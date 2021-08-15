20 занимательных фактов о мобильных телефонах

Что такое синдром фантомных вибраций, в какой стране законом запрещено разводиться по СМС и где метают телефоны на дальность?



В Китае мобильный Интернет более популярен, чем доступ к сети через ПК.



Когда дело доходит до веб-трафика, 27% восходящего трафика приходится на фотографии, загружаемые на сайт Facebook через мобильные телефоны.



iPhone, если заряжать его полностью один раз в день, потребляет электроэнергию на сумму 0,25 доллара в год.





Из всех пользователей смартфонов в мире 65% не загружают абсолютно никаких приложений.



Существует почти 250 тысяч отдельных патентов, связанных с технологией смартфона.



Из всех вредоносных программ для мобильных устройств 99% нацелены на тех, кто использует операционную систему Android.



Сколько раз в день среднестатистический человек снимает блокировку смартфона? Примерно 110 раз.



В Финляндии метание мобильных телефонов считается официальным видом спорта.



Разводиться с партнёром с помощью текстовых сообщений – преступление в Малайзии.



Среди миллениалов был проведён опрос. 47% согласились с тем, что иногда они используют смартфоны с одним единственным намерением – избежать окружающих их людей.

Из всех мобильных телефонов в мире 70% производятся в Китае.

142 тысячи фунтов – самый большой счёт за мобильную связь, выставленный за один месяц. Его получила Селина Ааронс.Самым дорогим телефоном в мире (по состоянию на 2013 год) стал iPhone 5 Black Diamond. Его цена составляла 15 миллионов долларов.Он был изготовлен из 135 граммов чистого золота и 600 бриллиантов. На создание ушло 9 недель.49% пользователей смартфонов большую часть своего «экранного» времени тратят на азартные игры, а 30% – на социальные сети.Какой телефон самый прочный в мире? Это Sonim XP3300 Force. Согласно Книге рекордов Гиннеса, он выдержал падение с высоты 25 метров, сохранив свою функциональность.Компания BellSouth Cellular выпустила первый в мире смартфон. Он был представлен на Всемирной конференции беспроводной связи, проходившей во Флориде в 1993 году. Телефон имел сенсорный экран с жидкокристаллическим дисплеем.Телефон, представленный BellSouth Cellular, назывался Simon и был разработан IBM. Его цена составляла 899 долларов.Синдром фантомных вибраций – это состояние, при котором человеку кажется, будто его телефон звонит или вибрирует.Есть такое понятие, как фригенсофобия. Это боязнь пользоваться мобильными телефонами из-за того, что они вредят мозгу.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2279768576028314275/

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