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История Сталинского палача, расстрелявшего более 10 000 человек

Этого человека по праву можно считать "кровавым палачом" Сталинского режима. На протяжении более чем 20-ти лет Пётр Иванович Магго убирал неудобных для режима людей. За свою "карьеру" он погубил в подвалах тюрьмы на Лубянке более 10 000 тысяч жизней.

"Кровавый Магго" - именно так его называли в близких кругах Сталинского окружения. Что его ждало перед смертью?

История Сталинского палача, расстрелявшего более 10 000 человек

Пётр Иванович Магго родился в 1879 году в Латвийском городе Динабург. Сын обычных крестьян окончил всего 2 класса, а затем служил срочную службу в Сибири. В 1905 году принимал активное участие в подавлении восстания, направленного против монархического режима.

Примкнул к большевикам

Началась Первая Мировая война и Пётр Иванович отправился на фронт добровольцев, а в 1919 году уже примкнул к большевикам и стал работать в ВЧК. Мужчина был крайне уравновешенным, замкнутым и не любил говорить о своей работе, а устойчивая психика и особая брутальность сделали из него "хорошего специалиста".

В ВЧК он работал в специальной команде, которая находила всех неудобных для власти людей и занималась их уничтожением. Прошло некоторое время и Магго повысили, теперь Пётр стал надзирателем особой внутренней тюрьмы, которая находилась на перекрёстке Большой Лубянки и Варсонофьевского переулка.

История Сталинского палача, расстрелявшего более 10 000 человек

Надзирателем Пётр Магго также проработал недолго, за серьёзное отношение к работе и дисциплинированность получил повышение и стал начальником внутренней тюрьмы. Именно там, в здании бывшего страхового общества, и были совершены все страшные преступления кровавого палача.

"Ему нравились мучения людей"

Помещение подвального типа находилось почти под землёй, в нём не было окон, а толстенные стены заглушали все крики и выстрелы. Комната для расстрела была почти пустой, в ней стояли только нары, а на лестницах стояла охрана.

Расстреливали людей особые люди, но Пётр Иванович принимал активное участие в "режимных мероприятиях", а всё из-за того, что ему это нравилось, ему нравились мучения и боль людей. Ничто не приносило такого удовольствия, как страдания и крики невинных людей.

История Сталинского палача, расстрелявшего более 10 000 человек

Хладнокровность и жестокость этого человека поражает, он учил начинающих стрелков как и куда следует стрелять, чтобы не испачкаться кровью, а после шёл праздновать окончание своей работы вкусным обедом и большим количеством алкоголя.

"Рекордсмен по количеству жизней"

Льва Каменева и Григория Зиновьева расстрелял лично Пётр Магго, и это лишь малая часть среди всех преступлений кровавого палача. Он настолько любил свою работу, что мог работать без выходных и в праздники, расстреливая по 10-15 человек каждый день.

Чтобы понять весь статус и всю важность этого человека для режима того времени стоит вдуматься в цифры: за 11 лет тюремной работы палач расстрел более 10 000 человек!

За "успешную" работу герою полагались награды, у Петра Ивановича их было аж несколько:

  • Знак "Почётный чекист"
  • Орден Ленина
  • 2 ордена Красного Знамени

История Сталинского палача, расстрелявшего более 10 000 человек

Один из сотрудников той тюрьмы рассказывал в своём дневнике:

Чтобы хоть как-то заглушить запах крови и пороха приходилось обливаться одеколоном. Работы была сложной, после смены еле-еле стояли на ногах, поэтому большое количество алкоголя было просто необходимо.

Судьба "Кровавого Магго"

Наверное, за такие заслуги полагается минимум расстрельный приговор, но нет. В 1940-е годы карьера Петра Магго была закончена, его уволил Лаврентий Берия.

История Сталинского палача, расстрелявшего более 10 000 человек

Большое количество выпитого алкоголя пагубно отразились на здоровье, поэтому в 1941 году Пётр Магго умирает от цирроза печени. Кровавый палач подвергся кремированию, а прах Сталинского палача был захоронен на одном из Московских кладбищ.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

История Сталинского палача, расстрелявшего более 10 000 человек

 

Спасибо автору  за правдивую статью ,обличающую кровавый варварский сталинский режим! Может хоть сейчас , оболваненные лживой советской пропагандой сталинские холуи сделают выводы и перестанут  благотворить величайшего злодея и авантюриста совресенности палача народов Сталина!Скажу  больше, еще более кровавым сталинским садистом был Василий Блохин - начальник комендатуры ОГПУ. Он занимал эту должность с 1926 по 1953 год и его жертвами стали от 10 до 50 тысяч человек. Этот сталинский палач мог за день «исполнить» до 200 человек ,предпочитая в «работе» использовать немецкий самозарядный Walter PPK (этот пистолет не так сильно нагревался, а патрон не обладал столь разрушительным действием, чтобы после казни приходилось чистить одежду от брызг крови и мозгов "врагов народа")!                                           

Когда же этот садист использовал пистолеты ПМ или ТТ, то после выстрела голова несчастного лопалась как арбуз и останки разлетались во все стороны! Любопытно, что когда Блохин был арестован Берией , чтобы свалить на него вину за масштабные репрессии , приговор в отношении него отклонил лично Сталин, который сказал, что такие преданные садисты и «трудолюбивые» люди, не гнушающиеся черновой работы, нам еще нужны. Несколько отстали от Блохина по количеству и «по качеству» расстрелов не менее «трудолюбивые» убийцы: Сардион Надарая и латыш Петр Магго!.                                                                                                   

Испанский историк Хесус Эрнандес, написавший порядка 20 книг об истории Великой Отечественной войны утверждает, что Блохин в 2010 году посмертно был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый плодовитый палач», лично уничтоживший из наиболее предпочитаемого им «вальтера» около 20 тысяч человек. «Главный палач Сталина», как утверждал Хесус Эрнандес, был одним из основных истребителей в Осташковских расстрелах (весна 1940 года) военнослужащих польской армии. Блохин, по данным испанского историка, именно тогда уничтожал до 250 – 300 человек за ночь. Участие Василия Блохина в этих расстрелах впоследствии подтверждал и один из руководителей этой акции генерал-майор госбезопасности Дмитрий Токарев, он в этот период был временно исполняющим обязанности начальника УНКВД по Калининской области..                   

Менее чем через год после расстрела Лаврентия Берии, в конце ноября 1954 года, отставного генерал-майора Василия Блохина лишили звания и наград за «дискредитацию себя во время службы в органах госбезопасности». А наград у него было много – орден Ленина и два ордена Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени и Отечественной войны, «Красной Звезды», «Знак Почета», два знака «Почетный работник ВЧК – ГПУ»… Через два месяца после этого 60-летний ветеран-палач и иуда подох как бешанная собака . После смерти Сталина Блохин, оказавшийся ненужным «органам», лишенный помимо звания и наград еще и персональной пенсии в 3150 рублей, в последние месяцы своей жизни сильно, до умопомрачения, пил, отчего, согласно официальной версии, и подох от инфаркта.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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"Воззвание к неадекватным сталинистам" https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

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