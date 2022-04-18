Один из самых главных злодеев революции и Гражданской войны в России - его боялись и ненавидели и красные, и белые

Имена многих злодеев времен Гражданской войны хорошо известны. Однако история - такая штука, которую можно вертеть как угодно. Вот и те злодеи, о которых я говорил, как правило из числа Белой армии. Но почему? Неужели среди красных не было людей, которые отметились в то время большими преступлениями? Были, и было таковых не меньше, чем белых, просто в советской историографии о них никто не рассказывал по понятным причинам. Я могу понять это, ведь по другому государством управлять невозможно - себя нужно обелять, врагов демонизировать. Но сегодня уже можно спокойно говорить о том, кто есть кто, и нужно знать, что среди красных злодеев было не меньше. Один из таких - Георгий Александрович Атарбеков по прозвищу "Железный Геворг".

Георгий Александрович Атарбеков. Источник фото: https://ok.ru/jhfsdljhfdj/topic/69745072360310

Родился Атарбеков в 1892 году в Армении, в юношестве увлекся революционными идеями, что и привело его к принятию Революции 1917 года. Сразу после нее молодой человек стал членом окружного военно-революционного комитета города Сухуми. Но страшную славу принесла ему не эта должность, а последующие, например, должность сотрудника Северо-Кавказского ЧК, на которой он задолго до объявления репрессивной политики большевиками отметился большими зверствами, а уж когда 5 сентября 1918 года был выпущен декрет "О красном терроре", то Атарбеков вообще перешел все границы и принялся банально уничтожать всех несогласных.

Среди самых значимых преступлений этого, с позволения сказать, государственного деятеля, чистки в крупных городах, таких как Ессентуки, Пятигорск, Армавир и Кисловодск. По его приказу там были арестованы несколько тысяч священников, сочувствующих белым горожан, офицеров и т.д, после чего все они без суда и следствия были преданы казни.

Кроме того, есть множество свидетельств любимой "забавы" Атарбекова - он обожал рубить своих пленных врагов шашкой. Именно подобным образом, опять же без суда и следствия, 1 ноября в Пятигорске им были казнен генерал Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев. В тот же день там же, в Пятигорске, Атарбеков расправился со стариком, генералом Николаем Рузским, но для этой казни он выбрал кинжал.

Георгий Александрович Атарбеков. Источник фото: https://bolivar1958ds.mirtesen.ru/blog/43133626894/Ulitsyi-i...

Если вы думаете, что уничтожал Георгий Атарбеков только "контрреволюционные элементы", то это ошибка. Когда его назначили начальником особого отдела Каспийско-Кавказского фронта, он проводил репрессии в отношении бойцов РККА. Малейшее неповиновение приводило к давней, идущей еще с римской истории традиции - децимации. Атарбеков выстраивал красноармейцев "отличившегося" в плохом смысле подразделения в линию, после чего каждого десятого из них ждала печальная участь. За это его ненавидели все, и свои сами же пытались отправить Атарбекова на тот свет минимум трижды.

В начале 1919 года Атарбекова назначили на должность начальника ЧК города Астрахань. В какой-то момент рабочие нескольких районов города организовали антибольшевистские забастовки и митинги, а наш "герой" приказал свести на демонстрации пушки и залпами картечи со всеми вытекающими отсюда последствиями всех разогнал. Почему-то, когда некоторые "историки" говорят про разгон демонстрантов царскими войсками, вот об этом эпизоде тактично умалчивают. Далее...когда Атарбекова поставили главным над особым отделом революционного трибунала на Южном (а потом и на Кавказском) фонте, он отметился непримиримой борьбой с казаками Кубани и Ставрополя, даже с мирными - помимо банального грабежа на "нужды" революции это, как правило, были просто массовые казни.

Донесение. Источник фото: https://en.ppt-online.org/447718

В конечном итоге Атарбеков стал эдаким местным царьком, по восточному коварным и жестоким. Чем больше он "правил", тем сильнее настраивал людей против себя. Настало время, когда он вообще достал всех и отдельные части РККА, что действовали на участках фронта, подконтрольных ему, выдвинули жесткий ультиматум с требованием сместить "Железного Геворка", а не то они сами его сместят, по-своему. Атарбекова арестовали и под усиленной охраной переправили в Москву.

По делу Георгия Атарбекова была сформирована специальная комиссия, которая после расследований пришла к выводу о том, что он и его подчиненные повинны в многочисленных и тяжелых преступлениях. Но чудесным образом этот бандит избежал наказания, ведь у него были покровители, 3 очень серьезных человека, что продвигали "русскую" революцию - Иосиф Сталин, Симон Тен-Петросян (Камо) и Серго Орджоникидзе. Комиссии быстренько заткнули рот, после чего и сам Атарбеков, и его подчиненные были оправданы. Более того, герой нашей статьи потом получил множество новых, куда более престижных должностей. А сегодня, когда правда давно уже вскрылась, улицы наших городов продолжают носить имя этого человека.

Атарбекова наказало само небо 25 марта 1925 года, а причиной его отхода в мир иной стало авиационное происшествие.

Георгий Александрович Атарбеков. Источник фото: https://rusovok.ru/c/krasnodar/V_Moskve_Krasnodare_Rostove-n...

Эта статья не призвана очернить СССР и большевиков. В любой большой стране мира и при любом режиме людей, как Атарбеков, хватало. Советский Союз - одна из величайших стран мира за все время, и с этим никто не спорит. Я лишь призываю людей быть честными. Были преступники среди белых, творившие страшный беспредел? Да, без сомнения. Но точно такие же преступники были и среди красных - об этом тоже надо помнить, а иначе получается очень двулично. И если вы помните о разгонах демонстрантов, шедших к царю, то помните, пожалуйста, и о разгоне демонстрантов в Астрахани - там были точно такие же крестьяне и рабочие, вот только бить по ним картечью приказ отдал не царь и не царские чиновники. Вот и весь мой посыл - помнить и быть честными.

Источник : http://turktoday.info/az/odin-iz-samykh-glavnykh-zlodeev-rev...

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