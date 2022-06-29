Малоизвестные факты о Ермаке, которые не проходят в школе

Ермак Тимофеевич (неизв - 1585 г) в представлении современного художника

Как его звали на самом деле?

В биографии Ермака много неясного. Достоверным, как ни странно, является только имя его отца. Ермака везде зовут Тимофеевичем. Но неизвестно ни его собственное имя, ни фамилия.

Ермак, как нетрудно догадаться, это прозвище. Но откуда оно пошло – на этот счёт уже есть разные версии. Одни считают, что это сокращение от имени Герман или от имени Еремей. Другие указывают, что ермаком называли в казачьих артелях большой котёл для варки каши, и предполагают, на этом основании, что прежде у казаков Ермак был кашеваром. А его имя, данное ему при крещении – Василий. Есть и другие объяснения происхождения его прозвища (всего более десятка).

Ермак и его дружина в походе, как это представляет современный художник

Столь же неясна фамилия Ермака Тимофеевича. Одни исследователи, на основании разных сибирских летописей и преданий, выяснили, что его фамилией вроде было Повольский. Другие столь же уверенно доказывают, что его фамилия была Алёнин. Василий Тимофеевич Алёнин – вот так по-настоящему звали нашего героя, если верить одной из позднейших летописей. Впрочем, не исключено, что никакой фамилии у Ермака, как и у подавляющего большинства простых русских людей в то время, попросту не было.

Раскаявшийся разбойник или царёв служилый казак?

О том, как Ермак попал к именитым людям Строгановым и как от них отправился на завоевание Сибири, тоже писали по-разному за четыре с лишним прошедших столетия. Со времён Карамзина бытует легенда, что Ермак со товарищи занимались разбоем на Волге. Именитые люди Строгановы, нуждавшиеся в лихих воинах, послали Ермаку увещевание, приглашая его шайку к себе на службу, где они могли бы честным ратным трудом загладить свою вину в пролитии крови христианской. Ермак и его подельники приняли приглашение. Было это в 1579 году.

Дружина Ермака в Сибири, как это представляет современный художник

Однако данное известие не согласуется с известными документами. По ним некий Ермак Тимофеев, служилый казак с Волги, обнаруживается в конце Ливонской войны в русском войске, оборонявшем Псков от армии польского короля Стефана Батория. Было это в 1581-1582 гг. А по большинству известных летописей, Ермак отправился в поход за Урал осенью 1581 года.

Если это один и тот же человек, тогда поход Ермака мог начаться только в 1582 году, и составители летописей ошиблись в своей хронологии на год (впрочем, в этом нет ничего удивительного: такие ошибки встречаются и в других местах). Но это могли быть и разные люди. Тогда совершенно непонятно, откуда взялся Ермак, пошедший в Сибирь. И вообще, почти невероятно, чтобы в одно время жили два ратных человека с одинаковым прозвищем и отчеством.

Современная реконструкция похода Ермака

В общем, совершенно правильно, что в школе не углубляются в происхождение и биографию Ермака, а концентрируются на событиях собственно его похода и их благих последствиях для державы Российской. Потому что правильнее было бы сказать: не «малоизвестные факты про Ермака», а совсем неизвестные. Историкам решительно ничего достоверно неизвестно про эту личность до того, как Ермак взял столицу царства Кучума.

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А вы знали об этом?

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове.Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи, Мошко Ицкович Бланк. Он обладал обыкновенным жуликом и негодяем и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным.

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