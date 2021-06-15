Какие фобии были у Петра Великого, и Как он с ними боролся

Когда говорят о нововведениях Петра I, многие вспоминают знаменитый налог на бороду, который считается одним из элементов «европеизации» России. Но, оказывается, не только эта причина побуждала царя бороться против растительности на лице. Были личные причины и страхи.

Читайте в материале, какими фобиями страдал правитель, почему он заставлял подданных бриться, и какое отношение ко всему этому имеют насекомые, особенно тараканы.

Бритье бород: не подражание Европе, а личные страхи и дисморфофобия

У Петра I борода просто не росла.

Историк Валишевский в своих работах отмечал, что Петр I просто ненавидел бороды. Для него они были олицетворением ненавистных привычек и предрассудков, как и длинные кафтаны. Царь решил искоренить ненужные стереотипы. Однако не только это побуждало Петра бороться с растительностью на лицах подданных. Возможно, причиной также был так называемый «инстинкт пользы», а, с большой вероятностью и личные страхи.

Наверняка бояре не посещали Петра, не причесавшись или с кишащими в волосах вшами. Но то, что царь мог видеть, как выглядели их бороды во время богатых пиров, несомненно. Еда, которая застревала в волосах или прилипший кисель могли вызывать у правителя отвращение.

Кроме того, Петр отдавал себе отчет, что в неухоженной бороде могут завестись вши. А с насекомыми у императора были особые отношения — он их просто ненавидел и даже боялся. В современной психологии для этого существует термин инсектофобия, то есть боязнь любых насекомых, от пауков до вшей. В своих дневниках царь писал, что только глупцы считают, что без бороды они не смогут попасть в Царствие небесное.

Тем не менее, есть факт, что у Петра Алексеевича растительность на лице росла очень плохо, можно сказать, ее просто не было. Потому об окладистой бороде и речи не шло. Можно предположить, что царь страдал дисморфофобией, что расшифровывается как боязнь собственных внешних недостатков. Возможно, потому и старался Петр лишить бород всех остальных. В книге Майорова «Личная жизнь Петра Великого» говорится, что стремление обрить всех вокруг объясняется невозможностью отрастить собственную бороду. Таким образом царь мог стараться сделать свои внешние недостатки общепринятой нормой.

Инсектофобия, ужасные «караканы» и Постельный приказ

Спальники искали клопов в постели царя.

В 1678 году некто Бернгард Таннер писал про свое путешествие в Москву и рассказывал в заметках про отвратительное животное, именуемое «каракан». Отмечал, что хозяева так привыкли к противным тараканам, что не обращают на них внимания. Чех попытался даже нарисовать «каракана». А путешественник из Германии Герберштейн писал, что тараканы сидели везде, даже на потолке, а ночью кусали спящих.

Поэтому становится ясно, для чего был введен Постельный приказ при царском дворе. Должность главного постельничего занимал Иван Головкин, ему подчинялись спальники. В их обязанности входил ежедневный осмотр государевых покоев с целью найти насекомых. Спальники осматривали постель, так как в ней могли быт клопы, потолки и стены, выискивая тараканов, уничтожали пауков и мух. Постельничий пользовался невероятной привилегией: он спал рядом с царем. Ночью нужно было неоднократно проверять помещение, чтобы прихлопнуть оставшихся насекомых.

Фтириофобия и как царь справлялся с ней при помощи табакокурения и утюгов

Петр курил трубку, а с помощью табака пытался бороться с вшами.

Как известно, Петр I курил табак, и в 1697 году разрешил его продажу. Но самое главное, что царь считал (возможно это так и есть), что вши боятся табачного дыма. Возможно, такая лояльность к курению табака была вызвана именно фтириофобией (так в современной психологии называется боязнь вшей) и одновременно сильным желанием уничтожить их в бородах подчиненных. Петр же дал выбор: можно было уплатить налог на бороду и не расставаться с ней.

Что касается тараканов, то для их уничтожения применялся утюг. Это был проверенный народный метод: следовало поставить утюг на печь и распахнуть все окна. Насекомые, которые ненавидят холод, начинали сползаться внутрь горячего утюжка. Надо было всего лишь захлопнуть своеобразный капкан, которым являлась нижняя часть утюга, куда насыпали уголь. Такими девайсами на Руси пользовались с 16 века, поэтому он вполне мог применяться для защиты царя от ненавистных тараканов-«караканов».

Блаттофобия и как Петр отвесил оплеуху человеку, который над тараканами издевался

Решительный и властный Петр I боялся тараканов.

Медики не решались говорить с Петром о его фобиях. Первым это сделал врач из Голландии Ян Гови. Он был не только хорошим хирургом, но и очень веселым человеком. Его утверждение о том, что царь болен инсектофобией стоит отнести к байкам, а не к документально подтвержденным фактам.

Ян везде сопровождал Петра и якобы уверял всех, что тот смертельно боится тараканов. Мол, увидит насекомое и тут же убегает из дома. А перед посещением какого-то помещения царь отправлял в дом тараканного смотрителя, который должен был скрупулезно осмотреть все стены и углы, расспросить хозяев и доложить Петру.

История, рассказанная Гови, относится к визиту царя к некому офицеру Икс. Якобы Петр осмотрел поместье под Москвой. Ему понравилось, как офицер вел дела, какие порядки он вводил. Но во время обеда царь спросил у хозяина, нет ли у него в доме тараканов. Офицер ответил, что насекомых практически нет. И, видимо желая повеселить царя, показал прибитого к стене таракана, заявив при этом, что такой способ отпугивает остальных насекомых. Петр увидел полуживого «каракана», который пытался освободиться, вскочил, отвесил офицеру оплеуху и быстро покинул дом.

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