



«Китай наглядно демонстрирует Лондону, что на повторение ситуации с вторжением в территориальные воды страны лучше не рассчитывать, поскольку Пекин готов будет сразу же атаковать корабли-нарушители, а в случае эскалации, удар может быть нанесён и по другим кораблям из состава авианосной ударной группы», - отмечает специалист.

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