8 неудобных фактов о древних египтянах, о которых не принято говорить

Древний Египет – загадочная и до сих пор не понятая учеными эпоха, которая окутана сотнями мифов. Но наука не стоит на месте, поэтому год за годом ученые пытаются открыть миру новые факты о жизни исчезнувшей цивилизации, которые не просто вызывают интерес — они шокируют даже учителей истории. Жизнь египтян была насыщенной и, если задуматься, то в чем-то даже мало отличалась от жизни современной.

Учебники истории не рассказывают всех деталей, но именно незначительные, казалось бы, сведения лучше всего передают настроение того времени. Фильмы, книги говорят общими фразами, но ведь в истории зафиксированы такие факты, которые сведут с ума любого.

1. В Древнем Египте процветало равноправие

Фото: DR

Идеальная картинка, за которую в 21 веке сражаются активисты, была реальностью в то время. У женщин было право владеть и распоряжаться имуществом, да и в принципе вся земельная собственность и недвижимость могла передаваться по наследству только от женщины к женщине. Древние египтянки могли даже свободно сами выбирать, за кого выйти замуж, подавать на развод, если брак не сложился, строить семью с другим человеком еще раз. Они могли одеваться так, как хочется именно им, и никто их не ограничивал.

2. В Древнем Египте не ели мясо

И несмотря на то, что многие египтянки были преимущественно домохозяйками, у некоторых была возможность полноценно работать наравне с мужчинами. Обычно это были женщины из низших сословий. Они трудились в пивоварнях, мукомольных, прядильных и торговых лавках. Женщины побогаче получали образования и иногда могли добиться высоких постов вроде врача, жрицы или писца.

Фото: Unsplash

Разве что во время некоторых праздников, потому что в условиях жаркого климата мясные продукты быстро приходили в негодность. Их привычный рацион состоял из овощей, фруктов и часто алкогольных напитков. Пиво – для всех, вино – только для самых влиятельных и богатых людей страны. Зажиточные египтяне в принципе любили себя баловать деликатесами, например, завезенными в Египет кокосами.

3. В Египте поощряли кровосмешение

Фото: DR

У египтян прежде считались абсолютной нормой инцестуальные браки. Первоначально эта традиция относилась только к представителям династии, которые помогали таким образом сохранить чистоту рода и не допустить прихода к власти сторонних людей. Фараоны вступали в браки со своими сестрами и племянницами. Самым известным примером стали родители Тутанхамона, которые приходились друг другу родными братом и сестрой, а сам фараон женился на своей сводной сестре. Более того, даже сама Клеопатра около 3 лет была в браке со своим родным братом Птолемеем XIII. Спустя время подобный формат отношений вошел в традицию и среди обычных граждан Древнего Египта.

4. Обувь в Древнем Египте считалась настоящим сокровищем

Фото: DR

Даже не все состоятельные египтяне могли себе позволить такую роскошь. Большинство ходило босиком. Чтобы защитить кожу ног от воздействия солнца, трения и насекомых использовали специальные мази. Обеспеченные граждане имели при дворе личных мастеров педикюра, которые при помощи ножа и пилки приводили ступни и пальцы в божеский вид. Между прочим, звание маникюрщика было настолько почётным, что на могиле человека указывали факт принадлежности к этой профессии.

5. Можно сказать, что египтяне изобрели пенициллин

Фото: DR

Они первыми стали использовать антибактериальные средства, при этом не осознавали всего масштаба своего открытия – они прикладывали плесневый хлеб к ранам. В Древнем Египте люди, несмотря на свой статус, очень серьезно подходили к вопросу личной гигиены, это доказывает низкая статистика послеоперационных смертей. Каждый египтянин мылся каждый день, неважно, в водах Нила, как бедняки, или как богатые – в специально обустроенных ванных комнатах. Вместо мыла использовали натрон – смесь из четырёх видов соли, которая часто использовалась и в процессе мумифицирования.

6. Египтяне никогда не называли своих настоящих имен

Фото: DR

По поверью имя должно было храниться в тайне от всех, чтобы никто не мог негативно воздействовать на человека с помощью колдовства. В обычной жизни люди использовали прозвища –«добрые имена». По этой причине приходящие на престол фараоны брали имя своего предшественника – так они верили, что смогут обеспечить себе долгое и безопасное царствование.

7. Все египетские пирамиды сооружали не рабы

Фото: DR

Скорее всего это были наемные рабочие. Ученые смогли это доказать по остаткам гробниц недалеко от пирамид Гизы. Все захороненные там занимались тяжелым физическим трудом, а расположение захоронений вблизи с пирамидами великих фараонов точно не могли быть рабами: только уважаемые люди могли бы быть погребены рядом с правителем. С другой точки зрения, население Египта занималось сельским хозяйством, но почва в долине Нила пригодна для обработки всего несколько месяцев в году. Получается, что большую часть года фермеры могли работать по найму на фараона и заниматься строительством пирамид и храмов. Платили им пивом – 4-5 литров за полный рабочий день.

8. И мужчины, и женщины в Древнем Египте брили головы налысо

Фото: DR

Им приходилось носить парики. Причем это делали представители всех слоев общества. Это было необходимо, чтобы уберечься от вшей, которые в те времена были распространенной проблемой. Парики знати могли представлять собой убор из человеческих или конских волос а ля натюрель, а украшались такие волосы золотом или серебром. Тем, кто победнее, приходилось жить с самодельными париками из листьев папируса.

Какой факт вы точно не ожидали здесь увидеть?

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