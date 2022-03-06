Откуда появилось зло?

Христианство — религия, в которой вопрос о природе зла имеет принципиальное значение. В связи с тем, что Бог — благой Творец всего, то может возникнуть противоречие: откуда возникает зло как явление, обратное представлению о благом Боге? Разрешению данного противоречия и посвящена настоящая статья.

Понятие зла в Священном Писании

В Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, явления, события, действия или переживания, которые противоречат признанным нормам или оцениваются негативно, называются злом. Тем же словом именуется все «плохое» или «дурное», приносящее вред или способное его причинить. Например, во Второзаконии Моисей говорит: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его… Поразит тебя Господь злою проказою…» (Втор. 28:15;35). Здесь видно, что Моисей определяет проказу «злой», имея в виду наносимый ею вред.

Кроме того, злом является и нравственная характеристика людей и их поступков («И увидел Господь, что велико развращение человеков… и что все… помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5); или, например, прелюбодейство названо злом во Втор. 22:22).

Кроме того, злом называется страдание, боль, болезни, несчастье и все то, что приносит угрозу жизни (например, Пс. 90:10 или Притч 13:22). Такое зло (в т. ч. катаклизмы, смерть, бедность и т.

д.) святитель Василий Великий называл, потому что оно

Зло как грех, это, в первую очередь, состояние противления Богу, противоестественное благому бытию. И первоначально мир не имел в себе ничего злого, потому что Бог, Который его сотворил, — совершенен, и Его творения совершенны, а значит Бог зла не творил (из Священного Писания видно, что «Бог сотворил весь мир весьма хорошо» (Быт. 1:31), и Сам Господь есть Совершенство, Он без греха и без зла: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:47). Однако зло связано с употреблением в той или иной степени свободной воли против Бога.

Таким образом, добро и зло не существуют как самостоятельные силы, но становятся «реальностью только как результаты соответствующих действий человека, оставаясь вне человеческих поступков лишь абстрактными возможностями». Таким образом, беды и страдания, называемые злом, являются следствием преступления заповедей Божиих (об этом говорит пророк Моисей во Втор. 30:15-18). Соответственно, единственно правильное и нормальное состояние человека — с Богом, а значит, без смерти, без непослушания, без проклятия, без служения иным богам и т. д.

Премудрый Соломон пишет: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия…, и нет пагубного яда… и лишь неправда причиняет смерть» (Прем. 1:13-15). Таким образом, «неправда, — пишет святой Дионисий Ареопагит, — что Бог был причиной зла, так как надо было бы отрицать Его любовь, чтобы не сказать, что Он творил, включая и сегодняшний день, только добрые дела».





Премудрый Соломон

Стало быть, нормальное состояние тварной личности — доброе, и потому добродетель — состояние естественное, а противоположное такому состоянию — зло, не естественное. Об этом говорит и святитель Василий Великий.

Однако, если посмотреть на начало Евангелия от Иоанна, то можно прочитать: «В начале было Слово… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1-3). Может возникнуть противоречие, что всё, а значит и зло, через Него начало быть. Однако святитель Василий Великий разрешает это так: «Зло не происходит от Бога, поскольку ничто не происходит от своей противоположности». Ориген в связи с этим говорит то же: зло не существует в собственном смысле и не имеет самостоятельного бытия, и в «этом смысле зло есть “ничто”, — этим словом… обозначается все то, что “получило мнимое существование…, притом не от Бога и не от Слова Божия”».

Таким образом, важно отметить, что зло не имеет сущности, природы. Зло — это отсутствие добра, произошедшее через отрицание добра, и состояние, обратное состоянию добра; а добро имеет свое бытие, напротив, не через лишение, но само по себе, так как добро есть бытие, и Источник всякого добра — только Благой Бог (Мф. 19:17).

Определение зла в творениях святых отцов

Итак, зло — лишь противоестественная реальность бытия. Об этом говорят, например, святители Григорий Богослов и Афанасий Великий. Святитель Григорий Нисский также размышляет: «Зло, вне произволения взятое, само по себе не существует». Блаженный Августин, к тому же, добавляет еще, что «зло — это недостаток или порча добра. Если добро может быть без зла, то зло без добра… существовать не может». Эта же мысль есть и у святителя Василия Великого.

В качестве иллюстрации к сказанному выше можно привести пример, который использовал святитель Григорий Нисский. Он называет порок не чем-то самим по себе существующим, но отсутствием существующего, и проводит пример слепоты, что она противоположна зрению, и сама по себе не существует и потому является описанием бывшей прежде способности видеть.

Итак, можно подытожить, что зло — это отсутствие добра, произошедшее через отрицание добра, и состояние, обратное состоянию добра, однако все же имеющее конкретные реальные качества, по опыту известные человеку. И здесь важно подчеркнуть, что, согласно Клименту Александрийскому, зло проявляется через грех личности (т. е. в действии, но не в сущности). А значит, зло активно в своих носителях и потому реально, хотя и не имеет своего бытия. Или, по словам В. Н. Лосского, зло — это болезнь личности, сродная паразиту, который живет лишь за счет среды, которую он паразитирует.

Если говорить о зле как о нравственной характеристике личности и ее поступков, то, в таком случае, зло можно понимать как состояние воли, ложной по отношению к Богу, и вне свободной воли нет никакого самостоятельного зла (святитель Григорий Нисский). И, так как апостол Иоанн Богослов говорит, что мир во зле лежит (1Ин. 5:19), то, таким образом, «зло — это состояние, в котором пребывает природа личных существ, отвернувшихся от Бога».

Также не нужно считать, что, сотворив человека со свободной волей, Бог косвенно стал Творцом зла, потому что, по мысли святителя Григория, «свобода воли дана нам для того, чтобы мы имели возможность сами стремиться к своему Первообразу и чтобы таким образом мы могли сделаться достойными высоких благ». И далее он приводит сравнение, что если при ясном свете человек добровольно закроет глаза и в связи с этим упадет в ров, «то, конечно, странно было бы винить здесь солнце», имея в виду под «солнцем» Бога и Его отношение к возникновению зла.

К тезису о том, что зло — это состояние, обратное добродетели, наводят размышления преподобный Иоанна Дамаскина: «Зло — это… своевольное отвращение от естественного к противоестественному». Продолжая мысль преподобного Иоанна, следует привести размышление святителя Василия Великого, который говорит, что зло — это «не живая и одушевленная сущность, но состояние души, противоположное добродетели, происходящее… вследствие отпадения от добра». И потому святитель Василий советует не доискиваться зла вовне, не представлять себе, «что есть какая-то первородная злая природа», но каждому признать себя виновником своего злонравия. Святителю Василию вторит и святитель Афанасий Великий: «Зло не от Бога и не в Боге, его не было в начале и нет у него какой-либо сущности».

Зло возникает в отстранении от Блага, от неверия. По мысли Климента Александрийского, Господь отвращает Свое лицо от человека в тех случаях, когда он сам не желает с Ним взаимодействовать, видеть Его, жить в соответствии с Его заповедями. И Господь, создав человека свободным, не нарушает этой свободы и удаляется; соответственно, человек начинает существовать в условиях отсутствия добра, добровольно выбрав такой путь. В связи с этим русский богослов Н. А. Бердяев говорил: «Зло есть отпадение от абсолютного бытия, совершенное актом свобод. Зло есть творение, обоготворившее себя».

Итак, чтобы обозначить то, как впервые произошел акт отсоединения от Бога, с какого момента появилось собственно понятие «зло», необходимо снова обратиться к Священному Писанию.

Появление зла в мире

Первое проявление зла — это небесный бунт против Бога. Господь Иисус Христос говорит в Евангелии: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18). Это произошло с Люцифером и с теми, кто пошел вместе с ним. По слову апостола Иуды, некоторые ангелы воспротивились Богу, не сохранив своего достоинства, и оставили свое жилище. И Бог их, таким образом, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня (Иуд. 6).

Падение с неба Люцифера. Поль Гюстав Доре

Ангелы, впоследствии падшие, были сотворены благими. И, согласно фундаментальному догматическому труду митрополита Макария (Булгакова), падение ангелов обусловлено несколькими пунктами.

Во-первых, причина падения ангелов — гордость: «ибо начало греха — гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость» (Сир. 10:15). Об этом же рассуждает апостол Павел (1Тим. 3:2-6). Об том же свидетельствует и пророк Исаия, сравнивая гордость вавилонского царя-тирана с гордостью диавола: Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:12-14).

Во-вторых, у диавола могло быть две причины возгордиться: с одной стороны, исходя из слов пророка Исаии, он возомнил быть равным Богу по своему естеству…, или даже возмечтал быть выше Бога, отчего и сделался противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею (2 Фес. 2:4). С другой стороны, причиной гордого падения могло быть и то, что в какой-то момент Денница не захотел поклониться второй Ипостаси Троицы — Сыну Божию, позавидовав Его преимуществам, или же, увидев по откровению, что «некогда сей Сын Божий пострадает, усомнился в Его Божестве и не хотел признать Его Богом». В русле богословия митрополита Макария размышляет митрополит Антоний Сурожский, говоря, что, вероятно, ангелам «дано было увидеть, как Сын Божий распинается на кресте и умирает. И это так их потрясло, что… они это отбросили со всем своим пылом». И, хотя пыл их был благороден, но он не был «откорректирован безграничной верой, то есть доверием Богу и Его Премудрости».

По какой действительно причине произошло падение ангелов, не известно, кроме сказанного в Священном Писании, что диавол пал по гордости. Преподобный Макарий Великий сказал, что Бог сотворил всех разумных личностей чистыми и простыми, а то, «что некоторые из них совратились во зло, это произошло с ними от самопроизвола: потому что по собственной своей воле уклонились они от достодолжного помысла».

Отпав от Бога, сатана проявил свой свободный выбор. Ведь свобода воли дана каждому разумному существу для того, «чтобы оно, упражняясь в добре, могло онтологически приобщиться к этому добру…, чтобы добро… становилось его собственным достоянием», потому что «никто никогда не стал добрым по принуждению».

В то же время каждое свободное творение может направлять свою свободу против Бога и тем самым порождать зло. Не будучи отдельной сущностью, зло, становясь качеством отпавшего, действует как активное разрушительное начало, «ипостазируется… в лице диавола и демонов». Однако «диавол не имеет никакой силы там, где Бог не позволяет ему действовать». И, таким образом, Бог, будучи абсолютно непричастным злу, в педагогических целях может пользоваться злом в качестве орудия (Исх. 4:21; 1 Цар. 16:14 и т.д.). Однако в таких случаях Бог «может использовать зло для достижения добра или для избавления людей от еще бо́льшего зла».

И потому, хотя Бог и попускает удаление от добра и, таким образом, реализацию свободного выбора сотворенного существа в сторону зла, однако, как пишет святитель Филарет Московский в Пространном Катехизисе, направляет это зло к благим последствиям. Иллюстрацией к этим словам может быть речь ветхозаветного патриарха Иосифа к своим братьям: «вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:30).

Святой Дионисий Ареопагит пишет, что «демоны по природе не злы», иначе вина падала бы на Создателя природы. Митрополит Антоний Сурожский в связи с этим рассуждает, что демоны исказили принцип любви, перенеся ее с Бога на себя. В связи с этим представляется немаловажным обозначить особый взгляд митрополита Антония на проблему возникновения зла.

Как уже было сказано, изначально все существа созданы были без примеси зла, все были призваны к еще большему совершенству: и перед ангелами, и перед людьми «открывалась возможность возрастания от великолепия к большей красоте, от славы к славе, от полноты общения к бо́льшей приобщенности, но на каждом этапе, чтобы достичь следующего, тварь должна была отказаться от уже достигнутой, уже имеющейся полноты и красоты». И чтобы двинуться дальше, нужно было расстаться с тем, что уже казалось и таким прекрасным. Нужно было, по мысли митрополита Антония, доверяясь Богу, переступать в новое, неведомое. И, таким образом, «некоторые из ангелов достигли… такого уровня красоты, гармонии, что почувствовали: как можно расстаться с этим и идти далее в неведомое? Что если я потеряю всю эту великолепную красоту, и окажусь лишенным ее, и не приобрету ничего взамен?» И в тот момент, когда они обратили внимание на себя, «вместо того, чтобы перенести взор на Бога…, они отпали от полноты приобщенности, того уровня полноты, которого уже достигли».

Святой Григорий Палама говорит, что ангелов можно сравнить с прозрачными драгоценными камнями, через которые льется свет Божий, только лишь за счет которого эти самые камни приобретают необычайную красоту и льют свет во все стороны, отдают это Божественное сияние всей твари. Отсюда следует, что все творения Божии Бог создал не для того, чтобы лишь «воспевать величие Бога, Его красоту, а для того, чтобы быть выражением всей красоты и всего сияния и всей святости Божественной». И один из ангелов настолько был лучезарен, что в Священном Писании говорится о нем как о сыне зари (Ис. 14:12), как о помазанном херувиме: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего» (Иез. 28:14-15).

Этот ангел света, достойный наибольшего совершенства и наивысшей красоты, оглядываясь вокруг, не видел никого, кроме Бога, и, как пишет об этом митрополит Антоний, «застыл в плену собственной красоты и, подобно Нарциссу из греческой мифологии, умер в самосозерцании»: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез. 28:27). Можно предположить, что в тот момент Люцифер мог подумать: «Я же так совершен, я так прекрасен, во мне живет все Божественное…, почему я не подобен Богу, почему я ниже Его, когда я весь пронизан Божеством и весь сияю этим светом Божества?», так что хотел поставить престол на высоте, выше звезд Божиих и быть подобным Всевышнему (Ис. 14:13-14).

И в момент попытки увидеть в себе не Божественный свет, но что-то свое, обособленное, «свет, который в нем был, потух, потому что этот свет был не его свет, это было Божие присутствие. И когда он выбрал себя вместо Бога», то по определению «стал из ангела света ангелом тьмы».

Итак, исходя из размышлений митрополита Антония, нужно сказать, что они хотя и специфичны, однако имеют место быть, так как частично проливают свет на возможный сценарий событий, при которых, как известно из Писания, Денница возгордился и пал.

Подытоживая настоящую статью, следует сказать, что зло — не сущность, оно не было создано Богом, и Он никак не причастен к Его появлению. Зло — это понятие, характеризующее личность, потому что злом нужно называть состояние личности, через свою свободную волю воспротивившейся Богу, Его благому замыслу, Его заповедям. И, хотя зло — не сущность сама по себе, однако имеет определенные качества, известные по опыту, и может описываться как добровольно утраченная способность к благу, к добру, к бытию с Богом и, соответственно, состояние, противоположное состоянию с Богом.

Наконец, происхождение зла, согласно Священному Писанию, связано с гордостью, самолюбованием и самолюбием. В связи с этим можно обратиться к высказыванию русского философа и психолога С. Л. Франка: «Объяснить зло значило бы обосновать и тем самым оправдать зло… Единственно правомерная установка в отношении зла есть — отвергать, устранять его, а никак не объяснять и тем самым узаконивать и оправдывать».

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)

Как палач народов Сталин готовился к войне(https://otari.mirtesen.ru/blog/43819148547/)

Свободная продажа наркотиков в СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43097881415/)