15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться

Среди мирных пасторалей, благородных портретов и прочих произведений искусства, которые вызывают только положительные эмоции, есть полотна странные и шокирующие. Мы собрали 15 картин, которые заставляют зрителей ужаснуться. Причём все они принадлежат кисти всемирно известных художников.

«Герника»

Одна из самых известных работ Пабло Пикассо «Герника» - повествование о трагизме войны и страданиях невинных людей. Эта работа получила всемирное признание и стала напоминанием об ужасах войны.

«Проигрыш разума перед материей»

«Проигрыш разума перед материей» - картина, написанная в 1973 году австрийским художником Отто Раппом. Он изобразил разлагающуюся человеческую голову, надетую на птичью клетку, в которой лежит кусок плоти.



«Данте и Вергилий в аду»

Картина Адольф Вильям Бугро «Данте и Вергилий в аду» была вдохновлена короткой сценой о битве между двумя проклятыми душами из «Ада» Данте.

«Подвешенный»

Это ужасное творение Уильяма Блейка изображает раба-негра, который был повешен на виселицу с помощью крючка, продетого через его ребра. Работа основана на рассказе голландского солдата Стэдмена – очевидце подобной жестокой расправы.

«Ад»

Картина «Ад» немецкого художника Ганса Мемлинга, написанная в1485 году, является одной из самых страшных художественных творений своего времени. Она должна была подтолкнуть людей к добродетели. Мемлинг усилил ужасающий эффект сцены, добавив подпись: "В аду искупления нет ".

Дух воды

Художник Альфред Кубин считается крупнейшим представителем символизма и экспрессионизма и известен своими темными символическими фантазиями. «Дух воды» - одна из таких работ, изображающих бессилие человека перед морской стихией.

«Necronom IV»

Это страшное творение известного художника Ганса Рудольфа Гигера было вдохновлено известным фильмом «Чужой». Гигер страдал от ночных кошмаров и его все картины были вдохновлены этими видениями.

«Свежевание Марсия»

Созданная художником времен итальянского Возрождения Тицианом картина «Свежевание Марсия» в настоящее время находится в Национальном музее в Кромержиже в Чехии. Художественное произведение изображает сцену из греческой мифологии, где с сатира Марсия сдирают кожу за то, что он осмелился бросить вызов богу Аполлону.

«Крик»



Крик является известнейшим полотном норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка. На картине на фоне неба цвета крови изображён отчаянно кричащий человек. Известно, что "Крик" был вдохновлен безмятежной вечерней прогулкой, во время которой Мунк стал свидетелем кроваво-красного заходящего солнца.

«Сатурн, пожирающий своего сына»

Одна из самых известных и зловещих работ испанского художника Франсиско Гойя была нарисована на его стене дома в 1820 — 1823. «Сатурн, пожирающий своего сына» основан на греческом мифе о титане Хроносе (в Риме - Сатурн), который опасался, что будет свергнут одним из своих детей и съедал их сразу после рождения.

«Юдифь, убивающая Олоферна»

Казнь Олоферна изображали такие великие художники, как Донателло, Сандро Боттичелли, Джорджоне, Джентилески, Лукас Кранах старший и многие другие. На картине Караваджо, написанной в 1599 году, изображён самый драматичный момент этой истории - обезглавливание.

«Кошмар»

Картина «Кошмар» швейцарского живописца Генриха Фюзели была впервые показана на ежегодной выставке Королевской Академии в Лондоне в 1782 году, где она шокировала и посетителей, и критиков.

«Избиение младенцев»

Это выдающееся произведение искусства Петера Пауля Рубенса, состоящее из двух картин, было создано в 1612, как полагают, под влиянием работ известного итальянского художника Караваджо.

Источник : novate.ru



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