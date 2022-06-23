Некоторые интересные факты из жизни амишей

Сейчас в мире люди начинают отделяться в сообщества и общины, устав от окружающего их мира и стремясь жить с теми, с кем у них совпадают интересы. И вот одна из таких общин — это амиши, которые на данный момент одна из самых быстро разрастающихся религиозных общин.

Амиши относятся к анабаптистам, то есть протестанты которые сегодня принимают крещение осознанно. Изначальная идея общины — это максимальное ограждение от контакта с внешним миром и в целом с нарушителями морали.

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Движение зародилось благодаря меннонитам Голландии и Германии, но сегодня самое большое сообщество находится в США. Самые многочисленные поселения наблюдается в Пенсильвании и Огайо. И они растут, ведь в каждой семье рождается пять, а то и больше детей.

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Главная особенность амишей — это отказ от всех благ современного общества и современных технологий. Они занимаются земледелием и фермерством, создавая самостоятельно всё, что нужно для жизни. Соответственно они не платят налоги и не получают социальную поддержку. Ни один амиш не будет пользоваться страховкой или пенсией.

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Жизнь классического амиша основана на «Орднунге» — это такая необычная трактовка христианских заповедей и Библии. «Орднунг» определяет всё — головные уборы, цвет и фасон одежды, даже ширину полей мужской шляпы.

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Амишу нельзя водить машину, он может лишь управлять повозкой, запряжённой лошадьми. В домах амишей нет никакой бытовой техники, электричества, интернета. Ну вот как жили наши с нами предки, вот так и живут амиши сейчас.

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Но среди общин можно встретить и не таких ортодоксальных. Они могут нарушить некоторые правила, как например более-менее современное оборудование на ферме и у них даже может быть телефонная будка. Но остальные порядки непременно соблюдаются. И они, кстати, убеждённые пацифисты.

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Основной принцип общины — отсутствие тщеславия и равенство. Их одежда самого простого фасона и приглушенных оттенков. И конечно домотканная. Никаких украшений, также нельзя стричься и краситься. После свадьбы мужчина перестает брить бороду. Интересно, что за всё время существования амишей их стиль одежды не изменился. Также нельзя играть на музыкальных инструментах, так как это метод самовыражения и может стимулировать чувство гордости и превосходства.

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Дети учатся в собственной школе до 8 класса, где их учат только самому необходимому. Амиши учат немецкий язык. Когда подросток достигает 16 лет у него начинается период румспринг: когда им дают попробовать и другую жизнь тоже.

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Им можно пить, курить, примерять современную одежду, находясь вдали от общины. И если человек решил после этого уйти из своей большой семьи, то возвращаться ему запрещено. 90% тех, кому дали «перебеситься» возвращаются и принимают крещение.

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Община может наказать за какие-то прегрешения. Первый способ — «избегание», когда все члены общества ограничивают любые контакты с нарушителем, дабы пристыдить его и указать на ошибку.

А более серьёзное наказание — это «отлучение». Изгнание из общины и полное прекращение каких-либо контактов. Даже родители должны прекратить общение со своим ребёнком при отлучении.

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Первый месяц брака кровать молодых разделена и каждое утро мама невесты проверяет не попортил ли муж на свою молодую жену.

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Они как-будто застряли и живут вне времени. Год за годом, десятилетие за десятилетием ничего в их жизнях не меняется. В городах США становится всё больше магазинов и рынков, где продаётся только продукция сделанная амишами. И их выпечка считается самой вкусной.

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Кстати, их важное отличие от других христиан в том, что амиши не занимаются миссионерской деятельностью или евангелизацией. Они никого не пытаются обратить свою веру и не стремятся увеличить общины.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2506715810639383283/

А вы знали об этом?

На протяжение нескольких веков на Руси не ели телятину. По мнению этнографа-русиста Галины Кабаковой, причиной такого запрета было наше языческое происхождение. Якобы у восточных славян, как и у жителей Индии, корова считалась священным животным. Другая версия указывает на то, что телят употреблять было просто невыгодно. Ведь от взрослых коровы и быка выгоды было намного больше. Желающих употреблять раков, самов и угрей в пищу на Руси практически не было, поскольку они являются падальщиками

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43925053976)

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