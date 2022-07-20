"Примаки" на Руси: почему мужчины уходили в дом жены и как к ним относились в обществе

Издревле было принято, что после свадьбы невеста отправляется в дом жениха и живет там "на всем готовеньком". Древние традиции и обычаи не возлагали на женщин никаких обязанностей, кроме рождения и воспитания детей.

С мужчин же русское общество требовало гораздо больше. Молодой человек должен был принадлежать не только к знатному роду и обладать наследством, но и сам из себя что-то представлять.

Настоящие мужчины ценились за силу, финансовую состоятельность и возможность обеспечить супругу и будущих детей. А детей на Руси рождалось много.

Но не всегда жизнь мужчины складывалась так идеально, как себе ее представляло общество. Нередко молодые люди уходили в дом супруги и были вынуждены жить под одной крышей не только с молодой женой, но и со всей ее семьей.

Таких мужчин называли "примаками" и относились к ним презрительно и с пренебрежением. Их не считали за мужчин и не стеснялись высказать свое мнение в лицо.

То, что мужчина оказался "примаком" не по своей воле общество не интересовало.

"Примаками" становились либо по необходимости, либо из-за нужды.

Если молодой человек выбирал себе в супруги девушку, которая была последним ребенком в семье, то он был вынужден отправиться в ее дом после свадьбы, потому что уйти жить в дом мужа такая девушка не могла, так как согласно обычаю, должна была заботиться о престарелых родственниках.

Военные действия, катастрофы, пожары оставляли без крыши над головой не только женщин, но и мужчин. У таких молодых людей выбор был небольшой: они могли либо отправиться на службу в армию, либо найти себе супругу и переехать к ней.

Нередко родители отправляли своих сыновей "примаками" в чужой дом, потому что не хотели делить наследство между детьми. "Отдавая" одного или двух сыновей из трех в семью невесты, вся земля и имущество доставались одному сыну. Это позволяло исключить конфликт в семье.

Эти причины никогда не учитывались. Мужчина, пришедший в дом женщины, не пользовался уважением в обществе. Над такими молодыми людьми часто насмехались и постоянно указывали им, что мужчина, у которого нет "ни кола, ни двора", мужчиной считаться не может.

Так происходило даже в тех случаях, когда молодой человек женился не по выгоде, а по любви.

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А вы знали об этом?

Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.Любопытно , что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны!

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