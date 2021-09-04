Зачем большевики разграбляли церковные кладбища?

В 1920 году в СССР началась активная ликвидация церковных кладбищ. Памятники перевозили в другие места, останки доставали из могил и хоронили на новом месте. Случалось так, что памятник и останки оказывались на разных кладбищах. Иногда в процессе транспортировки надгробия, гробы и урны исчезали без следа.

Из-за того, что работы велись поспешно, следить за тем, чтобы могилы переехали из пункта «А» в пункт «В», не успевали. Некоторым усопшим не хотели давать шанса на перезахоронение по идеологическим причинам.

Как в СССР проходила реквизиция кладбищ с невероятно богатой историей, и где перезахоронили огромное количество останков? Фактрум собрал самую интересную информацию о ликвидации дореволюционных некрополей.

Старинные надгробия, свезённые со всей Москвы в Донской монастырь

Большевики и церковь: борьба среди живых и мёртвых

Некрополи — это не просто кладбища. Представьте себе огромную территорию, усеянную могилами с массивными надгробиями, склепами и подземными галереями. «Города мёртвых» требовали внушительной площади, поэтому строились некрополи на окраинах. Однако города росли, вплотную прижимаясь к местам массовых захоронений.

Это стало первой, но не главной причиной перенесения некрополей в 1920–1941 годы.

Городам не хватало места. Планы советской власти предполагали бурную урбанизацию и соседство с могилами было исключено. Но всё-таки в основном уничтожение некрополей носило идеологический подтекст.

Разрушались исключительно некрополи при храмах и монастырях. Дело в том, что пока крупное кладбище окружает церковь, её будут посещать люди. Советская антирелигиозная политика не могла смириться с этим. В первую очередь церковь отлучили от погребального процесса. Затем дело дошло до уничтожения кладбищ. Несмотря на то, что советская власть старалась упорядочить этот процесс, начался настоящий хаос.

Хаос и беспорядок советской реквизиции

Единственное уцелевшее надгробие Арбатецкого кладбища в Москве

Самые крупные ликвидации некрополей произошли в Москве, Ленинграде и Нижнем Новгороде. Исторические захоронения поэтов, писателей, научных и общественных деятелей подверглись строгой ревизии. Советская власть определяла судьбу каждой отдельной могилы. Причём надгробия редко переезжали вместе с останками. Например, в Музей городской скульптуры (Лазаревское кладбище) везли ценные памятники. При этом прах усопшего мог оказаться на Волковском или Тихвинском кладбищах.

Новые могилы обзаводились скромными памятниками в сдержанном стиле. Не было ни крестов, ни христианской символики. Иногда для освобождения места для массовых перезахоронений использовали старые могилы других людей. Советская власть заранее определяла «расходные» могилы, которые не представляли никакой исторической ценности.

Политика большевиков в 1920 году: утраченные ценности

Более того, некоторые памятники из металла и натурального камня вообще исчезали во время перевозки. Массовый характер ликвидации некрополей не позволял следить за всем. Например, администрация нового музейного некрополя легко могла сдать какой-нибудь памятник на металлолом. Каменные надгробия с богатой историей продавались для повторного использования. Из таких памятников делали, например, бордюры. Иногда надгробия видоизменялись и продавались представителям среднего класса.

Ущерб был нанесён, в первую очередь, истории. Так, разрушенное Фарфоровое кладбище в Ленинграде имело захоронения, возраст которых превышал 200 лет. После ликвидации некрополя на его месте в 1950 году возникли многоквартирные дома, а в 1970 здесь открыли павильон Ломоносовской метростанции. В Москве советская власть полностью уничтожила некрополи на территории Кремля. Перед взрывом Вознесенского собора останки царской семьи, представляющие историческую ценность, удалось спасти чудом.

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